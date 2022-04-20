Часть сотрудников посольства РК на Украине вернется в Киев

НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал работу посольства Казахстана на Украине, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В марте посольство Казахстана на Украине временно было передислоцировано во Львов. При этом по два сотрудника временно прикомандированы в казахстанские посольства в Польше и Молдове.

По словам Айбека Смадиярова, посол РК на Украине Дархан Калетаев недавно был в Казахстане для консультаций, по итогам которых было решено вернуть на данном этапе в Киев для постоянной дислокации двух сотрудников - военного атташе и дежурного коменданта.

Посол и остальные сотрудники будут "курсировать" между Львовом и Киевом, поскольку офисное здание нашего посольства в Киеве более приспособлено для необходимой работы и оказания консульских услуг, а также имеет все необходимые технические коммуникации для документооборота и др.",- сказал официальный представитель МИД РК.

Пребывание во Львове также объясняется продолжающимся процессом эвакуации наших граждан и кандасов, включая вопросы обеспечения их безопасности.

Окончательное решение о полном возвращении посольства РК в Киев будет принимать министр иностранных дел РК по представлению посла.