Более 500 автобусов поставят в школы казахстанские автопроизводители

НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - Более 500 автобусов получат казахстанские школы от отечественных автопроизводителей. Об этом на заседании правительства сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В 2021 году казахстанские школы получат 515 специализированных автобусов: 347 автобусов на 20 посадочных мест и 168 автобусов на 40 посадочных мест. Автобусы оборудованы интеллектуальной автоматической проверкой безопасности систем и агрегатов, системой предотвращения оставления детей в салоне, детскими сиденьями с дополнительными ремнями безопасности, аварийным выходом в задней части салона, открываемым в одно касание, санитарно-эпидемиологической установкой. Они также адаптированы под потребности детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата", - сообщил министр.

Он добавил, что соответствующие средства для приобретения автобусов в лизинг через Фонд развития промышленности предусмотрены в текущем году в объеме 22 млрд тенге.

Ранее премьер-министр Аскар Мамин поручил обеспечить безопасность объектов образования до начала учебного года. По его словам, учебные заведения должны быть оборудованы системами видеонаблюдения, охраной, турникетами и "тревожными" кнопками.

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