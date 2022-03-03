Бывшему акиму Павлодарской области отказали в УДО

ПАВЛОДАР. 2 МАРТА - Булат Бакауов подавал жалобу на постановление суда №2 Павлодара, где в январе ему отказали в условно-досрочном освобождении, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Адвокат экс-акима ссылался на то, что его подзащитный отбыл часть срока и имеет положительные характеристики, сообщает Pavlodarnews.kz

Однако суд апелляционной инстанции не установил фактические данные, свидетельствующие о том, что Булат Бакауов исправился и не нуждается в дальнейшем отбывании наказания.

Судебная коллегия оставила без изменения постановление, а частную жалобу осужденного - без удовлетворения.

Постановление вступило в законную силу.

Напомним, сотрудники КНБ задержали Булата Бакауова 16 января 2020 года. Следствие длилось почти четыре месяца. Большую часть этого времени экс-чиновник находился под домашним арестом. Изначально дело расследовалось по статье 362 УК РК, позже было переквалифицировано на статью 361 УК РК.