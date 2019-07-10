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Айгуль Шаимова назначена вице-министром национальной экономики РК

09.07.2019, 14:22 8965
Айгуль Шаимова назначена вице-министром национальной экономики РК
Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Айгуль Шаимова назначена на должность вице-министра национальной экономики, передает Kazakhstan Today.
 
Айгуль Шаимова назначена на эту должность на период учебного отпуска Мадины Жунусбековой, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.
 
Шаимова родилась в 1979 году. Окончила Евразийский университет имени Л. Гумилева, Академию финансовой полиции, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
 
В разные годы работала в Агентстве финансовой полиции РК, Агентстве РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, Генеральной прокуратуре РК.
 
В 2013-2014 годы занимала должность заместителя заведующего Ситуационным центром Совета безопасности Республики Казахстан.
 
В 2014-2016 годы - руководитель аппарата Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.
 
В 2016 году - вице-министр по делам государственной службы Республики Казахстан.
 
 

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