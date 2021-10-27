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Более 17 млн казахстанцев прошли перепись

26.10.2021, 17:46 31402
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Почти 91,6 процента казахстанцев приняли участие в Общенациональной переписи населения. Об этом сообщил руководитель Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе Бюро национальной статистики, 0,4 процента граждан прошли перепись онлайн, 51,2 процентов - офлайн. 
 

Лидером в проведении переписи на 26 октября стал Алматы - здесь количество участников переписи составило 107,5 процента от зафиксированной ранее численности населения города. Так, по имеющимся в настоящее время данным, количество жителей Алматы составляет 2 005 496 человек. При этом в переписи приняли участие 2 154 907 человек. То есть можно с уверенностью сказать, что в данном конкретном случае перепись населения уже на этом этапе показывает реальную картину по количеству жителей мегаполиса", - сказал руководитель Бюро.

 
На втором месте - Туркестанская область, где в переписи приняли участие 98,6 процента населения, или 2 032 333 человека. Третье место занимает Жамбылская область с охватом 98,6 процента населения, или 1 129 863 человек. 
 
Отметим, что участие в переписи онлайн больше всего понравилось жителям Восточно-Казахстанской области, где 57,7 процента прошли перепись именно в новом формате. На втором месте с показателем 52,9 процента - Кызылординская область. Тройку лидеров замыкает Жамбылская область, где 47,2 процента жителей предпочли участие в переписи в онлайн-формате. 
 
Самый высокий показатель участия в переписи в традиционном формате зафиксирован в Алматы - 76,1 процента жителей прошли перепись при поквартирном обходе. На втором месте Шымкент с показателем 69,6 процента, на третьем - Алматинская область, где 60 процентов жителей выбрали традиционный формат участия в переписи. 
 

В той же Алматинской области опрос завершился в Кербулакском районе. Абайский район Восточно-Казахстанской области также завершил сбор данных в рамках переписи населения. А в Павлодарской области сразу в 8 районах (Актогайском, Железинском, Иртышском, Теренкол, Аккулы, Майском, Щербактинском, Успенском) завершился опрос", - сообщил Нурболат Айдапкелов.

 
Основной этап Национальной переписи 2021 года проходит в Казахстане с 1 сентября по 30 октября. До 8 ноября по методологии предусмотрен контрольный обход. 
 
 

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Порядка 50 уязвимостей электронного правительства обнаружены и устранены работниками НИТ

27.10.2021, 10:05 6643
НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Порядка 50 уязвимостей электронного правительства оперативно были обнаружены и устранены работниками АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Об этом стало известно по итогам пилотирования независимыми исследователями по кибербезопасности национальной платформы Bug Bounty из более чем 10 стран, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На сегодняшний день в АО "НИТ" внедрены и применяются различные современные средства обеспечения информационной безопасности. В том числе в режиме 24/7 функционирует оперативный центр информационной безопасности, который обеспечивает надежную защиту от кибератак. Рост числа преступлений в сфере информационных технологий сопровождается повышением требований к защищенности и устойчивости информационных систем организаций, сообщили в НИТ.
 
В этой связи АО "НИТ" подключилось к национальной программе обеспечения безопасности сервисов и приложений Bug Bounty. Это позволяет обеспечить более высокий уровень защиты кибербезопасности системы и ресурсов электронного правительства.
 

Ежедневно хакерским атакам подвергаются тысячи информационных систем, в том числе госорганов. Для нас важно надежное хранение и обеспечение защиты данных электронного правительства и его компонентов. Благодаря сотрудничеству мы получаем не только повышение уровня защищенности своих систем, но и экономим собственные ресурсы", - отметил председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин.

 
Напомним, что в декабре прошлого года министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин анонсировал запуск Bug Bounty программы для государственных органов. Тогда в рамках закрытого тестирования были получены критические уязвимости от исследователей, которые могут повлиять на большую часть казахстанского сегмента интернета. 
 

Мировой опыт показывает, что подключение крупных IT компаний к программам Bug Bounty представляет саму компанию как серьезно относящуюся к кибербезопасности, делая ее более прозрачной для своих клиентов. АО "НИТ" первым из госсектора подключилось к национальной программе Bug Bounty. Мы рады и поддерживаем это решение, так как это показывает зрелость в подходе защиты информационных систем", - поделился президент ОЮЛ "Центр анализа и расследования кибератак" Олжас Сатиев.

 
BugBounty - специальная программа, в ходе которой компания за вознаграждение привлекает сторонних специалистов по кибербезопасности для тестирования своего программного обеспечения на уязвимости. Данная программа функционирует в таких компаниях, как Google, Facebook и Mozilla, и сделала их системы более надежными, при этом сэкономив на найме дополнительных специалистов по информационной безопасности. Оператором национальной Bug Bounty площадки является компания TSARKA - лидер услуг по кибербезопасности в Центральной Азии. 


 

Законопроект "О биологической безопасности РК" вынесен на рассмотрение депутатов

26.10.2021, 20:04 102412
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Проект закона разработан в рамках поручений президента РК и направлен на противодействие распространения особо опасных инфекций в Казахстане. Касым-Жомарт Токаев отметил важность законодательного урегулирования вопроса по обеспечению биологической безопасности с учетом ситуации, связанной с пандемией COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В настоящее время законопроект находится на рассмотрении депутатов нижней палаты парламента, сообщает комитет санитарно-эпидемиологического контроля
 
Цели законопроекта: повышение уровня защищенности здоровья населения и национальной безопасности страны, своевременное реагирование на биологические угрозы. Создание единой системы учета данных позволит автоматизировать отчетную и учетную информацию в области биобезопасности, включая систему оценки рисков и выборки субъектов госконтроля. Основной разработчик документа Министерство здравоохранения РК. В нем обозначено решение следующих задач:
 
консолидация и унификация законодательства в области общественного здравоохранения, экологии, ветеринарии, фитосанитарии и в смежных сферах;
 
систематизация и обновление действующих норм по контролю и разрешительным процедурам в сфере обращения с биологическими агентами;
 
внедрение мер государственного регулирования, распределение полномочий и взаимодействие государственных и частных организаций;
 
совершенствование механизмов учета и отчетности, мониторинга и оценки рисков биологических угроз; 
 
усиление требований к лабораториям, работающим с биологическими агентами 1-2 групп патогенности (ПЦР-тесты).
 
Проект закона "О биологической безопасности" предусматривает внесение изменений в 10 законов и 3 кодекса. Внедрение системы управления биологическими рисками в каждом профильном госоргане и на потенциально опасных биологических объектах, позволит обеспечить полноценный учет и контроль деятельности с опасными возбудителями инфекционных заболеваний.
 

Президент Туркменистана предложил установить памятник Абаю в Ашхабаде

26.10.2021, 19:53 110755
АШХАБАД. 26 ОКТЯБРЯ - В ходе государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан президент Гурбангулы Бердымухамедов предложил увековечить память великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева в Ашхабаде, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По мнению туркменского лидера, скульптура Абая будет символизировать высоконравственные духовные ориентиры двух народов, а также развитие дружбы и сотрудничества между нашими странами, сообщил на свой странице в Facebook пресс-секретарь президента РК Берик Уали.
 
Глава Казахстана выразил искреннюю признательность за это решение. 
 

Наш Абай будет увековечен на священной туркменской земле. Это, безусловно, хорошая новость для всего казахского народа", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова посетил с государственным визитом в Ашхабад. В ходе визита президенты Казахстана и Туркменистана провели переговоры в узком формате.
 

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