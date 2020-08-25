Аюбаев освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны РК

Распоряжением главы государства Аюбаев Мухтар Акатович освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - командующего силами особого назначения", - сообщает пресс-служба Акорды.
Напомним, Аюбаев был назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - Командующим Силами особого назначения в июне 2019 года.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства