Бездействие в борьбе с коррупцией приводит к нарастанию протестных настроений - президент

Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил качественно проанализировать условия, которые приводят к коррупции в различных сферах, передает Kazakhstan Today.

Закон обязывает все государственные органы самостоятельно выявлять и устранять проблемы. Однако эта работа не ведется. Такое бездействие ни к чему хорошему не приводит. Бездействие в борьбе с коррупцией приводит к нарастанию у граждан протестных настроений и правового нигилизма. Не может быть случайным совпадением то, что криминальные проявления массового характера происходят, как правило, в регионах с наибольшим уровнем коррупции", - сказал президент.

По его словам, сегодня оценка борьбы с коррупцией основана на количестве выявленных фактов взяток в том или ином министерстве. Он предложил формировать эту оценку, исходя из принимаемых мер по профилактике, минимизации рисков коррупции и устранению барьеров при получении госуслуг.

Руководители не должны скрывать нарушений своих сотрудников. Поэтому важно не только наказать, но и мотивировать. Это значительно облегчит принятие системных мер. Каждый аким и министр должны нести ответственность не только за потраченные деньги, но и за их правильное планирование. Здесь может быть высокий риск коррупции. Поэтому каждый руководитель несет индивидуальную ответственность", - отметил Токаев.

В этой связи он поручил Генпрокуратуре разработать такую систему оценки работы в госорганах.

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