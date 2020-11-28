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Нур-Султан. 26 ноября. Kazakhstan Today - C 1 января 2021 года казахстанцев обяжут сдавать отпечатки пальцев, передает Kazakhstan Today.

Как показал опрос, знают об этом далеко не все казахстанцы, а из знающих многие боятся за безопасность данных, сообщает Первый канал "Евразия"

Отпечатки пальцев казахстанцы будут сдавать при получении удостоверения личности. Обязательной данная процедура будет для иностранцев, преступников и граждан страны, достигших 16-летнего возраста. С 12 лет - только с согласия родителей или опекуна. За отказ грозит штраф в размере 5 МРП. Сейчас это около 14 тысяч тенге", - говорится в сюжете.

Обязательная дактилоскопия, которую планируют ввести с 1 января 2021 года, прежде всего направлена на повышение раскрываемости преступлений в стране. Опыт зарубежных стран показал, что благодаря такой базе данных гораздо легче найти злоумышленника или определить личность потерявшего память человека. Однако большинство казахстанцев вообще не знают о нововведении и переживают за сохранность личных данных.

Я не слышала об этом, и что это будет так скоро, в следующем году уже. По детям, однозначно, я против. По взрослым не могу пока сказать однозначно. Но пока больше нет, чем да".

Вопрос в том, как будут храниться эти пальчики. И будут ли они в безопасности, Потому что, если какой-нибудь хакер вздумает взломать и даже те же преступники захотят уйти от правосудия, они могут взломать эту систему, заменить пальчики на чужого человека, и тогда будет виноват уже другой человек".

Я отношусь положительно, тоже при условии, если наши персональные данные будут в сохранности и не будут разглашены третьим лицам каким-то".

IT-специалисты считают, что опасения людей обоснованы. Во-первых, всегда присутствует человеческий фактор. Подкупом или обманом злоумышленники могут заполучить доступ к личной информации. Во-вторых, опыт прошлых лет показывает, что даже закрытые базы данных подвергались кибератакам.

Будет закрытая система. Но вдруг разработчик для тестов каких-нибудь сделает еще одну базу данных. Например, резервную копию. И выведет ее в Интернет, то злоумышленники могут ее атаковать, посмотреть. То есть нужно смотреть на это тоже", - сказал президент Центра анализа и расследования кибератак Олжас Сатиев.

В этой же базе данных будут хранить анализы ДНК. В первую очередь, преступников и без вести пропавших. У других людей - только с их согласия.

Из ротовой полости будет изыматься образец слюны. Но это не образец самой слюны, а образцы эпителия с внутренней стороны щеки. Полученный генотип направляется в базу и вносится в нее", - говорит старший криминалист Алибек Ералинов.

Все полученные данные будут внесены и в чип удостоверения личности, они будут занесены в загранпаспорта. В Министерстве внутренних дел утверждают, что опасения казахстанцев излишни.

Дактилоскопическая информация повышает степень защиты документов от подделки, исключает незаконное использование документов, удостоверяющих личность третьими лицами, в том числе мошенниками", - сказала заместитель начальника управления документирования и регистрации населения Комитета миграционной службы Мелира Касенева.

О внедрении биометрической идентификации личности в МВД говорят с 2012 года. На реализацию проекта из госказны планировали выделить около 37 млрд тенге. Часть средств - Комитету национальной безопасности и Министерству юстиции. Однако сейчас в ведомстве точную цифру называть не стали. Сейчас стоимость одного дактилоскопического аппарата варьируется от 300 тысяч до 1 млн тенге. Казахстанцы считают, что нововведение, которое разрабатывалось так долго, не имеет право на ошибку.

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