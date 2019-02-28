Четыре вуза выставлены на торги в Казахстане

Астана. 27 февраля. Kazakhstan Today - Министерство финансов РК выставило на продажу ряд вузов. Торги состоятся 7 марта текущего года методом аукциона на повышение, при котором стартовая цена повышается с заранее объявленным шагом и победителем признаётся лицо, предложившее наивысшую цену, передает Kazakhstan Today.

В числе выставленных объектов республиканской собственности - Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай-хана, Жезказганский университет имени А. Байконурова, Казахская головная архитектурно-строительная академия, Алматинский университет энергетики и связи", - сообщила пресс-служба министерства.

Почти все объекты с 35%-ной долей продажи, кроме Алматинского университета энергетики и связи (33,65%).

Стартовая цена продаваемых объектов разная. Так, Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай-хана выставляется на торги по цене 1 711 278 931,00 тенге, гарантийный взнос - 75 750 000,00 тенге. Заявки принимаются до 08.00 утра 7 марта, за два часа до торгов.

Продажа Жезказганского университета имени А. Байконурова стартует с цены 336 396 978,00 тенге, Казахской головной архитектурно-строительной академии - за 2 522 061 695,00 тенге, Алматинского университета энергетики и связи - 1 401 617 089,00 тенге.

Также выставлена на торги республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта по стартовой цене 331 060 000,00 тенге. Объект продается через электронный тендер, при котором участники заявляют свои ценовые предложения, загружаемые в закрытый электронный конверт на специально отведенной веб-странице реестра.

Как отметили в пресс-службе Минфина, более подробную информацию можно получить на сайте www.gosreestr.kz.

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