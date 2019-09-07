Безработные жанаозенцы не желают переезжать в Актау для трудоустройства - акимат области

Актау. 6 сентября. Kazakhstan Today - Многие безработные жанаозенцы не желают переезжать в Актау для трудоустройства, сообщил заместитель акима Мангистауской области Каныбек Жумашев, передает Kazakhstan Today.

По его словам, несмотря на то, что в Жанаозене создаются рабочие места, в городе 2400 безработных, пишет портал inAktau.kz

В этом году, в марте - апреле, после забастовки, было создано более 500 рабочих мест. Были созданы два предприятия по оказанию услуг по озеленению, очистке города, в сфере ЖКХ. В то же время остается большой процент незанятого населения. Мы проводим работу, чтобы жителей Жанаозена привлекать на работу в другие регионы. Аким области на встрече прямо заявлял: приглашаем в Актау, предоставим вам общежитие и поможем в трудоустройстве. Но никто не согласился. Все наотрез отказываются: не поеду в Актау, дайте работу здесь! Рабочая сила должна быть мобильной: ты должен идти туда, где есть работа, а не сидеть и просить: дай мне работу здесь и сейчас! Весь мир в этом движении", - отметил Жумашев.

Сейчас в областном акимате реализовывают новый проект - за счет бюджета и за счет средств "ОзенМунайГаза" покупаются квартиры в Актау для жителей Жанаозена, которые стоят в очереди на получение жилья.

Мы таким образом даем им возможность переехать и работать здесь. Нефтяной потенциал с каждым годом снижается, это надо признать. Если в свое время здесь добывалось около 16 миллионов тонн нефти, то сейчас в три-четыре раза меньше. Все предприятия, которые есть в Жанаозене, в основном сервисные - вокруг "ОМГ". Нужно больше развивать мелкий и средний бизнес. Например, в скором времени здесь запустится завод по производству сахара из тростника. Бизнесмен обещает создать около 100 рабочих мест", - добавил замакима региона.

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