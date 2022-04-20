Система Orphus

Часть сотрудников посольства РК на Украине вернется в Киев

19.04.2022, 21:24 11026
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал работу посольства Казахстана на Украине, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В марте посольство Казахстана на Украине временно было передислоцировано во Львов. При этом по два сотрудника временно прикомандированы в казахстанские посольства в Польше и Молдове.
 
По словам Айбека Смадиярова, посол РК на Украине Дархан Калетаев недавно был в Казахстане для консультаций, по итогам которых было решено вернуть на данном этапе в Киев для постоянной дислокации двух сотрудников - военного атташе и дежурного коменданта.
 

Посол и остальные сотрудники будут "курсировать" между Львовом и Киевом, поскольку офисное здание нашего посольства в Киеве более приспособлено для необходимой работы и оказания консульских услуг, а также имеет все необходимые технические коммуникации для документооборота и др.",- сказал официальный представитель МИД РК.

 
Пребывание во Львове также объясняется продолжающимся процессом эвакуации наших граждан и кандасов, включая вопросы обеспечения их безопасности.
 
Окончательное решение о полном возвращении посольства РК в Киев будет принимать министр иностранных дел РК по представлению посла.
 
17 марта глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами РК казахстанских дипломатов за успешную организацию работ по эвакуации казахстанцев с Украины.
 

новости по теме

Активизировать трансформацию партии AMANAT поручил Токаев

20.04.2022, 12:57 1436
Активизировать трансформацию партии AMANAT поручил Токаев
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с исполнительным секретарем партии AMANAT Асхатом Ораловым был проинформирован об исполнении его поручений по трансформации партии, озвученных на внеочередном, XXII съезде, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Асхат Оралов доложил Токаеву об итогах встреч с общественностью в городах Алматы, Шымкенте, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях, а также о работе общественных приемных. Так, с марта республиканская мобильная общественная приемная провела встречи с гражданами в 6 регионах - Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. До конца июня планируется продолжить приемы во всех регионах страны, информирует Акорда.
 
Кроме того, исполнительный секретарь рассказал о работе по актуализации ключевых программных документов, деятельности общественных советов при партии, ревизии исполнения предвыборной программы на местах, активизации первичных партийных организаций, запуске диалоговой площадки TALQYLAU в рамках концепции "Открытая партия".
 

Президент акцентировал внимание на необходимости усиления обратной связи с населением, повышения эффективности депутатских фракций в регионах и перезагрузки молодежного крыла партии. Глава государства подчеркнул, что у партии AMANAT есть все необходимые ресурсы, чтобы поддержать людей в решении волнующих их вопросов. По его мнению, ключевую роль здесь должны играть региональные филиалы партии, на уровне которых важно укреплять содержательный общественный диалог", - рассказали в пресс-службе Акорды.

 

Список недобросовестных поставщиков услуг создадут в Казахстане

20.04.2022, 12:04 1731
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК состоялось селекторное совещание, в ходе которого вице-министр Берик Камалиев поручил сформировать перечень недобросовестных поставщиков услуг, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На совещании было обсуждено исполнение комплексного плана по повышению качества автодорог и рассмотрены проблемные вопросы.
 

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев поручил сформировать перечень недобросовестных поставщиков услуг и усилить работу по разработке проектно-сметной документации", - сообщили в пресс-службе МИИР РК.

 
Также в ходе совещания были рассмотрены причины недостаточной работы служб технического и авторского надзоров при реализации проектов. В связи с чем было поручено проведение следующих мер:
 
1. В рамках законопроекта по вопросам транспорта учитывать солидарную ответственность авторов проектов и служб технического надзора за образование дефектов в течение гарантийных сроков.
 
2. Включение инженеров проектов и инженеров по техническому надзору за строительством в круг субъектов коррупционных преступлений. 
 
Помимо этого ведется перевод процесса оформления исполнительной документации в электронный формат - систему "Е-Курылыс".
 

Назначен генеральный директор "Казмедиа орталыгы"

20.04.2022, 09:12 4336
Назначен генеральный директор "Казмедиа орталыгы"
Фото: МИОР
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Приказом министра информации и общественного развития РК Касымжанов Канат назначен на должность генерального директора ТОО "Управляющая компания "Казмедиа орталыгы", сообщает МИОР РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Касымжанов Канат Сакенович окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова по специальности "экономика", а также The University of Glasgow, Adam Smith Business School.
 
Трудовой путь начал в 2004 году в АО "Казкоммерцбанк", занимал должности менеджера, старшего менеджера, начальника управления в АО "Народный банк Казахстана", АО "Евразийский банк", главного менеджера Международного финансового центра "Астана".
 
Ранее занимал должность заместителя генерального директора по финансовым вопросам ТОО "Управляющая компания "Казмедиа орталыгы".
 

Глава государства принял президента Назарбаев Университета

19.04.2022, 20:12 12161
Глава государства принял президента Назарбаев Университета
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Назарбаев Университета Шигео Катсу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава государства был проинформирован о текущей деятельности учебного заведения и планах на предстоящий период, сообщает пресс-служба Акорды
 
Особое внимание было уделено перспективам образовательной и научно-исследовательской работы, разработке новых технологий и инноваций в различных сферах.
 

Пя рассказал Токаеву о перспективах развития фонда University Medical Center

19.04.2022, 20:08 12531
Пя рассказал Токаеву о перспективах развития фонда University Medical Center
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Председатель правления корпоративного фонда University Medical Center Юрий Пя проинформировал главу государства Касым-Жомарта Токаева о результатах работы и достижениях фонда, а также о перспективах развития этого инновационного медицинского центра, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В частности, Юрий Пя рассказал президенту о планах по созданию академического медицинского центра при медицинской школе Назарбаев Университета, сообщает пресс-служба Акорды.
 
По его словам, появление центра позволит повысить уровень клинического образования и привести его в соответствие с международными стандартами. Центр будет ориентирован на применение передовых знаний и опыта, подготовку медицинских кадров новой формации, развитие системы пациентоориентированной медицинской помощи на основе синергии научно-исследовательской, образовательной и клинической деятельности.
 
Касым-Жомарт Токаев отметил исключительную важность повышения качества здравоохранения, обеспечения доступности медицинских услуг и в целом высказал положительное отношение к планам, направленным на модернизацию отечественной медицины.
 

Нарушения выявили в работе нескольких рынков Семипалатинска и Усть-Каменогорска

19.04.2022, 17:15 14116
Нарушения выявили в работе нескольких рынков Семипалатинска и Усть-Каменогорска
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 19 АПРЕЛЯ - Антимонопольный департамент Восточно-Казахстанской области вынес уведомление ряду торговых рынков Усть-Каменогорска и Семипалатинска о необходимости принятия мер по устранению признаков нарушения конкурентного законодательства Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В действиях торговых рынков ТОО "Центральный рынок", ТОО "Рынок Заречный" (Усть-Каменогорск), ТОО "ЖАНА-БАЗАР", ТОО "TMT Company", ТОО "Мереке" (Семей) усмотрены признаки нарушений конкурентного законодательства, выразившихся в ущемлении законных прав субъектов рынка или неопределенного круга потребителей", - сообщили в АЗРК.

 
Антимонопольный департамент направил уведомления в адрес данных рынков с требованием в течение 30 календарных дней устранить нарушения законодательства в области защиты конкуренции и привести деятельность в соответствие с правилами организации деятельности торговых рынков.
 

Токаев встретился с губернатором Омской области

19.04.2022, 15:19 15371
Токаев встретился с губернатором Омской области
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня принял губернатора Омской области России Александра Буркова, обсудив с ним взаимовыгодную кооперацию регионов Казахстана с Омской областью в сферах торговли, машиностроения, транспорта и сельского хозяйства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Касым-Жомарт Токаев отметил, что продуктивное межрегиональное взаимодействие положительно сказывается на показателях взаимной торговли, сообщила пресс-служба Акорды.
 

Мы уделяем большое внимание развитию межрегионального сотрудничества, в котором Омская область занимает особое место. Товарооборот между Омской областью и Республикой Казахстан превысил $380 млн. Казахстан является партнером номер один для Омской области. Что немаловажно - это приграничная область, где живут казахи, наши соотечественники", - сказал глава государства.

 
Президент поблагодарил Александра Буркова за особое внимание и всестороннюю поддержку наших кандасов, их духовной связи с исторической Родиной.
 
Кроме того, глава государства сообщил, что казахстанцы признательны администрации и жителям Омской области за увековечение в регионе памяти великих сыновей казахского народа Шокана Валиханова и Сакена Сейфуллина.
 
В свою очередь губернатор Александр Бурков рассказал о готовности региона сотрудничать с казахстанскими компаниями в таких сферах, как агропромышленный комплекс, производство продуктов питания, нефтехимия и строительный сектор.
 

Назначен замначальника Генштаба ВС РК

18.04.2022, 20:44 23206
Назначен замначальника Генштаба ВС РК
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ - Как сообщает пресс-служба МО РК, приказом министра обороны генерал-майор Асан Жусупов назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Генерал-майор Асан Жусупов выпускник Карагандинской РСШИ 1991 года. Закончил АВОКУ в 1995 году. В 2003 году закончил Военную академию МО РК. В 2015 году закончил факультет ГШ НУО. 
 
Проходил службу на различных должностях - командир мотострелкового взвода, роты, батальона, начальник штаба мотострелковой бригады, командир танковой бригады. С 2016 по 2019 год - начальник штаба регионального командования "Юг".
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов