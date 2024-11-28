27.11.2024, 12:23 40091
Более 5,5 миллиона тенге взносов присвоили акимы и директора школ в Жетысуской области
Должностные лица незаконно удерживали суммы обязательных взносов, которые оплачивает государство за многодетных матерей, инвалидов и других граждан, нуждающихся в соцподдержке
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Талдыкорган. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Акимы сельских округов и директора школ области Жетысу незаконно удерживали суммы обязательных взносов с заработных плат инвалидов и многодетных матерей, матерей-героинь и других граждан, нуждающихся в соцподдержке, сообщает региональная прокуратура.
В ведомстве напомнили, что по закону "Об обязательном социальном медицинском страховании" данные взносы за таких граждан уплачивает государство.
Несмотря на это, недобросовестными работодателями было удержано более 5,5 миллиона тенге с 166 граждан, нуждающихся в поддержке. По акту надзора прокуратуры области Жетысу нарушенные права указанных граждан восстановлены и начата процедура возврата незаконно удержанных денежных средств. Виновные должностные лица, в том числе два акима сельских округов и один директор школы, привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщили в прокуратуре.
Стоит отметить, что Жетысуская область числится среди наиболее коррумпированных регионов Казахстана. В июле этого года 21 бухгалтера отдела образования и школ Талдыкоргана признали виновными в деле о миллиардных хищениях.
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28.11.2024, 12:49 12276
Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи обратился к должникам
Появилась ложная информация о том, что граждане, находящиеся в едином реестре должников (ЕРД), могут вернуть деньги, переведенные в букмекерские конторы
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи дал разъяснение для граждан, включенных в единый реестр должников, по поводу перевода денег в букмекерские конторы.
В распространенном 15 ноября 2024 года пресс-релизе Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта содержались разъяснения, которые отдельные СМИ и пользователи социальных сетей неверно интерпретировали. В результате появилась ложная информация о том, что граждане, находящиеся в едином реестре должников (ЕРД), могут вернуть деньги, переведенные в букмекерские конторы", - говорится в сообщении комитета.
В комитете официально опровергли эту информацию и разъяснили, что по новому закону "Об игорном бизнесе" гражданам, включенным в ЕРД, полностью запрещено участвовать в азартных играх и заключении пари.
Если будет выявлено незаконное участие в азартных играх или ставках, организаторы игорного бизнеса привлекаются к административной ответственности. Однако эти административные меры не предусматривают принудительного возврата переведенных денежных средств", - подчеркнули в ведомстве.
Комитет призвал граждан, находящихся в ЕРД, воздерживаться от участия в азартных играх и заключении пари, а также напомнил о необходимости защищать себя от подобных действий.
В ведомстве также пояснили, что комитет не занимается возвратом денежных средств, переведенных на счета букмекерских контор, и не уполномочен предоставлять подобные услуги.
В случае возникновения споров, связанных с возвратом средств, гражданам рекомендуется:
- обратиться к субъектам досудебного урегулирования споров;
- подать иск в суд в соответствии со статьей 9 Гражданского кодекса.
Также казахстанцам посоветовали регистрироваться исключительно на официальных сайтах лицензированных букмекерских контор. Их список доступен по ссылке.
Напомним, Казахстан накрыла волна игромании. Услуги казино, букмекеров и прочих "дилеров азарта" уже заметно превышают услуги в области спорта, культуры или искусства.
9 сентября в Казахстане начал действовать закон об ограничении азартных игр. Он содержит ограничительные и стимулирующие нормы, направленные на снижение игровой зависимости казахстанцев.
Казахстанские сайты будут мониторить на предмет иностранных букмекерских контор и тотализаторов.
Свыше 170 тысяч казахстанцев запретили себе играть в азартные игры.
28.11.2024, 11:47 15166
Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение в сфере телекоммуникаций
Республика Казахстан будет использовать коды +7 0, +7 6, +7 7
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о совместном использовании 7-й зоны всемирной нумерации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
Достигнутое соглашение закрепляет распределение диапазонов:
Республика Казахстан будет использовать коды +7 0, +7 6, +7 7.
Российская Федерация закрепила за собой коды +7 2, +7 3, +7 4, +7 5, +7 9.
Этот процесс стал результатом конструктивного диалога, основанного на принципах добрососедства и взаимного уважения. Казахстан и Россия продолжат тесное сотрудничество для обеспечения прозрачного и эффективного использования выделенных ресурсов в интересах граждан обеих стран", - сообщили в министерстве.
Как напомнили в ведомстве, в целях получения отдельного кода в 2021 году за Казахстаном был зарезервирован международный телефонный код +997.
В ходе проработки с операторами связи вопроса перехода на новый код было отмечено, что переход на новый код реализуем, но влечет ряд финансовых и технологических проблем. Кроме того, у всех абонентов отечественных операторов связи возникнет необходимость обновления своих данных абсолютно во всех сервисах для получения государственных и банковских услуг, социальных сетях и различных приложениях. Соответственно, в переходный период существует высокая вероятность сбоев и негативного опыта.
В связи с этим для удобства граждан Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК повторно проведены переговоры с Международным союзом электросвязи и было принято решение оставить без изменения международный код +7.
Ранее сообщалось, какие документы подписали Казахстан и Россия в рамках визита президента РФ в РК.
28.11.2024, 11:10 15936
В Казахстане обновили перечень документов для получающих разрешение на проживание иностранцев
Глава МВД подписал соответствующий приказ
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Республики Казахстан Ержан Саденов подписал приказ, которым внес изменения в правил выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в стране.
В частности, при подаче заявления о выдаче разрешения на временное проживание через услугодателя и государственную корпорацию необходимо предоставить:
- заявление-анкету о выдаче разрешения на временное проживание;
- копию документа, удостоверяющего личность иностранца либо лица без гражданства, с которыми ратифицированы соглашения о безвизовом пребывании;
- копию медицинской страховки;
- нотариально заверенное согласие на проживание иммигранта в случае, если услугополучатель не является собственником жилья, предоставляемого иммигранту для его временного проживания;
- справку о прохождении дактилоскопирования иностранца или лица без гражданства.
С полным текстом документа можно ознакомится по ссылке.
Ранее сообщалось, что в Казахстане усилят миграционный контроль.
28.11.2024, 11:00 18476
Сенаторы ратифицировали соглашение о складских свидетельствах на сельхозпродукцию в ЕАЭС
Новые нормы направлены на обеспечение устойчивого обращения складских свидетельств
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат парламента Республики Казахстан ратифицировал соглашение о правилах выпуска (выдачи), обращения и погашения в рамках Евразийского экономического союза складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию, сообщили в сенате.
Новые нормы направлены на обеспечение устойчивого обращения складских свидетельств, а также доступность финансовых ресурсов для держателей складских свидетельств. Это позволит повысить доходность аграрной отрасли и будет способствовать развитию электронной торговли сельскохозяйственными товарами, что особенно актуально в условиях территориальной удаленности стран ЕАЭС", - проинформировали в верхней палате парламента.
Отмечается, что складское свидетельство - ценная бумага, подтверждающая принятие товара для хранения на складе. Соглашение подготовлено на основе опыта Казахстана в сфере оборота и регулирования зерновых расписок. Также предусмотрено формирование национальных реестров складских свидетельств и складов.
27.11.2024, 19:01 53011
Министр финансов заявил, что чиновники не смогу переписывать имущество на родственников
Тот, на кого будет записано имущество, тоже должен будет представить декларацию
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Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 27 ноября, в кулуарах мажилиса министр финансов Мади Такиев ответил на вопрос журналистов, смогут ли чиновники переписывать имущество на дальних родственников, чтобы скрыть свои доходы.
Казахстанцы опасаются, что после отмены четвертого этапа декларирования чиновники начнут переписывать имущество на родственников, с которыми не совпадают фамилии.
Мади Такиева подчеркнул, что возможности переписать имущество на дальних родственников не будет.
Во-первых, тот, на кого будет записано имущество, тоже должен будет представить декларацию, откуда у него появилось такое дорогостоящее имущество. Если нет источника дохода, он не сможет его подтвердить. Поэтому такой практики в дальнейшем не будет", - сказал глава Минфина.
Напомним, в правительстве поддержали отмену последнего этапа всеобщего декларирования. Ранее с данной инициативой выступил глава государства. Позже стало известно, кого в 2025 году освободят от сдачи декларации в Казахстане.
При этом депутат мажилиса Бакытжан Базарбек заявил, что для борьбы с коррупцией необходимо вернуться к вопросу всеобщего декларирования.
27.11.2024, 18:52 53876
Глава Минфина рассказал, почему казахстанцам массово блокируют счета
В стране идет отчетный период по итогам третьего квартала
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Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 27 ноября, в кулуарах мажилиса министр финансов Мади Такиев рассказал, почему казахстанцам массово блокируют банковские счета.
Повальный арест счетов, наверное, связан с тем, что у нас сейчас идет отчетный период по итогам третьего квартала, они должны были сдать декларацию до 15 ноября и уплатить налоги до 25 ноября. После этой даты при неуплате, конечно, идет арест счетов. Но у нас по налогам есть определенные моменты, мы не закрываем счет. Основное закрытие счетов идет по неуплате за медстрахование и социальные платежи", - пояснил Мади Такиев Zakon.kz.
Он добавил, что с принятием нового Налогового кодекса этот вопрос отрегулируется за счет того, что будет поднят порог задолженности по соцплатежам с нынешних 0 тенге до 6 МРП. В итоге, по словам министра, за долги до этой суммы счета блокироваться не будут.
Ранее Министерство труда изменило правила уплаты, перечисления и распределения, а также возврата излишне (ошибочно) уплаченных сумм единого платежа или пени за несвоевременную и неполную уплату единого платежа. Теперь соцотчисления и единый платеж будут платить по сводному платежному поручению.
27.11.2024, 18:05 56066
Жаксылык Омар покинул пост акима Усть-Каменогорска в связи с истечением срока полномочий
Фото: gov.kz
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Усть-Каменогорск. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жаксылык Омар покинул пост акима города Усть-Каменогорска в связи с истечением срока полномочий, передает корреспондент агентства.
Сообщаю, что в связи с истечением срока полномочий я оставляю пост акима города. Более шести лет мы с вами и с моими коллегами общими усилиями делали наш город лучше, комфортнее и красивее. Я думаю, достигнуто многое. Набран хороший темп и решены сложные вопросы", - написал он на своей странице в Сети.
Напомним, на пост акима города Жаксылык Омар был назначен 20 августа 2018 года.
27.11.2024, 14:26 67806
Министр науки прокомментировал цели опроса населения о смене часового пояса
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента министр науки и высшего образования Республики Казахстан назвал причины создания опроса о переводе времени и объяснил, почему опрос столь быстро исчез с платформы eGov mobile, передает корреспондент агентства.
Мы инициировали такое небольшое исследование. 200 тысяч человек была выборка рекомендована. Буквально за три дня мы эти цифры набрали. Эти данные сейчас передадим нашим ученым. Конкурс (на проведение исследования. - Прим. ред.) мы объявим на следующей неделе. Это займет, я думаю, около месяца, может, чуть больше, сами конкурсные процедуры. Там будет определено конкретное техническое задание, суммы исследования. Мы планируем в январе, с начала следующего года это исследование запустить", - сообщил министр.
По его словам, суть большого исследования, в рамках которого проводили опрос, в основном направлена на изучение влияния смены часового пояса на здоровье.
Если на всю критику посмотреть, в основе что лежит? Что неудобно, что мешает бодрствованию, мешает режиму сна - все это основные вопросы, которые поднимаются, на них и будет направлен фокус исследования", - объяснил министр.
Глава МНВО дополнил, что заказчиком исследования по теме влияния смены часового пояса на организм является Министерство здравоохранения.
Программно-целевые гранты в основном идут на три года исследований. Но здесь мы на три года, наверное, не будем затягивать, постараемся в следующем году основную часть исследований завершить", - уточнил Саясат Нурбек.
Ранее стало известно об исчезновении опроса о переводе времени из еGov mobile. Он существовал в приложении три дня.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта 2024 года перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции, выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях. А один из инициаторов смены часового пояса Болат Нурхожаев, который выступал экспертом по хронобиологии, имеет образование строителя.
Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они собрали более 90 тысяч живых подписей за возврат прежнего часового пояса. Оригиналы подписных листов активисты направляют депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.
В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время.
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Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?