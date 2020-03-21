Более 500 тыс. человек в Алматинской области могут остаться без работы

Нур-Султан. 20 марта. Kazakhstan Today - Под председательством Дариги Назарбаевой вчера прошло заседание сената парламента Республики Казахстан, на котором глава сената сделала акцент на проблеме занятости и доходов граждан, передает Kazakhstan Today.

Чрезвычайное положение и карантин, к сожалению, неизбежно ведут к сокращению деловой активности. Многие люди могут временно оказаться не просто без работы, но и без средств к существованию. Мы знаем, что уже есть вопросы по жителям из Алматинской области , которые постоянно или временно работают в Алматы. Это порядка 500 тысяч человек, добавьте к ним членов семей, и мы достаточно объемно представим масштаб проблемы. Считаю, что государственные органы, депутаты должны обратить на эту ситуацию самое пристальное внимание. Нужны нестандартные, смелые решения", - заявила Д. Назарбаева.

По словам спикера сената, "для успешной борьбы с эпидемией нужны воля и решительность, но также и осторожность".

В завершении заседания сенаторами было принято решение перечислить однодневный заработок депутатов и аппарата сената в фонд борьбы с вирусом.





Как сообщила спикер Дарига Назарбаева на период действия чрезвычайного положения, работа над законами будет продолжаться. Отменяются все командировки и плановые публичные мероприятия. При этом депутатам рекомендовано по возможности ограничивать количество приглашенных на заседания палаты и комитетов.

Более 70 сотрудников аппарата переведены на режим работы из дома, остальным сотрудникам установлен сокращенный рабочий день. В здании сената несколько раз в день проводятся необходимые санитарно-эпидемиологические работы.

Задача государства - сохранить жизни и здоровье наших граждан, обеспечить функционирование экономики и потребительского рынка. Для успешной борьбы с эпидемией нужны воля и решительность, но также и осторожность. Мы должны с уверенностью смотреть в завтрашний день, надо гнать от себя страхи и сомнения. Сегодня нам всем важно думать о лучшем и надеяться на лучшее. Мы - сильный, закаленный народ, мы справимся", - подчеркнула в своем выступлении Д. Назарбаева.

На заседании сенаторы рассмотрели проект закона "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Бразилия о взаимной правовой помощи по уголовным делам".

Документ представил депутат Владимир Волков, который отметил, что ратификация Договора будет способствовать установлению в Казахстане международного правового режима, направленного на повышение эффективного сотрудничества обеих стран в борьбе с преступностью.

Далее в рамках повестки заседания был обсужден проект закона "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Бразилия о выдаче лиц". Это соглашение позволит правоохранительным органам получить дополнительные возможности по экстрадиции лиц, скрывающихся от правосудия на территории иностранного государства.

Также депутатами был ратифицирован договор между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Бразилия о передаче осужденных лиц. Этот документ предоставит гражданам обеих стран возможность отбывать наказание у себя на родине, что, в свою очередь, ускорит процесс реабилитации и интеграции осужденных лиц.

Сенаторы рассмотрели и ратифицировали протокол о присоединении Республики Армения к Соглашению о введении единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники и организации систем электронных паспортов от 15 августа 2014 года.

Представивший законопроект сенатор Михаил Бортник подчеркнул, что переход от бумажных форм паспортов к электронным обеспечит недопущение выпуска в обращение на территории ЕАЭС техники, которая не соответствует установленным требованиям безопасности.

Кроме того, депутаты Палаты рассмотрели вопрос о ратификации Протокола о внесении изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 года.

По словам депутата Алимжана Куртаева, в рассматриваемом законопроекте предлагается продлить срок обустройства и материально-технического оснащения пунктов пропуска на государственной границе Кыргызской Республики еще на 2 года.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства