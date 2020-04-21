Более 3 миллионам казахстанцев назначено пособие в 42 500 тенге

Нур-Султан. 20 апреля. Kazakhstan Today - Более 3,69 млн казахстанцам было назначено пособие 42 500 тенге в связи с потерей дохода в период чрезвычайного положения. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Биржан Нурымбетов, передает Kazakhstan Today.

По словам главы Минтруда, общая сумма выплат пособий, назначенных в период ЧП в связи с потерей дохода, составляет 150 млрд тенге.

Он также пояснил, что, если гражданин ошибочно получил 42 500 тенге, привлекать к уголовной ответственности его не будут.

Ни один человек за получение 42,5 тысячи тенге, даже за допущенные ошибки, в уголовном порядке наказываться не будет. Давайте на этом поставим точку", - сказал Нурымбетов.

Министр также рассказал, что отклонено порядка 3 млн заявок. Основной причиной стало неверное введение ИИН и 20-значного банковского кода.

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