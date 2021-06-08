Токаев назначил нового председателя Высшего судебного совета РК

НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Дениса Шиппа председателем Высшего судебного совета РК, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Назначить Шиппа Дениса Алексеевича председателем Высшего судебного совета Республики Казахстан", - говорится в указе.

Кроме того, указом главы государства Донаков Талгат Советбекович освобожден от должности председателя Высшего судебного совета Республики Казахстан.

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