Токаев наградил казахстанских дипломатов за успешную эвакуацию казахстанцев с Украины

НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - В ходе заседания правительства премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов дал поручение Министерству информации и общественного развития РК на высоком уровне организовать работу по пересмотру закона о средствах массовой информации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы должны расширять взаимодействие с обществом, вести большую работу по сохранению консолидации нашего народа. Поэтому Министерству информации следует активизировать работу в этом направлении", - сказал Смаилов.

Он подчеркнул, что в условиях геополитических вызовов особую актуальность имеет усиление роли отечественных СМИ.

В этой связи президентом дано поручение о пересмотре закона "О средствах массовой информации". Мы должны принять данный закон, предметно обсудив его с журналистским и экспертным сообществом. Поручаю Министерству информации организовать эту работу тщательно и на высоком уровне", - поручил премьер.

Он также подчеркнул, что членам правительства следует работать в тесном контакте с журналистами.

Только открытая работа формирует общественное доверие к правительству. Именно поэтому необходимо постоянно информировать граждан о ходе выполнения поручений и задач, поставленных главой государства в послании", - добавил Смаилов.

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В свою очередь, глава МИОР Аскар Умаров перечислил ряд задач, на которые будет направлена работа министерства.

Во-первых, будет пересмотрен новый закон о СМИ с учетом запросов общества и интересов государства.

Важно отметить, что данный процесс будет осуществляться на основе широкого общественного и экспертного обсуждения. Таким образом, будут учтены все актуальные вопросы, вызывающие интерес у журналистского сообщества к действующему законодательству", — сказал Умаров.

Во-вторых, будет развиваться открытая конкурентная среда для СМИ, которые будут выступать в качестве "четвертой власти", осуществляющие гражданский контроль.

В-третьих, будут разработаны новые подходы по государственной информационной работе.

Глава государства также отметил роль неправительственного сектора в решении важных социальных вопросов и необходимости системной перезагрузки институтов гражданского общества. В этой связи министерством планируется продолжить работу по совершенствованию деятельности и обновлению составов общественных советов, отметили в пресс-службе правительства.

В настоящее время сформировано 102 общественных совета, на стадии формирования 111. По словам Умаровв, при формировании обновленных составов будет рекомендовано максимальное вовлечение представителей активных НПО, партий и гражданских активистов.

В этом году впервые будет подготовлен национальный доклад о деятельности общественных советов в Республике Казахстан. В докладе будет дан анализ эффективности работы общественных советов и перспектив развития дальнейшей деятельности", — доложил глава МИОР.

Наряду с этим, по его словам, во-первых, будет пересмотрен подход планирования проектов НПО через систему госсоцзаказа.

В настоящее время в парламенте находится соответствующий законопроект, который в значительной степени улучшит качество и прозрачность государственной поддержки НПО", — отметил министр.

Во-вторых, по его словам, с целью вовлечения активных граждан в процесс решения актуальных задач и вопросов развития страны будет совместно с заинтересованными государственными органами усовершенствованы механизмы вовлечения НПО в процесс принятия государственных решений на всех его этапах.

В-третьих, в стенах парламента обсуждается проект Закона "Об общественном контроле", который создаст качественно новые принципы взаимодействия граждан и государства.