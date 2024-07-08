07.07.2024, 16:20 27486
Балаева высказалась об арестах казахстанских артистов
Фото: Министерство культуры и информации РК
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Астана. 7 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева на своей странице в Facebook высказалась об ответственности деятелей культуры перед обществом.
К сожалению, в последнее время участились случаи некорректного, а зачастую незаконного поведения известных деятелей культуры. Каждому из нас не чужды человеческие слабости, но их следствием не должно быть преступление закона! И само призвание "деятеля культуры" не терпит хоть малейшего проявления неуважения к общественным принципам нравственности и порядка. Их миссия заключается в формировании культуры, воспитании в людях чувства прекрасного и уважения к своему наследию", - написала министр.
Аида Балаева подчеркнула, что деятели культуры должны понимать свою ответственность перед обществом, и особенно перед молодым поколением.
И, конечно, очень тревожно, когда известные личности, любимцы публики преступают закон. Вне зависимости от должности, степени популярности, регалий и положения в обществе, закон един для всех", - написала глава МКИ.
Напомним, казахстанский артист Кайрат Нуртас задержан за мелкое хулиганство на борту самолета Алматы - Астана. Певца арестовали на 15 суток. Позже появилась информация о задержании Абдижаппара Алкожи в Конаеве.
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07.07.2024, 09:38 38816
Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры
Фото: freepik.com
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Астана. 7 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей странице в социальной сети Х поздравление с Национальным днем домбры.
Поздравляю с Национальным днем домбры! Этот праздник имеет большое значение в духовной жизни казахского народа. Домбра стала неотъемлемым элементом цивилизации Великой степи. Наш общий долг - сохранить это достояние казахской культуры. Пусть мелодия домбры звучит в каждом доме!" - написал глава государства.
06.07.2024, 15:22 71746
Президент Казахстана призвал объединить усилия для решения экологических проблем Каспия и Арала
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Баку. 6 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе неформального саммита Организации тюркских государств заявил о необходимости объединить усилия для решения экологических проблем Каспийского и Аральского морей. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
Мы отметили важность наращивания логистического потенциала Каспийского моря. При этом недопустимо игнорировать его экологические вопросы. Море находится на грани исчезновения. Важнейшей задачей является защита его окружающей среды, флоры и фауны. Следует выработать конкретные решения, направленные на спасение Каспия. Пришло время активизировать взаимодействие ученых тюркских стран. Для этого необходимо широко использовать возможности Центрально-Азиатского института экологических исследований в Алматы. Призываю оказать ему научно-техническую поддержку", - сказал Токаев.
Кроме того, по его словам, не может не вызывать беспокойства высыхание Аральского моря и опустынивание его территории.
Следует рекультивировать территорию, пострадавшую от экологической катастрофы. Предлагаю наладить тесное сотрудничество с Венгерским институтом профилактики пустыни. Кроме того, важно эффективно использовать водные ресурсы трансграничных рек. Для этого необходимо шире применять водосберегающие технологии", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Ранее депутат заявил о системных проблемах в сфере водных ресурсов в стране. Одна из них - обмеление Каспийского моря.
Также об экологической проблеме не раз сообщали блогеры, которые регулярно выкладывают в соцсетях фотографии и видео мелеющего Каспия, а также горы мусора на побережье.
Кроме того, вызывает обеспокоенность сокращение численности каспийских тюленей. По данным биологов, популяция каспийского тюленя находится в критическом состоянии.
06.07.2024, 09:25 84556
В Казахстане в некоторые конституционные законы внесены поправки
Фото: Акорда
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Астана. 6 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал конституционный закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан", сообщила пресс-служба Акорды.
Напомним, в июне депутаты парламента рассмотрели во втором чтении проект конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан".
В мажилисе сообщили, что в рамках закона создаются три самостоятельных кассационных суда в городе Астане: по уголовным, гражданским и административным делам. Установлены их полномочия, структура и состав, а также требования к судьям и председателям кассационных судов.
Пересмотрен состав судебного жюри, который будет состоять из тринадцати судей и двух представителей юридического сообщества. Также пересмотрен состав комиссии по качеству правосудия. Она будет состоять из девяти действующих судей и двух судей в отставке. Исключено право председателя Верховного суда о внесении им представления о пересмотре судебных актов", - рассказала председатель комитета мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе Снежанна Имашева.
Также приняты нормы по вопросу привлечения судьи к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел и материалов, а также об отставке судьи в случае его вступления в партию.
Совместная комиссия рассмотрела также предложения об изменении других конституционных законов: "О республиканском референдуме", "О правительстве РК" и "О президенте РК". В этой связи принято решение об изменении заголовка закона.
По итогам голосования парламентарии приняли конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан" во втором чтении.
06.07.2024, 09:12 86016
Токаев подписал поправки по вопросам декриминализации отдельных видов экономических правонарушений
В КоАП переводят экономические преступления, составы которых не представляют серьезной общественной опасности
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Астана. 6 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам декриминализации отдельных видов экономических правонарушений и совершенствования законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Об этом сообщили в пресс-службе Акорды.
Напомним, в рамках поправок частичная декриминализация коснулась таможенных правонарушений по двум статьям - статья 234 УК (Экономическая контрабанда) и статья 236 УК (Уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин).
Также полной декриминализации подвергаются две статьи Уголовного кодекса.
В КоАП переводят экономические преступления, составы которых не представляют серьезной общественной опасности:
- статья 219 УК (Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита);
- статья 241 УК (Нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности).
Также главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".
Кроме того, подписан закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного контроля и статистики, совершенствования системы защиты населения, управления данными, регистрации юридических лиц и исключения излишней законодательной регламентации".
06.07.2024, 08:18 87131
Президент подписал закон по противодействию торговле людьми и усилению ответственности за вандализм
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон РК "О противодействии торговле людьми", сообщила пресс-служба Акорды.
Закон принят впервые и комплексно определяет организационно-правовые основы противодействия торговле людьми. Им закреплены цели и задачи, принципы противодействия торговле людьми, а также определена компетенция государственных органов, местных исполнительных органов и иных субъектов по противодействию торговле людьми.
Кроме того, глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия торговле людьми, проявлению вандализма и порче чужого имущества".
В Уголовном кодексе закреплено новое понятие "преступления, связанные с торговлей людьми", которое охватывает такие опасные деяния, как похищение человека, незаконное лишение человека свободы, торговля людьми, в том числе несовершеннолетними, вовлечение в занятие проституцией и другие. За совершение таких преступлений законом запрещено освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением.
Законом впервые введена уголовная ответственность за получение услуг проституции или услуг сексуального характера от заведомо несовершеннолетнего лица. Также закон криминализировал вовлечение несовершеннолетнего в оказание услуг сексуального характера, совершенное в том числе путем пропаганды или рекламы.
Законом впервые введены квалифицированные составы вандализма, которые отягчают ответственность по мотивам социальной, национальной, расовой или религиозной вражды, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, неоднократно.
Также законом ужесточена ответственность за совершение умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества, введена ответственность за его совершение группой лиц, неоднократно или преступной группой.
Такие же квалифицированные признаки установлены для умышленного уничтожения или повреждения памятников истории, культуры, природных комплексов или объектов, взятых под охрану государства, а также предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность.
С 16 до 14 лет снижен возраст привлечения к уголовной ответственности за это преступление, совершенное с отягчающими обстоятельствами.
Помимо этого, президент подписал поправки в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам противодействия торговле людьми, проявлению вандализма и порче чужого имущества.
В целях противодействия фактам продажи детей, в том числе новорожденных, Кодекс об административных правонарушениях дополнен новой статьей 135-1 "Несообщение должностными лицами о фактах оставления новорожденного, поступления и доставления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
Законом ужесточена ответственность за такое проявление мелкого хулиганства, как осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах. Также законом усилено административное взыскание за уничтожение или повреждение имущества (вандализм).
06.07.2024, 08:00 89361
День столицы празднуют в Казахстане
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Астана. 6 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане сегодня отмечают государственный праздник - День столицы.
6 июля 1994 года по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Верховным Советом было принято решение о переносе столицы в город Акмолу. Официально Акмола стала главным городом страны 10 декабря 1997 года. 6 мая 1998 года Акмола была переименована в Астану.
10 июня 1998 года состоялась официальная презентация новой столицы. И с момента приобретения городом столичного статуса День столицы отмечался 10 июня. В 2006 году День Астаны был перенесен на 6 июля.
В марте 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан. А уже в сентябре 2022 года столице возвращено имя Астана. 17 сентября 2022 года глава государства подписал указ "О переименовании города Нур-Султана - столицы Республики Казахстан в город Астану - столицу Республики Казахстан".
Сегодня в Астане в 18.00 на территории ЭКСПО состоится праздничный концерт Open Air. По завершении концерта планируется проведение светового шоу дронов.
Ориентировочное время проведения шоу дронов в 22.15 (22.30). Для шоу дронов в небо будут запущены 1250 скоростных радиоуправляемых аппаратов, из которых 70 аппаратов - пиротехнические дроны. Это новая технология симбиоза дронов и пиротехники. Все визуальные эффекты будут синхронизированы с музыкой казахских и зарубежных композиторов. Шоу будет организовано за счет спонсорских средств", - сообщили в акимате столицы.
Напомним, что на День столицы казахстанцы, работающие пять дней в неделю, отдохнут три дня подряд - 6, 7, 8 июля. Так как праздник выпадает на субботу, выходной день переносится на понедельник, 8 июля.
05.07.2024, 21:16 104841
Назначен аким Сатпаева
Нового главу города представил аким региона
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Сатпаев. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 5 июля, нового акима Сатпаева представил аким Улытауской области Берик Абдыгалиулы, сообщает пресс-служба акима региона.
Мурат Бурибаев родился в 1991 году. Окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан.
Занимал различные должности на фабрике "Нурказган" ПО "Карагандацветмет" филиала ТОО "Корпорация "Казахмыс".
До назначения занимал должность директора Жезказганских обогатительных фабрик № 1, 2, 3 ПО "Жезказганцветмет".
05.07.2024, 13:48 97551
Казахстан присоединился к соглашению о рыболовных субсидиях
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан официально принял соглашение о рыболовных субсидиях. Акт о принятии соглашения посол Казахстана Асет Иргалиев вручил генеральному директору Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеале, сообщает пресс-служба организации.
Это действие демонстрирует приверженность Казахстана, даже как страны, не имеющей выхода к морю, ответственному управлению рыбными ресурсами. Это подчеркивает необходимость глобального сотрудничества в защите общей морской экосистемы, от которой мы все зависим. Я одобряю Казахстан за этот шаг, который приближает нас к вступлению соглашения в силу", - заявила глава ВТО.
В свою очередь посол Казахстана подчеркнул, что благодаря соглашению Казахстан присоединился к глобальным усилиям по борьбе с чрезмерным выловом рыбы, а запрет на субсидии, связанные с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) рыболовством, имеет решающее значение.
Казахстан стал 78-м участником договора.
Для вступления соглашения в силу необходимы еще 32 официальных принятия.
Документ устанавливает новые обязательные многосторонние правила по ограничению вредных субсидий, которые являются ключевым фактором повсеместного истощения рыбных запасов. Соглашение также признает потребности развивающихся стран и наименее развитых стран и учреждает фонд для оказания технической помощи и наращивания потенциала, чтобы помочь им выполнить обязательства.
С полным текстом соглашения можно ознакомиться здесь.
Напомним, в 2022 году прикаспийские страны продлили мораторий на промысел осетровых.
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