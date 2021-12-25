Бекшин уходит с поста главного санитарного врача Алматы

Фото: УПВ города Алматы
Как сообщает департамент комитета санитарно-эпидемиологического контроля, Бекшин выходит в отпуск с 27 декабря по 4 января.
Согласно приказу КСЭК, на период отпуска Бекшина Жандарбека Мухтаровича с 27 декабря по 4 января исполнение обязанностей возложено на К. Абдижаббарову", - сообщили в ДСЭК.
Жандарбек Бекшин родился 5 января 1958 года, следовательно, через две недели ему исполняется 64 года.
Бекшин решил уйти на заслуженный отдых с даты дня рождения, сообщили в ДСЭК.
Он окончил Свердловский государственный медицинский институт по специальности "Гигиена, эпидемиология, санитария", стал кандидатом медицинских наук с 1998году.
С 1982-1987 годы - санитарный врач, заведующий отделением коммунальной гигиены Целиноградской городской санитарно-эпидемиологической станции.
1987-1990 годы - инспектор Целиноградского городского и областного комитетов народного контроля.
1990-1998 годы - заместитель главного врача Целиноградской областной санитарно-эпидемиологической станции.
1998-2011 годы - заместитель начальника, начальник управления, директор департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора по городу Астане.
2011-2013 годы - председатель Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан - главный государственный санитарный врач Республики Казахстан.
2013-2014 годы - заместитель председателя Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
2014-2017 годы - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей, ИО председателя (с 25.07.2014) - главный государственный санитарный врач Республики Казахстан (03.03.2014?25.08.2014); заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК- главный государственный санитарный врач Республики Казахстан.
В 2017 году - заместитель председателя Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан - главный государственный санитарный врач Республики Казахстан. 20 марта 2020 года освобожден от должности главного государственного санитарного врача Республики Казахстан. 18 апреля 2020 года назначен главным санитарным врачом города Алматы.
Как сообщалось ранее, Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения.