Четыре новых водохранилища построят в Казахстане при поддержке ИБР

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках II заседания координационного совета партнеров по развитию водного сектора министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с и.о. главы регионального представительства Исламского банка развития в Казахстане Али Ханом и постоянным представителем Программы развития ООН в РК Катаржиной Вавьернией. Стороны обсудили совместную работу по реализации проекта "Развитие климатически устойчивых водных ресурсов", сообщили в пресс-службе министерства.





Проектом предусмотрено строительство четырех новых и реконструкция четырех действующих водохранилищ, реконструкция и капитальный ремонт 115 каналов, включая проект по подпитке Астанинского водохранилища. Работы пройдут в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях, области Жетісу и в городе Астане.





Также предусмотрено выделение гранта Исламского банка развития Казахскому научно-исследовательскому институту водного хозяйства на изучение водных и речных бассейнов страны, оценка внедрения систем раннего реагирования для информационно-аналитического центра водных ресурсов и техническое оснащение предприятия "Казводхоз".





В данный момент ведется разработка всех необходимых документов и их согласование с другими государственными органами.





За небольшой срок в рамках координационного совета была проделана большая работа. Инвестиции Исламского банка развития помогут усовершенствовать водную инфраструктуру Казахстана. Также мы намерены продолжать активное сотрудничество с Программой развития ООН для привлечения новых партнеров к проектам по развитию водной отрасли страны", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.