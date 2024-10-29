Асет Шонов назначен главой Комитета по миграции

Приказ вводится в действие с 4 ноября 2024 года

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Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом и.о. министра культуры и информации от 17 октября 2024 года утверждены правила оказания государственных услуг в области масс-медиа.





Как сообщает Zakon.kz , утверждены правила оказания государственной услуги "Постановка на учет, переучет, выдача свидетельства отечественного теле-, радиоканала"; правила оказания государственной услуги "Постановка на учет, переучет, выдача свидетельства иностранного теле-, радиоканала, распространяемого на территории Республики Казахстан"; правила оказания государственной услуги "Постановка на учет или переучет периодических печатных изданий, информационных агентств и сетевых изданий".





К примеру, для получения госуслуги "Постановка на учет, переучет, выдача свидетельства отечественного теле-, радиоканала" направляется заявление услугодателю через портал электронного правительства, а также информация о записи и хранении транслируемых и ретранслируемых теле-, радиопрограмм в течение шести месяцев, форма сведений о наличии имущественных прав собственника теле-, радиоканала на помещения и площади с отдельным входом или на их аренду.





Канцелярия министерства в день поступления документов принимает, регистрирует и передает на исполнение ответственному структурному подразделению. Где в течение двух рабочих дней с момента регистрации документов проверяет полноту представленных документов.





При выявлении оснований для отказа в оказании госуслуги услугодатель уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также о времени и месте (способе) проведения заслушивания для предоставления услугополучателю возможности выразить позицию по предварительному решению.





По результатам заслушивания услугодатель выдает свидетельство о постановке на учет, переучет, свидетельство отечественного теле-, радиоканала либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.





Отмечается, что теле-, радиоканал подлежит переучету в случаях смены собственника либо изменения организационно-правовой формы, наименования, а также названия теле-, радиоканала.





Приказ вводится в действие с 4 ноября 2024 года.