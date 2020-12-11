Байбек на открытии штаба Nur Otan: Мы должны не только слышать, но и решать проблемы людей

Нур-Султан. 10 декабря. Kazakhstan Today - В Центральном аппарате партии Nur Otan в режиме видеоконференцсвязи состоялось первое заседание Республиканского предвыборного штаба, в состав которого вошли почти 400 человек из числа лидеров общественного мнения, активистов партии и кандидатов в партийные списки, передает Kazakhstan Today.

Как отметил руководитель Республиканского предвыборного штаба партии Nur Otan Бауыржан Байбек, помимо этого в 216 региональных предвыборных штабов будут задействованы порядка 7 тысяч известных и активных граждан страны. Это победители праймериз, общественные деятели, действующие депутаты и многие другие. Для каждого из них подготовлены индивидуальные агитационные планы и графики встреч с избирателями.

Как поручил Елбасы, лидер партии Нурсултан Назарбаев, в рамках агитационной кампании мы должны охватить 100% всех избирателей. Для этого все партийцы и особенно кандидаты должны активно включиться в избирательную кампанию. С учетом пандемии важна динамичная и адресная работа. Мы переходим от массовых мероприятий к точечным. Будем встречаться с конкретными социальными группами - пенсионерами, рабочими, аграриями, учителями, врачами и другими. Необходимо предметно обсуждать волнующие их вопросы, на простом и доступном языке довести до каждого избирателя конкретные решения проблем, заложенные в предвыборной программе. Дойти до самых отдаленных сел. Реализуя концепцию президента Касым-Жомарта Токаева "Слышащее государство", мы должны не только слышать, но и решать проблемы людей. Важно укрепить обратную связь между партией и обществом. Собрать наказы граждан. Наша агитационная кампания будет базироваться на одном главном принципе - это прямой и искренний диалог с людьми", - подчеркнул Бауыржан Байбек.

Так, только в рамках Республиканского предвыборного штаба нуротановцами будет проведено более 300 мероприятий в 35 городах и 82 районах. В областях, городах и районах все 6,4 тысячи кандидатов также будут встречаться с избирателями. Общий охват с учетом онлайн-формата составит как минимум более 9 миллионов казахстанцев.

В течение года мы выезжали в регионы, встречались с жителями, проводили социологические исследования, консультировались с экспертами. Провели анализ всех обращений, поступивших в общественные приемные Nur Otan. За время праймериз наши кандидаты собрали более 17 тысяч обращений граждан. На их основе мы определили более 250 конкретных индикаторов, охватывающих интересы всех социальных групп", - отметил Бауыржан Байбек.

По информации пресс-службы партии, сегодня также был запущен специальный сайт nurotan2021.kz, где размещены все предвыборные программы и партийные списки.

Пандемия продолжается по всему миру, и в нашей стране тоже. Никто не может обещать легкого пути. Тем не менее мы всегда преодолевали любой кризис, объединяя усилия. Главный слоган нашей избирательной кампании - "Преодолев испытания, победим вместе!" Уверен, что, благодаря единству и сплоченности, как одна команда, мы вместе сможем покорить любые высоты", - заключил он.

9 декабря в рамках рабочей поездки по регионам первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек посетил Жезказган, где встретился с работниками градообразующего предприятия - медеплавильного завода Kazakhmys Smelting.

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