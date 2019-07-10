Айгуль Шаимова назначена вице-министром национальной экономики РК

Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Айгуль Шаимова назначена на должность вице-министра национальной экономики, передает Kazakhstan Today.

Айгуль Шаимова назначена на эту должность на период учебного отпуска Мадины Жунусбековой , сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

Шаимова родилась в 1979 году. Окончила Евразийский университет имени Л. Гумилева, Академию финансовой полиции, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

В разные годы работала в Агентстве финансовой полиции РК, Агентстве РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, Генеральной прокуратуре РК.

В 2013-2014 годы занимала должность заместителя заведующего Ситуационным центром Совета безопасности Республики Казахстан.

В 2014-2016 годы - руководитель аппарата Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

В 2016 году - вице-министр по делам государственной службы Республики Казахстан.

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