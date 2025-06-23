22.06.2025, 11:00 90016
В Астане открылся Форум по развитию сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане проходит церемония открытия Форума по развитию сотрудничества Китая и Центральной Азии, организованного информационным агентством "Синьхуа", передает корреспондент агентства.
Уважаемая общественность, уважаемые гости, в рамках визита председателя КНР Си Цзиньпина и в рамках второго форума "Китай - Центральная Азия" хочу поздравить вас с проведением Форума по развитию сотрудничества Китая и стран Центральной Азии и Третьей Международной конференции Шелковый путь". Конечно, сотрудничество между нашими государствами улучшается, оно основано на дружбе и стратегическом партнерстве. Этот год в Казахстане был объявлен Годом китайского туризма, поэтому действительно проводятся очень важные проекты и мероприятия. Сегодняшний форум будет дальше развивать отношения СМИ между нашими странами. Всем желаю здоровья, счастья и благополучия! Желаю удачной работы!" - говорится в приветственном письме президента Казахстана участникам форума.
Генеральный директор информационного агентства "Синьхуа" Фу Хуа выступил с докладом "Продвижение духа Китай - Центральная Азия".
В Китае есть древняя поговорка: "Когда люди едины, можно сдвинуть гору". В Центральной Азии тоже есть пословица; "Где есть единство, там будет и счастье". Мы уверены, что нынешний Форум оставит важную страницу в истории гуманитарных обменов Китая и Центральной Азии и заложит прочную основу для дальнейшего углубления сотрудничества и развития. Давайте вместе стремиться вперед, плечом к плечу, быть летописцами, участниками и движущей силой сотрудничества Китая и Центральной Азии, доносить до мира более громкий голос Китая и Центральной Азии и вносить новый, еще больший вклад в совместное построение более тесного сообщества с единой судьбой Китая и Центральной Азии!" - поприветствовал глава "Синьхуа" участников форума.
Форум предполагает обсуждение вопросов углубления медиа-сотрудничества на Шелковом пути и расширения нового нарратива международной коммуникации, консультации по охране культурного наследия и продолжения написания новой главы цивилизации Шелкового пути, а также для продвижения евразийской взаимосвязи и создания новой картины синергетического развития.
Также в мероприятии принимают участие заместитель председателя Ассоциации народной дипломатии Китая Цю Сяоци, вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в РК Хань Чуньлинь, генеральный секретарь механизма "Китай - Центральная Азия" Сунь Вэйдун и другие.
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23.06.2025, 13:18 5791
Верховный суд одобрил итоги расследования в отношении "Актобемунайгаз"
Фото: Pexels.com
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Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Верховный суд Республики Казахстан признал законными и обоснованными итоги антимонопольного расследования, проведенного департаментом АЗРК Актюбинской области в отношении АО "СНПС-Актобемунайгаз".
Таким образом, двухлетний судебный процесс завершился.
Поводом для начала расследования стало уведомление, направленное антимонопольным органом, по фактам выявленных нарушений законодательства в области защиты конкуренции. Обществу было предложено добровольно устранить нарушения, внеся изменения в договоры с контрагентами. Однако уведомление исполнено не было, что и послужило основанием для начала расследования", - сообщает пресс-служба АЗРК.
Расследование показало, что АО использовало доминирующее положение на рынке для навязывания контрагентам экономически невыгодных условий.
К примеру, в договорах на поставку СНГ устанавливался срок оплаты не более трех банковских дней, тогда как законом допускается срок до пяти рабочих дней. Контрагентам, не согласным с этими условиями, отказывали в поставках.
Кроме того, компания включала в договоры технологически необоснованные условия. Например, автоцистерны при отгрузке должны были заполняться на 85% от геометрического объема, что, по мнению участников рынка, делало невозможной полную вывозку товара и создавало дополнительные сложности в логистике. Отгрузка остатков требовала автоцистерн соответствующих объемов, что фактически ставило контрагентов в заведомо невыгодное положение.
В ходе расследования также было установлено, что компания, обладая технической возможностью, необоснованно ограничивала производство СНГ для поставок автотранспортом, тем самым ущемляя права других участников рынка",- отметили в ведомстве.
Выводы, сделанные в ходе расследования АЗРК, поддержали суды первой и апелляционной инстанций, а также Верховный суд.
В ближайшее время материалы будут переданы в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Актобе для решения вопроса о применении соответствующих санкций", - резюмировали в АЗРК.
23.06.2025, 12:07 7441
Берегите себя: Минздрав обратился к отдыхающим казахстанцам
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения РК опубликовало рекомендации для безопасного летнего отдыха.
В частности, в ведомстве дали советы, как избежать кишечных инфекций, травм на воде и укусов насекомых.
Солнечная и теплая погода - это не только приятные эмоции, но и такие риски, как перегрев, обезвоживание, пищевые отравления, травмы на воде и укусы насекомых. Национальный центр общественного здравоохранения напоминает: соблюдение простых, но эффективных мер поможет сохранить здоровье и получить от отдыха только положительные эмоции", - подчеркнули в ведомстве.
Минздрав перечислил основные опасности и меры предосторожности.
Защита от жары и обезвоживания
Избегайте длительного пребывания на солнце в часы пик (с 11.00 до 16.00). Носите легкую светлую одежду и головной убор, пейте воду регулярно, не дожидаясь жажды.
Старайтесь избегать алкоголя и сладких газированных напитков - они способствуют обезвоживанию.
Защита от солнца
Используйте солнцезащитные средства с высоким SPF, особенно на пляже, в горах и при длительном нахождении на улице. Надевайте солнцезащитные очки и головной убор.
В ведомстве подчеркнули, что солнечные ожоги бывают не только болезненны, но и увеличивает риск развития кожных заболеваний в будущем.
Безопасность на воде
Купайтесь только в разрешенных местах. Не оставляйте детей без присмотра у воды. Никогда не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения - это крайне опасно, даже для опытных пловцов.
Питание и гигиена
Летом особенно важно употреблять только свежие продукты и соблюдать условия их хранения. Избегайте уличной еды в сомнительных местах, мойте руки перед приемом пищи, особенно в дороге или на природе.
Профилактика укусов насекомых
Используйте репелленты, особенно в местах, где могут водиться клещи и насекомые - переносчики инфекций. При поездках на природу надевайте закрытую одежду, осматривайте тело после прогулок.
Будьте активными, но осознанными! Пусть отдых укрепляет здоровье, а не создает новые проблемы. Солнце, воздух, вода - отличные помощники, если подходить к ним с умом. Берегите себя и отдыхайте с пользой", - обратились в Минздраве к казахстанцам.
Ранее сообщалось, что в СКО дети массово заболевают энтеробиозом.
23.06.2025, 11:16 12116
За что и как судей будут привлекать к дисциплинарной ответственности - указ Токаева
Изменения также касаются состава судебного жюри, которое будет рассматривать дисциплинарное нарушение
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Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В положение "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" внесены поправки.
Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
Изменения также касаются состава судебного жюри и привлечения судей к дисциплинарной ответственности.
По новым правилам, судебное жюри будет состоять из 13 судей, в том числе:
- 3 судей районных и приравненных к ним судов;
- 4 судей областных и приравненных к ним судов;
- 3 судей кассационных судов;
- 3 судей Верховного суда.
Также в судебное жюри будут входить 2 представителя юридической общественности, имеющие право совещательного голоса.
Также в документе написано: как и в каких случаях судью будут привлекать к административной ответственности за грубые нарушения.
Под грубым нарушением законности понимается очевидное и существенное нарушение закона, которое было допущено судьей вследствие его недобросовестности или небрежности", - уточняется в поправках.
Рассматривать нарушения будут на пленарном заседании областного, кассационного, либо Верховного суда, в зависимости от того, к какому суду принадлежит нарушитель.
Представление вышестоящей судебной инстанции по вопросу привлечения судьи к дисциплинарной ответственности должно быть рассмотрено в течение одного месяца со дня установления факта грубого нарушения законности.
Материалы в отношении судьи за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел и материалов направляются в судебное жюри в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения пленарного заседания областного суда, кассационного суда или Верховного суда", - говорится в документе.
Сбор материалов о нарушении возлагается на территориальные подразделения уполномоченного органа. При этом основанием для рассмотрения могут стать в том числе сведения, содержащиеся в масс-медиа, на онлайн-платформах, в обращениях физических и юридических лиц, по итогам проверки которых подтвержден факт совершения судьей порочащего проступка, противоречащего судейской этике.
Не подлежат проверке сведения, содержащиеся в масс-медиа, на онлайн-платформах, в обращениях физических и юридических лиц, в которых:
- выражается несогласие с судебными актами;
- указываются нарушения законности при рассмотрении судебных дел.
О результатах проверки обращения Верховный суд, кассационный суд, областной суд или Комиссия по судейской этике извещают заявителя.
Копии решений судебного жюри направляются судье, в отношении которого принято решение, а также в соответствующие областной суд, кассационный суд или Верховный суд.
Указ вступит в силу 1 июля.
22.06.2025, 19:08 63811
Токаев встретится с главами всех правоохранительных органов Казахстана
23 июня состоится расширенная коллегия правоохранительных органов
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Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 23 июня, под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоится расширенная коллегия правоохранительных органов.
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай, в заседании примет участие руководство правительства, администрации президента, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Агентства по финансовому мониторингу, Агентства по противодействию коррупции.
21.06.2025, 11:31 161631
Земли на 100 млн тенге вернули в госсобственность в области Жетысу
Возврату подлежало 14 земельных участков общей площадью 1655 гектаров
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Талдыкорган. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура области Жетысу вернула в госсобственность 14 земельных участков общей площадью 1655 гектаров.
В условиях высокого спроса на землю в Алакольском районе области Жетысу неэффективно использовались земельные ресурсы. Несмотря на имеющиеся полномочия местный акимат не принимал мер по возврату земель, срок временного землепользования которых давно истек", - рассказали в ведомстве.
По акту надзора все участки общей кадастровой стоимостью 100 миллионов тенге возвращены в государственный земельный фонд.
Один из возвращенных участков площадью более 2 гектаров был предоставлен предпринимателю в нарушение Земельного кодекса РК для строительства мусороперерабатывающего завода без проведения торгов (аукциона).
Постановление акимата признано незаконным, земельный участок стоимостью 3,9 миллиона тенге возвращен в государственную собственность", - рассказали в прокуратуре.
Ранее в Акмолинской области государству вернули неиспользуемые пашни на 323 млн тенге.
В Алматы в госсобственность вернули более 840 га земли в горной местности стоимостью около 54 млрд тенге.
20.06.2025, 09:00 236426
Премьер-министр РК поручил создать региональные штабы по управлению водными рисками на вегетационный период
Фото: правительство РК
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Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов в ходе совещания по вопросу прохождения вегетационного периода поручил создать региональные штабы по управлению водными рисками, сообщили в пресс-службе правительства.
По данным Минводных ресурсов РК, филиалами РГП "Казводхоз" сельхозпроизводителям организована подача воды. На сегодняшний день заключено 22,5 тыс. договоров, что на 3 тыс. превышает аналогичный показатель прошлого года.
В ходе обсуждения внимание уделено ситуации на реках Шу, Талас и Сырдарье, обеспечению прозрачности в распределении воды. В целях стимулирования водосбережения введен дифференцированный размер субсидий на поливную воду: для фермеров, использующих водосберегающие технологии, размер субсидий выше, чем для тех, кто не применяет подобные технологии. Параллельно принимаются меры по борьбе с незаконным водопользованием и предотвращением фактов хищения воды.
Премьер-министр отметил, что обеспечение потребностей аграриев водными ресурсами и удовлетворение нужд сельского хозяйства требует повышенного внимания.
Необходим переход к упреждающему управлению водными рисками с акцентом на эффективность, экономичность и межведомственное взаимодействие. Акимы областей должны обеспечить координацию действий водоснабжающих организаций с фермерами по обеспечению их поливной водой, соблюдению технологий полива, очередности полива и повторного использования коллекторно-дренажных вод. Нужно усилить работу по внедрению водосберегающих технологий. Поручаю создать региональные штабы по управлению водными рисками на вегетационный период с участием представителей заинтересованных госорганов и фермерских объединений. Важно усилить контроль за неправомерным использованием воды и активизировать работу по выявлению нарушений", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Перед Министерством водных ресурсов также поставлены задачи по укреплению сотрудничества с соседними странами по трансграничным рекам, усилению контроля за лимитами подачи воды и оперативному реагированию, проведению ремонта сооружений.
Также необходимо обеспечить внедрение цифрового мониторинга водопользования с использованием спутниковых данных и отображением дефицитных зон на интерактивных картах.
Правительством принимаются необходимые меры для обеспечения фермеров водой, прохождение вегетационного периода находится на постоянном контроле. Координация возложена на заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева", - отметили в пресс-службе.
19.06.2025, 20:35 269001
МИД РК обратился к находящимся в Иране и Израиле гражданам Казахстана
Все дипломатические учреждения Казахстана продолжают работу в штатном режим
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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с высокой угрозой дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке МИД РК призывает граждан Казахстана, находящихся в Иране и Израиле, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, неукоснительно следовать всем мерам безопасности, предпринимаемым властями, а также оставаться на связи с дипломатическими учреждениями РК.
Все дипломатические учреждения Казахстана в Тегеране и Тель-Авиве, а также в городах Горгане и Бандер-Аббасе продолжают работу в штатном режиме и оказывают всестороннюю поддержку соотечественникам.
Линии экстренной связи с МИД и дипломатическими учреждениями РК доступны по ссылке.
Ранее сообщалось, что в условиях стремительно обостряющейся ситуации на Ближнем Востоке Республика Казахстан оперативно организовала эвакуацию своих граждан с территории Исламской Республики Иран. Эвакуировано 109 казахстанцев.
19.06.2025, 08:47 298791
Потери воды на ирригационных сетях снизились до 193 млн кубометров в год - Минводы
Фото: Минводы РК
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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Улучшить водоснабжение на 74,5 тыс. гектаров земель позволила вторая фаза проекта по усовершенствованию ирригационных и дренажных систем, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации РК.
Проект охватывает 11 объектов в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях.
Благодаря модернизации потери воды на ирригационных сетях снизились до 193 млн кубометров в год.
На сегодня сданы в эксплуатацию два объекта в Жамбылской области, обеспечивающие водой 10 тыс. га посевных площадей. Завершены строительно-монтажные работы на объекте в Кызылординской области, обеспечивающем водой 15,1 тыс. га земель. На данный момент ведутся работы по его вводу в эксплуатацию", - отметили в ведомстве.
К началу июня 2025 года в рамках проекта реконструировано 3064,88 км каналов (88,3%), 1280,87 км коллекторов (80,4%), 26 593 гидротехнических сооружения (81,6%), построено 426 наблюдательных скважин (92,4%), пробурено 222 скважины вертикального дренажа (100%).
Завершить вторую фазу проекта по усовершенствованию ирригационных и дренажных систем планируется до конца этого года. На данный момент продолжаются строительно-монтажные работы на восьми объектах.
Полная реализация проекта создаст гидромелиоративные условия для сокращения потерь поливной воды до 360 млн кубометров в год, снижения зависимости от трансграничных рек и повышения эффективности каналов на 40-70%. Будет улучшено водоснабжение на 105 тыс. га земель и их состояние, а для местных жителей будут созданы до 20 тыс. постоянных рабочих мест", - сообщил замглавы Комитета водного хозяйства МВРИ РК Нурбек Сериков.
Напомним, 10 июня в Казахстане вступил в силу новый Водный кодекс. Его основными целями являются: борьба с черным рынком воды, охрана воды и предотвращение ее истощения, комплексное использование поверхностных и подземных вод, внедрение водосберегающих технологий и адаптация к изменению климата.
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