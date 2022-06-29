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Бахыт Абишев назначен руководителем аппарата Министерства юстиции РК

28.06.2022, 15:23 15011
Бахыт Абишев назначен руководителем аппарата Министерства юстиции РК
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - Приказом министра юстиции РК Бахыт Абишев назначается на должность руководителя аппарата Министерства юстиции Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Бахыт Абишев родился в 1965 году в Южно-Казахстанской области.
 
Окончил Казахский государственный университет имени С. Кирова, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
 
Трудовую деятельность начал в 1983 году секретарем судебного заседания Сайрамского районного суда ЮКО.
 
1987-1991 годы - начальник объектной охраны ОВО при Алатауском районном отделе внутренних дел Алматы.
В 1991-1993 годах работал в прокуратуре Илийского района Алматинской области.
В 1993-1996 годах - старший следователь; прокурор отдела прокуратуры ЮКО.
В 1996-1997 годах - старший помощник прокурора Алгабасского района ЮКО.
В 1997 году занимал должность начальника отдела расследования умышленных убийств управления государственного следственного комитета ЮКО.
В 1997-1999 годах - первый заместитель прокурора Сайрамского района ЮКО.
В 1999-2000 годах работал в управлении по надзору за законностью ОРД, следствия и дознания прокуратуры Жамбылской области.
В 2000-2001 годах - исполняющий обязанности прокурора Тараза.
В 2001 году являлся начальником управления по надзору за законностью ОРД, следствия и дознания прокуратуры Жамбылской области.
В 2001-2004 годах - прокурор Рыскуловского района Жамбылской области.
В 2004-2005 годах работал в частной организации.
В 2005-2007 годах - начальник департамента юстиции Карагандинской области.
В 2007-2009 годах - заместитель председателя; председатель Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Минюста РК.
В 2009 году занимал должность советника председателя Верховного суда РК.
В 2009-2010 годах - заведующий юридическим отделом аппарата Верховного суда РК.
В 2010-2011 годах - заведующий отделом правового обеспечения департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК.
В 2011-2012 годах - председатель Комитета по контролю автоматизации госуслуг и координации деятельности ЦОНов Министерства связи и информации РК,
В 2012-2013 годах - председатель Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникации РК.
В 2013-2014 годах - председатель Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Минюста РК.
В 2014-2016 годах - и.о. гендиректора; гендиректор РГП на ПХВ "Центра по недвижимости" Министерства юстиции РК.
В 2016-2017 годах занимал руководящие должности в структуре НАО ГК "Правительство для граждан".
С марта 2017 года являлся заместителем председателя комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.
 

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На дорогах ВКО ввели полицейское усиление

28.06.2022, 20:48 8771
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 28 ИЮНЯ - С 28 июня по 2 июля в регионе проходит ОПМ "Безопасная дорога", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В течение пяти дней полицейские будут выявлять и пресекать грубые нарушения правил дорожного движения, сообщает Noks.kz.
 
На период ОПМ увеличена плотность нарядов патрульной полиции на дорогах, особенно ночью.
 

Минобороны РК разработало проект НПА по процедуре найма служебного жилища

28.06.2022, 18:45 11031
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - Главное управление военной инфраструктуры Министерства обороны подготовило проект приказа министра обороны РК "Об утверждении правил оказания госуслуги "Заключение и продление договора найма служебного жилища Вооруженных сил РК", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Нормативный правовой акт разработан в соответствии с требованием подпункта 1) статьи 10 закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года "О государственных услугах", сообщает пресс-служба МО РК.
 
Согласно правилам услуга по вопросу найма служебного жилища оказывается исключительно посредством портала "электронного правительства", что исключают влияние человеческого фактора при решении этого вопроса. Благодаря переводу услуги в электронный формат также сокращен перечень документов, необходимых для ее получения.
 
С полным текстом проекта приказа можно ознакомиться на вышеуказанном информационном ресурсе в разделе "Открытые НПА" до 13 июля по ссылке
 

Назначен новый аким Жезказгана

28.06.2022, 17:46 11876
Назначен новый аким Жезказгана
Фото: instagram/akimatzhez
ЖЕЗКАЗГАН. 28 ИЮНЯ - Новым акимом Жезказгана назначен Кайрат Шайжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На этом посту он сменил Кайрата Абсаттарова, который подал в отставку в связи с переходом на другую работу. 

Распоряжением акима области Улытау по согласованию с администрацией президента РК и депутатами Жезказганского городского маслихата Кайрат Шайжанов назначен на должность акима города Жезказгана", - говорится в официальном сообщении акимата. 

 
Кайрат Шайжанов родился в поселке Атасу Жанааркинского района.
 
Окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.
 
Трудовой путь начал в 2000 году. В разные годы трудился в сфере бизнеса, на различных государственных должностях. 
 
В 2009-2013 годах был заместителем акима города Сатпаева.
 
В 2015-2018 годах занимал должность акима Осакаровского района Карагандинской области. 
 
С 2019 года по настоящее время занимал должность директора департамента управления активами НАО "НАНОЦ" МСХ Республики Казахстан.
 

Минобороны вносит изменения в реестр госуслуг в санитарно-эпидемиологической сфере

28.06.2022, 15:51 14206
Минобороны вносит изменения в реестр госуслуг в санитарно-эпидемиологической сфере
Фото: Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - Главное военно-медицинское управление Вооруженных сил РК подготовило изменения в приказ "Об утверждении правил оказания государственных услуг Министерства обороны Республики Казахстан в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Изменения в реестре конкретизируют подвиды государственных услуг по выдаче санитарно-эпидемиологических заключений на объекты и проекты, касающиеся питания, водоснабжения, определения санитарно-защитных зон, зон санитарной охраны, предельно допустимых выбросов и сбросов вредных веществ", - говорится в сообщении ведомства. 

 
С полным текстом проекта приказа можно ознакомиться на интернет-портале в разделе открытых нормативных правовых актов до 13 июля по ссылке
 

Премьер-министр поручил перевести недоступные госуслуги в электронный формат

28.06.2022, 10:50 18161
Премьер-министр поручил перевести недоступные госуслуги в электронный формат
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов назвал ряд министерств, услуги которых недоступны в электронном формате для населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам премьер-министра, за год почти в два раза увеличено количество оказываемых государственных услуг. В целом уровень электронных услуг сейчас составляет 93%. 66% услуг оказываются населению через обычный смартфон.
 
В цифровом виде уже доступно 18 документов гражданина, которые не требуют бумажного подтверждения.
 
Однако по министерствам внутренних дел, сельского хозяйства, высшего образования и науки, индустрии и инфраструктурного развития, здравоохранения и обороны имеются услуги, недоступные в электронном формате. Отмечается низкий уровень автоматизации услуг по Министерству иностранных дел и Агентству по стратегическому планированию и реформам.
 

Поручаю Министерству цифрового развития совместно с данными государственными органами в трехмесячный срок перевести недоступные государственные услуги в электронный формат", - сказал Смаилов.

 
Также глава правительства отметил необходимость масштабировать использование уже реализованных цифровых документов, увеличить их количество и юридическое признание всеми госорганами. А также продумать вопрос безопасности их размещения на разных ресурсах.
 

Поручаю Министерству цифрового развития совместно с центральными государственными органами в двухмесячный срок утвердить план по технической реализации данного вопроса", - поручил он.

 
Центральным государственным органам и акиматам поручено обеспечить постоянную актуализацию данных, бесперебойную работу информационных систем и своевременность проведения их интеграции. Это повысит эффективность оказания госуслуг.
 
В свою очередь министр цифровизации Багдат Мусин сообщил, что до конца текущего года планируется выпустить на внешние платформы 20 самых популярных госуслуг.
 
Также премьер отметил, что наряду с активным развитием электронных банковских услуг в стране участились случаи мошенничества. Особое внимание следует уделить усилению защиты данных клиентов банков.
 

В целом необходимо активизировать работу по развитию отечественной IТ-отрасли, разработке казахстанских электронных продуктов и расширять сферу их применения. Мы всегда будем оказывать поддержку внедрению инновационных решений, особенно в сфере оказания электронных услуг населению", - подчеркнул Смаилов.

 

Смаилов: представителям госорганов нужно перейти на новый формат подачи официальных сообщений

28.06.2022, 09:54 19341
Смаилов: представителям госорганов нужно перейти на новый формат подачи официальных сообщений
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов поручил до конца текущего года внести на рассмотрение парламента проект закона о средствах массовой информации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Важно создать условия, чтобы пресса могла построить эффективный диалог между государством и населением", - сказал Алихан Смаилов на заседании правительства во вторник.

 
По словам премьер-министра, разрабатываемый проект закона о средствах массовой информации должен учитывать интересы государства, запросы общества и тенденции развития медиасферы.
 

Новеллы проекта закона необходимо вынести на широкое обсуждение с участием неправительственных организаций, общественности, экспертного сообщества и журналистов. В связи с этим Министерству информации и общественного развития поручено продолжить работу по разработке законопроекта и обеспечить его внесение на рассмотрение в парламент до конца текущего года", - поручил глава кабмина.

 
Он подчеркнул, что центральным и местным исполнительным органам необходимо сформировать качественный пул спикеров, специализирующихся по отраслевой деятельности ведомств. Они должны постоянно вести разъяснительную работу о деятельности госорганов.
 

Официальным представителям госорганов, пресс-секретарям нужно перейти на новый формат подачи официальных сообщений. Нельзя ограничиваться практикой только тиражирования "сухих" пресс-релизов, написанных сложным профессиональным языком", - добавил глава правительства.


Ранее министр информации и общественного развития Аскар Умаров назвал ряд причин, по которым общественность и средства массовой информации критикуют госорганы по части предоставления информации.
 

Глава МИОР: госорганы предоставляют неполную информацию, подлежащую широкому разъяснению в СМИ

28.06.2022, 09:49 19796
Глава МИОР: госорганы предоставляют неполную информацию, подлежащую широкому разъяснению в СМИ
Фото: Primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - Министр информации и общественного развития Аскар Умаров назвал ряд причин, по которым общественность и средства массовой информации критикуют госорганы по части предоставления информации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Министерством на постоянной основе ведется мониторинг медиапространства на предмет эффективной реализации информационной политики. В настоящее время наблюдается повышенный интерес общественности к деятельности правительства РК по исполнению поручений главы государства", - сказал Умаров на заседании правительства во вторник. 

 
Однако, отметил он, фиксируемая по отдельным актуальным темам обратная связь граждан часто имеет негативный характер. Причинами наличия критики со стороны общественности и представителей СМИ являются:
 
1)        предоставление государственными органами неполной информации по тематикам, подлежащие широкому разъяснению в СМИ;
 
2)        отсутствие развернутой и полной информации в ответах на официальные запросы физических и юридических лиц, а также СМИ;
 
3)        представление недостаточно квалифицированных спикеров по разъяснению возникших вопросов в СМИ.
 

Учитывая значимость информационно-разъяснительной работы, перечисленные факторы следует учитывать в работе государственных органов", - акцентировал глава МИОР.

 

Президент поздравил работников СМИ с профессиональным праздником

28.06.2022, 08:29 17871
Президент поздравил работников СМИ с профессиональным праздником
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил работников средств массовой информации с профессиональным праздником, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Работа на журналистском поприще - большая честь и высокая ответственность. Отечественные средства массовой информации играют важную роль в укреплении единства и сплоченности нашего народа. В рядах журналистов настоящие мастера своего дела, которые всегда остаются верны высоким и благородным идеалам своей профессии. Честным и усердным трудом на благо общества они по праву заслужили признание благодарных читателей и зрителей", - говорится в поздравлении президента.

 
Президент подчеркнул, что сегодня интернет и социальные сети заполоняет поток недостоверной информации. 
 

В этих непростых условиях именно ваш объективный и критический взгляд способен быть надежным барьером для распространения фейков и домыслов. Поэтому значимость профессиональной журналистики сейчас как никогда высока", - отметил он.

 
Глава государства акцентировал, что перед всеми стоит важнейшая задача - построение Нового Справедливого Казахстана. 
 

Ваши статьи и сюжеты, журналистские расследования вносят огромный вклад в достижение этой масштабной цели. И поэтому достойная оценка заслуг подлинных профессионалов своего дела имеет глубокое символическое значение. Неизменно актуальны слова Миржакыпа Дулатова: "Большое будущее у той страны, где есть сильная отечественная пресса", - сказал президент.

 
Токаев отметил, что для обеспечения информационной безопасности и идеологического суверенитета страны необходимо, чтобы у отечественных журналистов была своя точка зрения на события в Казахстане и мире. 
 

Мы должны стремиться продвигать государственные интересы, показывая пример всему обществу. Потому что оправдать доверие народа - это наш гражданский долг. Уверен, сохраняя единство, вместе мы достигнем больших высот на пути построения Нового Казахстана", - добавил президент, пожелав всем благополучия, успехов и творческого вдохновения.

 

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