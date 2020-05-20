Биртанов принял участие в открытии Всемирной ассамблеи здравоохранения

Нур-Султан. 19 мая. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов принял участие в открытии 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, передает Kazakhstan Today.

В работе ассамблеи участвуют делегации от всех государств-членов ВОЗ, и она рассматривает ключевые вопросы здравоохранения.

В виду сложившейся эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией нового коронавируса COVID-19 во всем мире, очередная сессия ассамблеи проходит в онлайн-формате.

На повестке дня в этот раз только один вопрос - обеспечение глобальных мер реагирования на COVID-19", - рассказал Елжан Биртанов в Facebook .

Вторая часть повестки ассамблеи перенесена на более поздний срок в 2020 году, где будет одобрено решение по плану внедрения Астанинской декларации по ПМСП (Первичная медико-санитарная помощь) на глобальном уровне.

Напоминаю, что на 72-й сессии Всемирной ассамблея здравоохранения в прошлом году была единогласно принята резолюция по ПМСП, которая призывала страны укреплять ПМСП в соответствии с Астанинской декларацией", - отметил глава МЗ РК.

Биртанов рассказал, что на открытии выступили президент Швейцарии Симонетта Сомаруга, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, премьер-министр Барбадоса Миа Моттли и генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Антониу Гутерриш акцентировал внимание на важности скоординированных действий всего мира по борьбе с коронавирусом под руководством ВОЗ.

Си Цзиньпин в своей речи сделал несколько предложений мировому сообществу. Например, о том, что ВОЗ должна возглавить борьбу с коронавирусом. В связи с этим Китай призывает страны поддержать организацию политически и финансово. Усиление международного сотрудничества - ключ к тому, чтобы уроки прошлого не были забыты. А также председатель сообщил, что после разработки вакцины они готовы поделиться ею со всем миром и сделают ее общественным благом", - рассказал министр.

Эммануэль Макрон отметил важность лидирующей роли ВОЗ в борьбе с коронавирусом и существенное повышение финансирования организации со стороны Франции.

Ангела Меркель отметила, что ни одна страна в мире не сможет в одиночку справиться с проблемой коронавируса. Также канцлер Германии напомнила, что ВОЗ является легитимной организацией для решения глобальных проблем в области здравоохранения.

Тедрос Гебрейесус призвал все страны объединиться для борьбы с COVID-19. Он отметил, что серологические исследования рисуют вполне четкую картину, в самых серьезно затронутых странах пропорция населения с антителами в крови составляет менее 20%, а в большинстве стран - менее 10%, это значит, что большинство населения мира все еще остается подвержено данному вирусу.

Поэтому в очередной раз напомню, что на данный момент нашему населению очень важно соблюдать все меры предосторожности - социальное дистанцирование и правила личной гигиены", - заключил Биртанов.

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