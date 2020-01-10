Безвизовый режим для следующих транзитом через РК граждан Китая и Индии теперь распространяется на пассажиров всех авиакомпаний

Нур-Султан. 9 января. Kazakhstan Today - 72-часовой безвизовый режим для граждан Китая и Индии теперь распространяется на пассажиров как казахстанских, так и иностранных авиакомпаний, передает Kazakhstan Today.

Постановлением правительства РК № 1028 от 30 декабря 2019 года внесены изменения в Правила въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, согласно которым список международных аэропортов, работающих в рамках данного транзитного режима, дополнен аэропортами 4 городов - к имеющимся аэропортам городов Нур-Султан и Алматы добавились аэропорты Шымкента, Актау, Караганды и Тараза, проинформировали в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

72-часовой безвизовый режим въезда, пребывания и выезда из Республики Казахстан, введенный ранее для граждан Китайской Народной Республики и Республики Индия, действует до 23.59 31 декабря 2020 года.

Таким образом, граждане КНР и Индии, путешествующие транзитом через аэропорты Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Актау, Караганды, Тараза, рейсами казахстанских и иностранных авиакомпаний, могут воспользоваться 72-часовым безвизовым режимом для пребывания на территории Республики Казахстан.

В ведомстве добавили, что транзитный пассажиропоток через Республику Казахстан в 2019 году превысил 1 млн пассажиров. Рост транзитного пасажиропотока по сравнению с 2018 годом составил порядка 11 %. Внесенные поправки будут способствовать увеличению количества транзитных пассажиров, следующих через Республику Казахстан.

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