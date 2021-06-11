Бывший мажилисмен назначен судьей Верховного суда РК

НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Бывший депутат мажилиса парламента Республики Казахстан Канат Мусин назначен на должность судьи Верховного суда РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На основании представления президента Республики Казахстан от 9 июня 2021 года и в соответствии с законодательством Сенат согласился с кандидатурой Каната Мусина на должность судьи Верховного суда Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz

Как отметил сенатор Владимир Волков, Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам на своем заседании, обсудив предложенные Президентом РК кандидатуры к избранию, а также освобождению от должности судьи Верховного суда Республики Казахстан, вынес соответствующие заключения.

Также Сенат согласился с освобождением от должности судьи Верховного суда Республики Казахстан Шиппа Дениса Алексеевича в связи с назначением на другую должность.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства