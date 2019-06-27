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Токаев произвел назначения в Службе госохраны и Антикоррупционной службе

26.06.2019, 11:13 7453
Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - Распоряжениями президента РК Касым-Жомарта Токаева произведены ряд назначений в государственных структурах, передает Kazakhstan Today.
 
В частности, Аюбаев Мухтар Акатович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - Командующим Силами особого назначения, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Бектенов Олжас Абаевич назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).
 
Кабдула Шынгыс Кайыпулы и Шабдар Нурлан Аманкелдиулы назначены заместителями председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).
 

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