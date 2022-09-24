Чакрабарти: новая программа правительства станет действенным ответом на текущие вызовы

Фото: пресс-служба премьер-министра РК
АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с заместителем председателя Высшего совета по реформам сэром Сумой Чакрабарти, в ходе которой обсуждены меры правительства по реализации послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Премьер-министр отметил, что в настоящее время правительством дорабатывается проект экономической политики на среднесрочный период, ключевыми направлениями которой станут диверсификация и модернизация экономики, реформирование госуправления и комплексное развитие человеческого капитала, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Итогом всей этой работы должен стать устойчивый экономический рост, обеспечивающий реальный подъем уровня национального дохода и повышение благосостояния граждан.
В свою очередь сэр Чакрабарти выразил уверенность, что новая программа правительства станет действенным ответом на текущие экономические и социальные вызовы.
В ходе встречи стороны также обсудили вопросы финансирования новых инвестиционных проектов и обеспечения продовольственной безопасности страны, а также обменялись мнениями по актуальным направлениям региональной повестки дня.