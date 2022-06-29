Бахыт Абишев назначен руководителем аппарата Министерства юстиции РК

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НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - Приказом министра юстиции РК Бахыт Абишев назначается на должность руководителя аппарата Министерства юстиции Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Бахыт Абишев родился в 1965 году в Южно-Казахстанской области.
Окончил Казахский государственный университет имени С. Кирова, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
Трудовую деятельность начал в 1983 году секретарем судебного заседания Сайрамского районного суда ЮКО.
1987-1991 годы - начальник объектной охраны ОВО при Алатауском районном отделе внутренних дел Алматы.
В 1991-1993 годах работал в прокуратуре Илийского района Алматинской области.
В 1993-1996 годах - старший следователь; прокурор отдела прокуратуры ЮКО.
В 1996-1997 годах - старший помощник прокурора Алгабасского района ЮКО.
В 1997 году занимал должность начальника отдела расследования умышленных убийств управления государственного следственного комитета ЮКО.
В 1997-1999 годах - первый заместитель прокурора Сайрамского района ЮКО.
В 1999-2000 годах работал в управлении по надзору за законностью ОРД, следствия и дознания прокуратуры Жамбылской области.
В 2000-2001 годах - исполняющий обязанности прокурора Тараза.
В 2001 году являлся начальником управления по надзору за законностью ОРД, следствия и дознания прокуратуры Жамбылской области.
В 2001-2004 годах - прокурор Рыскуловского района Жамбылской области.
В 2004-2005 годах работал в частной организации.
В 2005-2007 годах - начальник департамента юстиции Карагандинской области.
В 2007-2009 годах - заместитель председателя; председатель Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Минюста РК.
В 2009 году занимал должность советника председателя Верховного суда РК.
В 2009-2010 годах - заведующий юридическим отделом аппарата Верховного суда РК.
В 2010-2011 годах - заведующий отделом правового обеспечения департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК.
В 2011-2012 годах - председатель Комитета по контролю автоматизации госуслуг и координации деятельности ЦОНов Министерства связи и информации РК,
В 2012-2013 годах - председатель Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникации РК.
В 2013-2014 годах - председатель Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Минюста РК.
В 2014-2016 годах - и.о. гендиректора; гендиректор РГП на ПХВ "Центра по недвижимости" Министерства юстиции РК.
В 2016-2017 годах занимал руководящие должности в структуре НАО ГК "Правительство для граждан".
С марта 2017 года являлся заместителем председателя комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.