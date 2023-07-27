В Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалетыВ Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалеты
Бизнес-сообщество должно участвовать в разработке законодательства о госзакупках - "Атамекен"
В нацпалате отмечают прогрессивные подходы к разработке нового закона о госзакупках. Синхронизация базы данных с Налоговым комитетом позволит в полной мере бороться с коррупцией, теневой экономикой
Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная палата предпринимателей "Атамекен" настаивает на привлечении бизнес-сообщества к разработке законодательства о госзакупках.
Проект нового закона о государственных закупках разработан. На подходе - проект правил осуществления госзакупок, который будет содержать более детальную информацию о таких новеллах, как рейтинг потенциальных поставщиков и перечень товаров, работ и услуг, закупаемых у субъектов малого и среднего бизнеса. В связи с этим национальная палата предпринимателей "Атамекен" настаивает на привлечении бизнес-сообщества к их разработке, так как меры, прописанные в правилах, будут напрямую касаться деятельности предпринимателей всего Казахстана", - отметили в "Атамекене".
В НПП отмечают готовность предоставить свои кандидатуры для участия в рабочей группе по разработке правил, а также площадки для их обсуждения.
Те изменения, которые прописаны в проекте нового закона о госзакупках, требуют тщательного изучения как со стороны госорганов, так и со стороны бизнес-сообщества, юристов, имеющих практический опыт работы в сфере государственных закупок. Поэтому мы как нацпалата настаиваем на привлечении наших экспертов к тем нормам законодательства, с которыми непосредственно сталкиваются предприниматели", - считает заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Мурат Амрин.
В пример он привел норму по обеспечению исполнения договора (обеспечение аванса, антидемпинговой суммы), которая, по мнению предпринимателей, должна быть закреплена на уровне закона, а не в правилах, как это предусматривается в новом законе о госзакупках.
Также, по словам Амрина, общественный мониторинг позволит отследить качество принимаемых изменений и оперативно откорректировать их в случае необходимости.
Учитывая нестабильность экономических показателей, а также непостоянство внешней политической обстановки, закон о государственных закупках должен содержать основные требования к процессу закупок, а их детализация - на уровне подзаконных актов. Как показала практика, действующий формат не способен оперативно адаптироваться под изменения, а ограничительные функции закона, его твердые временные рамки и отсутствие возможности быстрой корректировки сильно навредили экономическим показателям малого и среднего бизнеса в период COVID-19. Задержки поставок импортируемых материалов и иных закупок привели к срывам сроков государственных контрактов и, как следствие, к риску включения ряда предпринимателей в реестр недобросовестных поставщиков", - отметил спикер.
В целом в нацпалате отмечают прогрессивные подходы к разработке нового закона о госзакупках. В частности, синхронизация базы данных с Налоговым комитетом позволит в полной мере бороться с коррупцией, теневой экономикой и повысит качество оказания услуг, выполнения работ и поставки товаров.