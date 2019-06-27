Токаев произвел назначения в Службе госохраны и Антикоррупционной службе

Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - Распоряжениями президента РК Касым-Жомарта Токаева произведены ряд назначений в государственных структурах, передает Kazakhstan Today.

В частности, Аюбаев Мухтар Акатович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - Командующим Силами особого назначения, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщила пресс-служба Акорды.

Кабдула Шынгыс Кайыпулы и Шабдар Нурлан Аманкелдиулы назначены заместителями председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства