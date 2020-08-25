Аюбаев освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны РК

Нур-Султан. 24 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением главы государства Аюбаев Мухтар Акатович освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - командующего силами особого назначения", - сообщает пресс-служба Акорды.

Напомним, Аюбаев был назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - Командующим Силами особого назначения в июне 2019 года.

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