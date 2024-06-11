Багдат Мусин возглавил "Казахтелеком"

Последние несколько лет Мусин работал министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК

Фото: пресс-служба правительства РК

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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Багдат Мусин назначен председателем правления крупнейшей телекоммуникационной компании Казахстана "Казахтелеком", - Багдат Мусин назначен председателем правления крупнейшей телекоммуникационной компании Казахстана "Казахтелеком", сообщает пресс-служба фонда "Самрук-Казына".





Решением совета директоров АО "Самрук-Қазына" председателем правления АО "Казахтелеком" назначен Багдат Мусин", - проинформировали в пресс-службе.





Багдат Мусин родился в 1983 году в городе Экибастузе. Окончил университет имени Сулеймана Демиреля по специальности "Программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники", Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности "Правовед".





Занимал различные государственные должности в Министерстве юстиции РК, Министерстве связи и информации РК, Генеральной прокуратуре, был советником президента РК по цифровизации и инновационным технологиям. Последние несколько лет работал министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.



