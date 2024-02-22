Бижанова утвердили на должность замглавы АФМ

Фото: gov.kz

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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением главы государства Кайрат Бижанов назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, сообщает - Распоряжением главы государства Кайрат Бижанов назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, сообщает Акорда





С 2019 года Бижанов руководил департаментом экономических расследований Астаны.





До этого в разные годы возглавлял департаменты по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Жамбылской и Актюбинской областям, а также работал на руководящих должностях в органах финансовой полиции, прокуратуры и Верховного суда РК.





С июня 2019 года - руководитель департамента экономических расследований по Атырауской области.



