Асем Нусупова освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК

Фото: сайт премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - Постановлением правительства Республики Казахстан Асем Нусупова освобождена от должности вице-министра здравоохранения Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Асем Нусупова родилась в 1975 году в городе Алматы.
В 1996 году окончила Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби, в 1998 году - магистратуру этого же университета.
В 2001-2003 годы - главный эксперт отдела по вопросам экономической безопасности Совета безопасности, эксперт, заведующая сектором центра системных исследований администрации президента РК.
В 2003-2007 годы работала советником министра финансов РК, советником премьер-министра РК, заведующей сводным аналитическим отделом канцелярии премьер-министра РК.
В 2007-2008 годы - вице-министр здравоохранения РК.
В 2008-2016 годы - заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "КазТрансОйл".
В 2016-2019 годы - заместитель акима Восточно-Казахстанской области.
С октября 2020 года и по настоящее время - вице-министр здравоохранения РК.
Ранее сообщалось, что Айжан Есмагамбетова назначена главным санврачом Казахстана.