Бакытжан Сагинтаев выступил с заявлением после отставки правительства

"Сегодня правительство ушло в отставку. Елбасы - отец-основатель нашего государства всегда принимает решения исходя из интересов государства и народа, ставя во главу угла благополучие всех граждан страны. Создание государства - это нелегкий труд, а создание такого государства, как наша страна, за столь короткий исторический срок без внутренних потрясений и конфликтов заслуживает уважения и восхищения во всем мире. Наш президент - великий созидатель нашего времени. Только с Елбасы народ Казахстана связывает свое настоящее и будущее. Хочу поблагодарить Елбасы, президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева за высокое доверие, которое мне было оказано все эти два с половиной года работы премьер-министром страны", - сказал Бакытжан Сагинтаев, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.
Как сообщалось ранее, вчера президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства.
Исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан временно возложено на Аскара Мамина.
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