Более 600 фермерских теплиц получили сертификат соответствия национальному стандарту
Теперь владельцы аккредитованных теплиц могут подать заявки на получение субсидий
Фото: Акимат области Жетісу
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Результаты действия мер господдержки тепличным хозяйствам рассмотрели на совещании в правительстве под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина, сообщает пресс-служба правительства.
Впервые в этом году в общие правила субсидирования внесена норма, позволяющая фермерским теплицам получать субсидии. Теперь акиматы областей, где расположены теплицы, должны принять соответствующие распоряжения и установить сумму помощи. По данным Министерства сельского хозяйства, в настоящее время всего два региона проводят эту работу - Шымкент и Туркестанская область. В регионе уже утвердили нормативы: для промышленных теплиц - 8,1 млн тенге/га, для фермерских - 4,8 млн тенге/га.
В рамках инвестсубсидий предусмотрено возмещение 25% затрат при реализации проектов по строительству и расширению тепличных комплексов, 50% - при создании и расширении оросительных систем капельного орошения. Сейчас мы работаем над тем, чтобы норму в 25% увеличить до 30%. Кроме того, субсидируется стоимость удобрений, за исключением органических, пестицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, подачи поливной воды. Также субсидируются отопительные расходы в период межсезонья. На сегодня 605 фермерских теплиц получили сертификат соответствия Национальному стандарту, вскоре их владельцы смогут подать заявки на получение субсидий. Таким образом, весь цикл производства тепличных хозяйств охвачен мерами господдержки и дополнительных мер по защите рынка не требуется. По данным Национального центра аккредитации Комитета техрегулирования, еще 142 заявки фермерских тепличных хозяйств находятся на рассмотрении у органов инспекции", - информировал вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.
По итогам совещания Серик Жумангарин поручил акиматам и госорганам взять на контроль своевременные поставки угля теплицам перед началом высадки овощей в закрытый грунт.
Отметим, что основная часть площадей теплиц расположена в Туркестанской области - 824,2 га, Алматинской - 79 га, Жамбылской -23,2 га, Мангистауской - 15,5 га, Карагандинской - 43 га, Актюбинской - 38 га, Атырауской - 15,6 га, Шымкенте - 139,2 га и Алматы - 11,1 га.
Ранее сообщалось, что в Казахстане тепличные хозяйства получат субсидии на энергоресурсы. Министерством сельского хозяйства РК внесены изменения в действующие правила субсидирования. Документ опубликован на сайте Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов и вступил в силу с 3 октября 2023 года.
За последний год используемая площадь теплиц в Казахстане сократилась на 18,1%.