Британская Victoria Oil & Gas подала иск против Казахстана

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Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Британская нефтегазовая компания Victoria Oil & Gas подала иск против Казахстана в соответствии с Энергетической хартией. Иск официально - Британская нефтегазовая компания Victoria Oil & Gas подала иск против Казахстана в соответствии с Энергетической хартией. Иск официально зарегистрирован





Как сообщает Telegram-канал общественного фонда Energy Monitor, в апреле 2021 года компания уже заявляла о намерении направить иск против Казахстана на сотни миллионов долларов за расторжение контракта на разведку и добычу нефти на месторождении Кемерколь в Атырауской области. В этот раз иск официально зарегистрирован.





Victoria Oil & Gas в 2005 году приобрела у Saga Creek Gold Ltd 100-процентную долю в месторождении Кемерколь за $8,5 млн. Компания успела пробурить несколько скважин и потенциально оценивала геологические запасы нефти в 15 млн тонн. Однако в 2008 году контракт на недропользование был расторгнут (причины не сообщаются).





В 2008 году право на недропользование по месторождению Кемерколь было выкуплено компанией ТОО Bakyt Tau у Saga Creek Gold Ltd за 360 млн тенге.





Спустя 8 лет, в 2016 году, ТОО Bakyt Tau передает право на недропользование по месторождению Кемерколь ТОО "Ап-Нафта Оперейтинг" за 1360 млн тенге.





Фактическая добыча за 2023 год составила 14,7 тыс. тонн. Фонд действующих скважин - 12 единиц. Средняя обводненность - 79%.