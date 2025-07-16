15.07.2025, 09:29 68251
Бакытбек Сыдыков освобожден от должности замминистра обороны РК
Фото: gov.kz
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением главы государства Сыдыков Бакытбек Сапарбекович освобожден от должности заместителя министра обороны Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.
Бакытбек Сыдыков с июня 2023 года занимал должность заместителя министра обороны Республики Казахстан по вооружению и военной технике.
Родился 12 октября 1969 года в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области. В 1991 году окончил Владикавказское высшее общевойсковое командное училище. В 1999 году - Военную академию бронетанковых войск. В 2013 году - факультет военного и государственного управления Национального университета обороны. Воинское звание - генерал-майор (2023).
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15.07.2025, 18:26 26801
Откуда в бюджете Казахстана неосвоенные миллиарды
Причины неосвоения бюджетных средств разные
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов во время брифинга в правительстве объяснил, почему в 2024 году не освоены миллиарды тенге из бюджета.
Среди причин премьер назвал снижение подрядчиками цены во время конкурсов на госзакупки. Сэкономленная разница в итоге накапливается и считается неосвоенными средствами.
Есть проекты, которые реализуются с опережением графика, а есть те, где средства недоосваивают - например, строительство дорог может затягиваться по разным причинам, в том числе из-за длительных конкурсных процедур. Неосвоенные средства оперативно перераспределяются через корректировку бюджета на те проекты, которые идут с опережением. Но из года в год определенная сумма остается. Эти деньги возвращаются в доход бюджета и никуда не деваются", - рассказал Олжас Бектенов.
Ранее сообщалось, что государственный долг РК по состоянию на 1 июля составил 31,9 трлн тенге, или 21,1% к ВВП, увеличившись с начала года на 40 млрд тенге. Основной фактор роста - финансирование дефицита республиканского бюджета и освоение ранее привлеченных займов.
15.07.2025, 15:05 40201
В Казахстане останутся только две формы управления многоквартирными домами
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства", сообщает Акорда.
Законом внесены поправки в Земельный, Предпринимательский, Гражданский процессуальный, Социальный и Водный кодексы, а также 23 закона. Первый блок поправок направлен на совершенствование системы управления многоквартирными жилыми домами. Закон упразднил такую форму управления многоквартирными жилыми домами, как простое товарищество, сохранив только две формы управления: ОСИ и НСУ", - заявили в пресс-службе.
Также, по данным Акорды, второй блок поправок связан с изменениями, внесенными в налоговое законодательство.
Закон также содержит иные поправки, направленные на повышение правовой определенности в вопросах декларирования и актуализацию отсылочных норм на положения Налогового кодекса.
Кроме того, главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам жилищно-коммунального хозяйства".
Ранее президент Казахстана подписал изменения в Налоговый кодекс.
15.07.2025, 15:03 44726
Президент Казахстана подписал изменения в Налоговый кодекс
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал изменения в Налоговый кодекс, сообщает Акорда.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан по вопросам введения его в действие", - говорится в сообщении.
Напомним, мажилис одобрил поправки сената в Налоговый кодекс. Закон был направлен на подпись главе государства.
Также в ходе совместного заседания палат парламента премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил, что принятие нового Налогового кодекса обеспечит поступление более 3 триллионов тенге в бюджет страны.
15.07.2025, 13:30 50611
Когда будет готово ТЭО для первой АЭС в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр в ходе брифинга в правительстве сообщил, что технико-экономическое обоснование для первой атомной станции в стране, возможно, будет готово в декабре 2025 года, передает корреспондент агентства.
Также Роман Скляр высказался о стоимости АЭС. По его словам, она будет уточняться после разработки технико-экономического обоснования.
Потому что этот проект, и нужно нам четко это понимать, окупаемый. Это коммерческий проект. То есть за счет рынка мощностей будет отработана модель, когда станция окупает сама себя. Без каких-либо дотаций или с необходимостью компенсаций из бюджета", - пояснил первый вице-премьер Казахстана.
По его словам, теперь стоит задача - в период строительства АЭС максимально привлечь казахстанские компании, которые производят стройматериалы, оборудование, металл и т.д.
Строительный сектор у нас очень развит. Есть компании, которые имеют очень высокую компетенцию. Чтобы они максимально работали при строительстве", - отметил Роман Скляр.
Он подчеркнул, что срок строительства достаточно длинный и сумма очень большая, поэтому необходимо максимально провести локализацию.
Этим вопросом постоянно занимается заказчик - ТОО "Атомные электрические станции", консорциум производителей наших материалов. Консорциум компаний, которые могут строить сейчас, прорабатывается с российской стороной. Мы, правительство, тоже к этой работе подключаемся. Результаты должны быть такие, которые бы устроили наш бизнес. Неправильно только лишь получить электроэнергию от атомной станции. Это, конечно, наше большое преимущество. Нужно максимально использовать данную возможность, чтобы работал казахстанский бизнес", - добавил первый вице-премьер Казахстана.
Ранее глава Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев озвучил примерную стоимость строительства атомной электростанции в Казахстане.
15.07.2025, 13:15 53956
Утечка персональных данных 16 млн казахстанцев: назван предварительный источник
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе брифинга в правительстве назвал предварительный источник утечки персональных данных 16 млн граждан страны, передает корреспондент агентства.
По тем предварительным выводам, которые есть у проверяющих, это утекло, скорее всего, из медицинских организаций. Они получают доступ к государственным базам данных, а дальше не обеспечивают их сохранность. Есть соответствующая ответственность за это", - заявил глава правительства.
Напомним, в Сети появилась информация о якобы утечке данных 16,3 миллиона казахстанцев. Центр анализа и расследования кибератак TSARKA сообщил, что в случае официального подтверждения утечки граждане получат уведомления в виде push- или SMS-сообщений.
Позже по факту масштабной утечки персональных данных казахстанцев было возбуждено уголовное дело.
15.07.2025, 10:22 61116
475 объектов планируют приватизировать в Казахстане
396 объектов в Казахстане уже переданы в конкурентную среду, наряду с этим подготовлен перечень из 475 объектов для последующей актуализации комплексного плана
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Совместно с национальным офисом по приватизации подготовлен перечень из 475 объектов для включения в комплексный план приватизации. Об этом сообщил министр финансов РК Мади Такиев в ходе заседания правительства.
По его словам, комплексный план приватизации на 2021-2025 охватывает 638 объектов. На сегодня 396 объектов, или 73%, уже переданы в конкурентную среду, поступления составили 922 млрд тенге.
На данный момент:
- на предпродажной подготовке - 153 объекта;
- на торгах - 20 объектов;
- в реорганизации/ликвидации - 69 объектов.
Как сообщил сообщил заместитель премьер-министра - министр нацэкономики РК Серик Жумангарин, до конца этого года будет утвержден новый план оптимизации госактивов на 2026-2030 годы.
Мы продолжаем масштабную приватизацию и вывод гособъектов в конкурентную среду. В ключевых секторах сформирован перечень на приватизацию 475 субъектов в различных сферах. Оптимизация будет проведена в три этапа в зависимости от готовности рынка и самих объектов", - сказал Жумангарин.
15.07.2025, 09:34 69316
Назначен командующий Военно-воздушными силами РК
Фото: Kazinform
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением главы государства Избасов Аскар Гадылшиевич назначен командующим Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.
Ранее занимавший пост Кунуров Руслан Зарлыкович освобожден от должности.
Как сообщалось ранее, глава государства освободил от должности замминистра обороны РК Бакытбека Сыдыкова.
14.07.2025, 18:40 108001
Суд отказал экс-главе нацкомпании "Астана ЭКСПО - 2017" в УДО
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшему руководителю национальной компании "Астана ЭКСПО - 2017" Талгату Ермегияеву не удалось добиться условно-досрочного освобождения - соответствующее решение принял Алматинский областной суд, сообщили в пресс-службе ведомства.
Осужденный, отбывший две трети срока наказания, подал прошение об УДО. Однако суд счел недостаточными основания для удовлетворения ходатайства.
Напомним, в июне 2016 года Ермегияев был признан виновным в коррупционных преступлениях и приговорен к 14 годам тюремного заключения. Кроме того, суд обязал его возместить ущерб на сумму 5,9 миллиарда тенге в пользу национальной компании.
Следствие установило, что, занимая пост главы "Астана ЭКСПО - 2017", Ермегияев получил взятку в размере 780 миллионов тенге. Помимо этого, его признали виновным в хищении вверенного имущества на сумму свыше 10 миллиардов тенге.
Для справки: с 2014 по март 2017 года на строительство инфраструктуры ЭКСПО в столице Казахстана из государственного бюджета было выделено более 543 миллиардов тенге, что эквивалентно приблизительно 2 миллиардам долларов по курсу тех лет. Впоследствии, в 2018 году, на реконструкционные работы выставочного комплекса дополнительно направили 13 миллиардов тенге.
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