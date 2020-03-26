Более 30 граждан Казахстана вернулись из Саудовской Аравии

Нур-Султан. 25 марта. Kazakhstan Today - В рамках мероприятий по возвращению граждан РК из-за рубежа, совместными усилиями Министерства обороны и Министерства иностранных дел Республики Казахстан, а также государственных органов Саудовской Аравии, 24 марта на родину были вывезены 33 гражданина Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Силами военно-транспортной авиации Военно-воздушных сил РК 33 гражданина Казахстана по маршруту Джидда - Актау благополучно были доставлены домой. Эти граждане находились на территории Королевства и не смогли выехать после введения саудовскими властями ограничительных мер для противодействия распространению COVID-19, в том числе полного запрета на международные воздушные, наземные и морские сообщения с этой страной", - сообщили в МИД РК.

В настоящее время на территории Саудовской Аравии в общей сложности осталось около 100 граждан Казахстана по собственному желанию, большинство из которых работают в разных городах Королевства по контракту, в том числе 11 человек - прибывшие по туристической визе и временно находящиеся в городах Мекка и Медина. С указанными гражданами посольством и Генконсульством установлена и поддерживается связь.









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