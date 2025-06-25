Астанинский консенсус приняли на Форуме информационных агентств Китая и Центральной Азии
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Главы информационных агентств стран Центральной Азии и Китая приняли Астанинский консенсус, разработанный информационным агентством "Синьхуа" для высококачественного развития сотрудничества между СМИ, передает корреспондент агентства.
Наши страны реализуют масштабные проекты в торгово-экономической, транспортно-логистической сферах, но не менее важно создавать общее информационное и культурное пространство, которое позволит нам лучше узнать друг друга. СМИ формируют общественное настроение, обеспечивают обмен новыми идеями, смыслами и ценностями. СМИ создают образы будущего, укрепляя доверие между народами, являя идею общей судьбы человечества", - выступила на форуме генеральный директор Телерадиокомплекса президента РК Раушан Кажибаева.
По ее словам, состоявшаяся на днях в Астане второй саммит "Центральная Азия - Китай" задает стратегический курс в развитии отношений государств нашего региона с Поднебесной. Раушан Кажибаева подчеркнула, что "задача СМИ поддерживать и продвигать эти инициативы в информационном поле, что будет способствовать укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства наших стран".
Как мы с вами видим, насколько разрушительными могут быть конфликты между странами, которые находятся рядом друг с другом, но имеют непреодолимые противоречия. Центральная Азия пошла иным путем. В этом году наши государства завершили процесс делимитации государственных границ укрепляя дружбу, развивая экономическое сотрудничество и формируя общее пространство безопасности. Главы наших государств провозгласили Центральную Азию регионом вечного мира, и это поистине важное политическое достижение", - отметил в своем выступлении генеральный директор Кыргызского национального информационного агентства "Кабар" Медербек Шерметалиев.
Он подчеркнул, что информационное взаимодействие способствует созданию объективного, многослойного и достоверного образа наших стран. По словам руководителя КНИА "Кабар", "СМИ могут и должны быть площадкой для открытого диалога, обмена опытом, представления культурных достижений и совместных успехов. Это особенно важно сегодня, когда мы сталкиваемся с глобальным вызовами от распространения дезинформации до усиления международной напряженности. Только объединенными усилиями можно противостоять этим угрозам".
Наши отношения имеют глубокие исторические корни. Великий Шелковый путь не только связал наши народы торговыми маршрутами, но и стал символом культурного, духовного и интеллектуального единения. В современном мире перед нами стоит задача выстраивания нового качества взаимодействия, основанного на взаимопонимании, доверии и уважении. И в этом процессе СМИ играют важнейшую роль. Концепция гармонии и мирного сосуществования, лежащая в основе многих восточных учений, открывает перед нами путь к устойчивому развитию, в основе которого не соперничества и противостояния, а диалог. Подобно симфонии, где каждая культура вносит свою уникальную мелодию, мы создаем общее звучание, богатое, многогранное и вдохновляющее", - выступил с речью генеральный директор Национального информационного агентства Таджикистана "Ховар" Субхиддин Шамсиддинзода.
Также о роли СМИ в построении стабильного и справедливого мира рассказал генеральный директор Информационного агентства "Медиа-Туркмен" Бекдурды Амансарыев.
Сегодня мы стоим перед необходимостью выработки нового подхода - подхода, в котором СМИ не только информирует, но и интегрирует идеи, ценности и инициативы. Китай и Центральная Азия могут и должны стать примерами сбалансированного, уважительного и взаимовыгодного информационного партнерства. Через медиаконтент мы открываем друг друг нашу историю, наш менталитет, наш взгляд на мир. Именно здесь начинается подлинный культурный обмен", - отметил спикер.
Глава делегации из Туркменистана подчеркнул, что Центральная Азия как регион с уникальной цивилизационной историей представляет собой богатейшие источники культурного и гуманитарного потенциала. Китай, в свою очередь, обладает мощными технологическими и институциональными ресурсами для продвижения совместных культурных инициатив.
Отрадно, что в это сложное время тесные партнеры объединяются для обсуждения актуальных вопросов в информационной сфере, что имеет важное значение для поиска объективных решений существующих проблем. Считаем крайне важным, чтобы в нынешнее, неспокойное и нестабильное время мы шагали вместе на пути к процветающему будущему и совместно строили наш общий дом", - выступил на форуме генеральный директор Национального информационного агентства Узбекистана Абдусаид Кучимов.
В заключении Форума информационных агентств Китая и Центральной Азии руководители СМИ приняли Астанинский консенсус, разработанный организаторами форума - информационным агентством Китая "Синьхуа".
Сегодня обмен и сотрудничество между нами встречают новые важные исторически возможности и демонстрируют невероятно светлые перспективы. Информационные агентства несут ответственность за распространение авторитетной информации, фиксацию пути продвижения и обмена между цивилизациями. На нас лежит долг и обязанность распространять дух :Центральная Азия - Китай" и содействовать высококачественному развитию в регионе, расширяя консенсус для продвижения отношений Китая и стран Центральной Азии к более прекрасному завтра", - отметил генеральный директор информационного агентства "Синьхуа" Фу Хуа.
Он подчеркнул, что "Синьхуа" вместе с информационными агентствами стран Центральной Азии будет в полной мере использовать и совершенствовать механизм форума, наращивая сотрудничество в таких областях, как обмен новостями, распространение информации и технологических инноваций, укреплять коммуникацию и координацию с другими механизмами многосторонних обменов, СМИ и аналитических центров, исследовать новые каналы сотрудничества, активно делиться опытом, расширять круг друзей и информационных агентств".
Информационное агентство "Синьхуа" на основе общих пожеланий, присутствующих информационном агентстве, разработало Астанинский консенсус нашего форума, а перед мероприятием спросило мнение каждого информационного агентства. Этот документ является важным результатом нашего мероприятия и официально представляется всему миру. Я считаю, что Астанинский консенсус создаст более прочную основу для высококачественного развития СМИ наших стран", - заключил встречу глава "Синьхуа".
Напомним, в Астане состоялся Форум по развитию сотрудничества между Китаем и Центральной Азией.