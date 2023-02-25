Авиационная администрация Казахстана проверит все авиакомпании, эксплуатирующие Ми-8

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Талдыкорган. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Благодаря принимаемым мерам и складывающейся внешнеэкономической ситуации Казахстан становится важнейшим сухопутным коридором между Азией и Европой и одним из транспортно-транзитных узлов мирового значения. Об этом заявил премьер-министр РК Алихан Смаилов в рамках рабочей поездки в Жетысускую область.





В регионе Алихан Смаилов ознакомился с развитием транспортно-логистического и агропромышленного потенциала, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.





У области Жетысу есть все ресурсы для развития транзитного потенциала. На ее территории расположены два международных пункта пропуска "Достык" и "Нур жолы", приграничные ж/д станции "Достык" и "Алтынколь", пролегают международные транзитные маршруты. Необходимо максимально задействовать все возможности региона в транспортно-логистической сфере", - сказал он.





Глава правительства указал, что в этом направлении было своевременно начато строительство вторых путей на ж/д участке Достык - Мойынты, так как на фоне снятия Китаем ограничений динамично растет грузопоток в Европу.





Мы должны быть к этому готовы", - отметил Алихан Смаилов.









Премьер-министр также обозначил важность завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта в городе Ушарале, благодаря чему появилась возможность принимать воздушные суда с большим фюзеляжем. По его словам, в совокупности с проводимой модернизацией автодорог и запуском дополнительных поездов это окажет существенное влияние на развитие туристических зон озер Алаколь и Балхаш.





Алихан Смаилов добавил, что в целом для создания современной инфраструктуры в транспортной сфере правительство привлекает крупных международных партнеров. В частности, на станции "Достык" построен многофункциональный грузоперевалочный терминал. Запланировано введение складских мощностей общим грузооборотом более 1 млн тонн в год с суммой инвестиций в 3 млрд тенге. Планируется также формирование собственного парка еврофур на 500-1000 единиц. На начальном этапе общий объем инвестиций здесь составит более 5 млрд тенге.





Далее премьер-министр посетил Коксуский сахарный завод, прошедший несколько лет назад крупную модернизацию. В рамках нее на предприятии было установлено высококачественное зарубежное оборудование, теплоснабжение переведено на газ и приобретена новая техника. По итогам прошлого года завод выпустил порядка 70 тысяч тонн сахара, план на 2023 год - 92 тысячи тонн.





Алихан Смаилов подчеркнул, что государство оказывает беспрецедентные меры поддержки производителям белого сахара, в том числе в рамках "оборотной схемы". Принят также Комплексный план развития сахарной отрасли, который предусматривает поэтапное увеличение посевных площадей сахарной свеклы до 15 тысяч гектаров, в частности, валовой сбор порядка 525 тысяч тонн к 2026 году в области Жетысу.





В этой связи важно принять меры по вовлечению новых и восстановлению орошаемых земель. В части обеспечения водой предусмотрены меры по реконструкции водохозяйственных объектов. Сахарные заводы также необходимо модернизировать и довести объем выпускаемого белого сахара до 180 тысяч тонн к 2026 году", - сказал он.





Здесь же глава правительства провел встречу с руководителями сельхозформирований региона, на которой были подняты вопросы субсидирования, доступности земельных угодий, предоставления других мер поддержки и т.д.





Алихан Смаилов дал поручение Министерству сельского хозяйства проанализировать поднятые проблемы и внести конкретные предложения по их решению, добавив, что в прошлом году государство удвоило финансирование отрасли и сохранило эту высокую планку в текущем.





В рамках поездки премьер-министр также ознакомился с деятельностью молочно-товарной фермы ИП "Каримов", которая в 2022 году была значительно расширена для обеспечения загрузки местных молокоперерабатывающих заводов и снижения импорта молочной продукции. Теперь на предприятии содержится порядка 900 голов КРС.





Руководитель хозяйства Рахим Каримов обратился к главе правительства с просьбой рассмотреть возможность расширения мер поддержки в отношении малых и средних семейных ферм для снижения их издержек и повышения производительности.





Одним из вариантов решения вопроса может быть использование возможностей сельхозкооперации. Этому направлению сейчас уделяется большое внимание со стороны государства. Если два-три хозяйства решат объединить усилия, их затраты на производство и риски будут снижаться, а доля прибыли расти. При этом за счет укрупнения появится возможность охватить данный субъект АПК инвестиционным субсидированием", - ответил Алихан Смаилов.





В целом, по словам премьер-министра, на сегодняшний день меры господдержки молочного направления позволили провести значительную технологическую модернизацию отрасли. Только за последние пять лет на поддержку молочного животноводства было направлено 82 млрд тенге.





В текущем году планируется тиражирование по всей республике опыта Северо-Казахстанской области, где за короткий срок реализован 21 проект по созданию молочно-товарных ферм. Данную работу необходимо взять на особый контроль", - сказал Алихан Смаилов.