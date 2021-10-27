Более 17 млн казахстанцев прошли перепись

НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Почти 91,6 процента казахстанцев приняли участие в Общенациональной переписи населения. Об этом сообщил руководитель Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе Бюро национальной статистики, 0,4 процента граждан прошли перепись онлайн, 51,2 процентов - офлайн.

Лидером в проведении переписи на 26 октября стал Алматы - здесь количество участников переписи составило 107,5 процента от зафиксированной ранее численности населения города. Так, по имеющимся в настоящее время данным, количество жителей Алматы составляет 2 005 496 человек. При этом в переписи приняли участие 2 154 907 человек. То есть можно с уверенностью сказать, что в данном конкретном случае перепись населения уже на этом этапе показывает реальную картину по количеству жителей мегаполиса", - сказал руководитель Бюро.

На втором месте - Туркестанская область, где в переписи приняли участие 98,6 процента населения, или 2 032 333 человека. Третье место занимает Жамбылская область с охватом 98,6 процента населения, или 1 129 863 человек.

Отметим, что участие в переписи онлайн больше всего понравилось жителям Восточно-Казахстанской области, где 57,7 процента прошли перепись именно в новом формате. На втором месте с показателем 52,9 процента - Кызылординская область. Тройку лидеров замыкает Жамбылская область, где 47,2 процента жителей предпочли участие в переписи в онлайн-формате.

Самый высокий показатель участия в переписи в традиционном формате зафиксирован в Алматы - 76,1 процента жителей прошли перепись при поквартирном обходе. На втором месте Шымкент с показателем 69,6 процента, на третьем - Алматинская область, где 60 процентов жителей выбрали традиционный формат участия в переписи.

В той же Алматинской области опрос завершился в Кербулакском районе. Абайский район Восточно-Казахстанской области также завершил сбор данных в рамках переписи населения. А в Павлодарской области сразу в 8 районах (Актогайском, Железинском, Иртышском, Теренкол, Аккулы, Майском, Щербактинском, Успенском) завершился опрос", - сообщил Нурболат Айдапкелов.

Основной этап Национальной переписи 2021 года проходит в Казахстане с 1 сентября по 30 октября. До 8 ноября по методологии предусмотрен контрольный обход.