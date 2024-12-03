02.12.2024, 11:10 42131
Более 41 тысячи казахстанцев планируют призвать на воинскую службу в 2025 году
Фото: УВП Акмолинской области
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Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве обороны Казахстана разработали проект постановления о реализации указа президента об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте-июне и сентябре-декабре 2025 года.
Акимам областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента в установленном законодательством порядке организовать (...) работу призывных комиссий и обеспечить проведение призыва в марте - июне и сентябре - декабре 2025 года граждан мужского пола в количестве 41 706 человек в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва", - сообщается в тексте документа.
Также МВД РК предписывается организовать усиленное дежурство сотрудников органов внутренних дел в местах сбора и отправки в войска призывников.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее сообщалось, что в 2025 году в Казахстане свыше 900 офицеров запаса призовут на воинскую службу.
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02.12.2024, 20:44 21921
В правительстве обсудили меры по дальнейшей стабилизации цен на продукты
Фото: пресс-служба правительства РК
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Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве на совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина рассмотрели комплекс мер, необходимых для сохранения и производства урожая плодоовощной продукции и стабилизации цен на социальные продукты питания, сообщает пресс-служба правительства.
По итогам проведенной инвентаризации в стране действует 901 объект хранения, из которых 580 овощехранилищ общей емкостью 1,1 млн тонн, 257 - картофелехранилищ (499,7 тыс. тонн), 67 плодо-фруктохранилищ (136,3 тыс. тонн).
В этом году введены объекты хранения на 40 тыс. тонн в Мангистауской области, на 56 тыс. тонн - в Туркестанской, на 20 тыс. - в Павлодарской, на 4 тыс. - в Кызылординской и на 2,8 тыс. тонн - в Карагандинской. Строят еще в пяти областях общей емкостью 115,1 тыс. тонн. В семи областях ожидают финансирования инвесторов проекты на 97,9 тыс. тонн", - сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.
В этом году собрано 2,9 млн тонн картофеля, 1,1 млн тонн лука, 498 тыс. тонн капусты, 474 тыс. тонн моркови. Это существенно превышает уровень потребности населения страны. При этом есть спрос на контрактацию 150 тыс. тонн картофеля, 80 тыс. тонн лука, овощей и яблок со стороны России.
Нужно дать возможность нашим фермерам реализовать на экспорт излишки урожая. Министерству сельского хозяйства на уровне акиматов необходимо отработать вопрос, сколько фермеры готовы продать овощей на экспорт, и организовать контрактацию. За исключением запасов в стабфондах", - заявил Серик Жумангарин.
Также на совещании обсудили старт финансирования весенних полевых работ 2025 года по программе "Кең дала - 2". На эти цели планируется направить до 700 млрд тенге под 5% годовых для фермеров со сроком погашения до 1 марта 2026 года. Из них 140 млрд тенге - бюджетные средства, 560 млрд тенге - рыночные. Раннее финансирование даст возможность аграриям заранее приобрести все необходимое, в том числе удобрения, для своевременного старта посевной кампании.
На совещании также обсудили меры по дальнейшей стабилизации цен на социальные продукты. В годовом выражении по итогам ноября отмечено замедление инфляции с 8,5% до 8,4%. За 11 месяцев среди основных составляющих инфляции - продовольственных и непродовольственных товаров, платных услуг - минимальный рост зафиксирован на продовольственные товары (4,4%). По итогам прошедшей недели средний индекс цен на СЗПТ вырос на 0,2, в основном на овощную группу товаров.
Вице-премьер поручил увеличить число сельскохозяйственных ярмарок, чтобы обеспечить жителей страны продуктами по доступным ценам.
02.12.2024, 19:04 23671
Минэнерго РК обновит правила выбора площадки для ядерных установок и пунктов захоронения
Утверждение новой редакции правил усилит требования к выборам площадки при строительстве ядерных установок и пунктов захоронения
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Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики разработало новые Правила выбора площадки размещения ядерных установок и пунктов захоронения. Документ опубликован на сайте "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 17 декабря.
В соответствии с правилами, площадка размещения ядерной установки или пункта захоронения должна определяться с учетом:
- возможных внешних воздействий природного или техногенного характера;
- возможного переноса радиоактивных веществ;
- возможности предотвращения ущерба населению и окружающей среде в результате эксплуатации ядерной установки или пункта захоронения или в результате возникновения инцидентов или аварий.
Проектные документы проходят государственную экологическую и санитарно-эпидемиологическую экспертизы.
Правила также устанавливают основные требования к обеспечению безопасности при размещении ядерных установок и пунктов захоронения.
В частности, меры по обеспечению безопасности устанавливается на протяжении всего жизненного цикла, включая планирование, выбор площадки, проектирование, изготовление, строительство, ввод в эксплуатацию, непосредственно эксплуатацию, а также вывод из эксплуатации и закрытие.
Для обеспечения безопасности эксплуатирующей организацией при размещении предпринимаются следующие меры:
- обеспечение постоянного контроля радиационного облучения людей, включая персонал ЯУПЗ и население в зоне его потенциального воздействия, и выхода радиоактивного материала в окружающую среду;
- обеспечение контроля событий, которые могут привести к утрате контроля за активной зоной ядерного реактора, ядерной цепной реакцией, источником радиоизотопным или генерирующим ионизирующее излучение;
- управление рисками и смягчение последствий инцидентов и (или) аварийных ситуаций, которые могут возникнуть на ЯУПЗ.
Решение о строительстве и районе строительства ядерных установок и пунктов захоронения принимается правительством РК при согласии местных представительных органов, на территории которых планируется строительство ядерной установки или пункта захоронения.
Выбор площадки для проектирования и строительства ЯУПЗ включает предварительное исследование района проектирования с определением нескольких (не менее трех) конкурентных площадок, для которых проводятся детальные исследования и оцениваются ряда аспектов.
Площадка считается пригодной для проектирования и размещения, если показано, что имеется возможность обеспечения безопасности с учетом выявленных факторов опасности в соответствии с требованиями, установленными в технических регламентах в области использования атомной энергии, а также обеспечивается безопасность населения и защита окружающей среды от радиационных воздействий в течение жизненного цикла.
В Минэнерго поясняют, что утверждение новой редакции правил выбора площадки размещения ядерных установок и пунктов захоронения усилит требования к выборам площадки при строительстве ядерных установок и пунктов захоронения.
Изменения в тексте правил основаны на нормах и рекомендациях по безопасности МАГАТЭ и отражают как накопленный опыт развитых стран в области разработки нормативных документов в сфере ядерной и радиационной безопасности, так и практику их применения.
02.12.2024, 17:10 28801
Лидер Казахстана поздравил президента Лаоса с Днем независимости
Лидер Казахстана отметил значительные достижения Лаоса в укреплении государственности
Фото: Акорда
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Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Лаоса Тхонглуну Сисулиту его соотечественников с Днем независимости, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев отметил значительные достижения Лаоса в укреплении государственности и улучшении жизни его граждан", - говорится в сообщении.
Он также выразил уверенность, что совместные усилия будут способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений.
Ранее Токаев поздравил президента ОАЭ с Национальным днем.
02.12.2024, 12:40 37571
Антикор Казахстана будет сотрудничать с коллегами из стран - членов ОИС
Проведены двусторонние встречи с руководством антикоррупционных ведомств Иордании, Саудовской Аравии и Катара
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Доха. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Делегация Антикоррупционной службы во главе с председателем Асхатом Жұмағали приняла участие во второй министерской встрече антикоррупционных органов стран - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Дохе.
На мероприятии стороны обсудили актуальные вызовы и укрепление сотрудничества в сфере противодействия коррупции между представителями антикоррупционных ведомств исламского мира, экспертами и международными организациями.
Антикор Казахстана презентовал казахстанский опыт противодействия коррупции.
Освещены вопросы реализации Концепции антикоррупционной политики, законодательных инициатив, применения превентивных и уголовно-правовых мер, внедрения цифровых решений в том числе "окрашивания денег", поиска и возврата преступных активов", - сообщает пресс-служба ведомства.
Также были проведены двусторонние встречи с руководством антикоррупционных ведомств Иордании, Саудовской Аравии и Катара.
В ходе двусторонней встречи с председателем Комиссии по добропорядочности и противодействию коррупции Хашимитского Королевства Иордании Муханнадом Хиджази был подписан меморандум о взаимопонимании.
Этот документ станет основой для укрепления двустороннего взаимодействия между антикоррупционными органами Казахстана и Иордании, обмена передовыми практиками и совместной работы по разработке эффективных инструментов противодействия коррупции", - рассказали в Антикоре.
Во время переговоров с президентом управления по надзору и противодействию коррупции Королевства Саудовская Аравия Мазином бин Ибрагимом Аль-Кахмусом были обсуждены вопросы предотвращения коррупционных рисков в сфере государственного управления.
Весной следующего года запланирован визит коллег из Королевства Саудовская Аравия в Астану для подписания совместного меморандума.
Кроме того, в рамках мероприятия состоялась встреча с ректором Международной антикоррупционной академии госпожой Слаганой Тасевой.
Стороны обменялись мнениями касательно проведения курсов повышения квалификации сотрудников агентства, их обучения в академии, привлечения международных экспертов при проработке и реализации проектов", - уточнили в ведомстве.
Также состоялся ряд встреч с руководителями государственных и правоохранительных органов Катара (Антикоррупционное ведомство, МВД, МЮ и ГП).
На переговорах с президентом управления административного контроля и прозрачности Катара Хамадом бин Насером Аль-Миснедом стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе по превенции, цифровизации, прозрачности госзакупок, обучения, реализации передовых антикоррупционных мер. На встрече с государственным министром внутренних дел Катара Шейхом Абдулазизом бин Файзалом бин Мохаммедом Аль-Тани были озвучены вопросы взаимодействия в рамках уголовного преследования и реализации совместных проектов. С заместителем генерального прокурора Мохаммедом Рашидом Аль-Бинали и заместителем министра юстиции господином Султаном Абдуллой Аль-Суэйди рассмотрен широкий спектр вопросов, включая взаимную правовую помощь, возврат преступных активов и другие темы", - проинформировали в Антикоре.
02.12.2024, 11:51 40316
Объем воды в нижнем течении реки Шу увеличат для полива
Фото: Минводы РК
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Туркестан. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации намерено увеличить объем воды в нижнем течении реки Шу.
Об этом заявил глава Минводы Нуржан Нуржигитов на встрече с жителями Жамбылской и Туркестанской областей, сообщает пресс-служба ведомства. Он обсудил с жителями двух регионов вопросы распределения воды реки Шу, выслушал предложения и ответил на вопросы граждан.
Также Нуржан Нуржигитов осмотрел обводной канал длиной 120 км, через который вода из Фурмановского гидроузла в Мойынкумском районе направляется в Созакский район, и поручил подготовить документы для реконструкции объекта.
Представители Шу-Таласской бассейновой инспекции сообщили, что начат сброс воды из Тасоткельского водохранилища на реке Шу. Ожидается, что эта вода в нужном объеме дойдет до Созакского района в феврале. Министр сообщил, что приедет в следующем году, чтобы ознакомиться с результатами этих работ.
Ранее я был на Тасоткельском водохранилище. Его реконструкция практически завершена, проделана действительно большая работа. В течение двух-трех лет мы сможем начать накапливать в нем 620 млн кубометров воды. Таким образом, увеличится объем воды в нижнем течении реки Шу. Этой воды хватит как для Жамбылской области, так и для Созакского района", - сообщил министр.
Ранее сообщалось, что Казахстан к апрелю получит около 11 млрд кубометров воды по реке Сырдарья. Кроме того, утверждены прогнозные графики режимов работы водохранилищ в бассейнах рек Сырдарья и Амударья.
Также до апреля 2025 года в Аральское море направят еще 1,6 млрд кубометров воды. Кроме того, в Минводы заявили, что Казахстан перейдет на повторное и оборотное водоснабжение.
30.11.2024, 15:19 159851
В Минобороны предупредили казахстанцев о возможных ограничениях на дорогах из-за передвижения военной техники
Фото: Кадр из видео
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Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С началом нового периода боевой учебы все органы военного управления, воинские части и учреждения Вооруженных сил будут приведены в высшую степень боевой готовности, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Казахстан.
В первых числах декабря армейские подразделения будут подняты по тревоге для совершения марша на полигоны и в учебные центры. Планируется переброска личного состава и передвижение колонн военной техники к местам проведения комплексных тактико-строевых занятий и тренировок. В целях безопасности доводим, что на отдельных участках дорог в регионах не исключается временное ограничение дорожного движения", - проинформировали в Минобороны.
Также граждан и представителей СМИ попросили не распространять ложные сообщения и доверять только официальным источникам информации.
30.11.2024, 14:21 161036
Проект нового Налогового кодекса: что изменится
Фото: Depositphotos
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Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на выездном заседании общественной палаты при мажилисе парламента Республики Казахстан вице-министр национальной экономики Азамат Амрин рассказал об основных направлениях нового Налогового кодекса, сообщили в пресс-службе ведомства.
Предлагается введение дифференцированной ставки корпоративного подоходного налога. При этом базовая ставка в 20% сохраняется, для банковского сектора и игорного бизнеса предлагается установить ставку на уровне 25%, для обрабатывающей промышленности, финансового лизинга и социальной сферы понижение ставки до 10%, а также сохранение ставки на уровне 3% для сельхозтоваропроизводителей", - проинформировали в министерстве.
Отмечается, что для стимулирования инвестиций предусматриваются налоговые льготы в виде единовременного 100-процентного вычета затрат на приобретение/строительство зданий, сооружений, машин, оборудования, программного обеспечения без привязки к его функциональному назначению. Также планируется освобождение от индивидуального подоходного налога пенсионных выплат граждан из ЕНПФ.
Вместе с тем предлагаются повышенные ставки налога на дорогостоящее имущество, дополнительное обложение акцизом дорогостоящих легковых авто, алкогольной и табачной продукции, а также морских судов и летательных аппаратов.
Для всех физлиц предлагается снизить ставки транспортного налога: если машина сроком службы более 10 лет, то снижение ставки на 30%, если машина сроком службы более 20 лет - на 50%", - заявил вице-министр.
Документом предполагается дополнительно ввести земельный налог по неэффективно используемым землям в 40-кратном размере от базовой ставки. Проект нового Налогового кодекса в настоящее время рассматривается на рабочих группах мажилиса.
Ранее глава Нацбанка заявил о рисках для прогноза инфляции. По его словам, крайне важно использовать новый Налоговый кодекс как инструмент для принятия системных мер по повышению ненефтяных доходов республиканского бюджета и балансировки бюджета государства.
29.11.2024, 19:38 183016
Президент назначил командующего войсками регионального командования "Астана"
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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением главы государства Махсут Гусейнов назначен командующим войсками регионального командования "Астана", сообщает пресс-служба Акорды.
Ранее Мереке Кучекбаев был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан.
Также Ержан Ибраев назначен командующим войсками регионального командования "Юг".
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