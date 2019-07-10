Айгуль Шаимова назначена вице-министром национальной экономики РК

Айгуль Шаимова назначена на эту должность на период учебного отпуска Мадины Жунусбековой, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.
Шаимова родилась в 1979 году. Окончила Евразийский университет имени Л. Гумилева, Академию финансовой полиции, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
В разные годы работала в Агентстве финансовой полиции РК, Агентстве РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, Генеральной прокуратуре РК.
В 2013-2014 годы занимала должность заместителя заведующего Ситуационным центром Совета безопасности Республики Казахстан.
В 2014-2016 годы - руководитель аппарата Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.
В 2016 году - вице-министр по делам государственной службы Республики Казахстан.
С сентября 2016 года занимала должность заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.
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