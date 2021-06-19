Численность населения Казахстана приблизилась к 19 млн

НУР-СУЛТАН. 18 ИЮНЯ - Численность населения Казахстана на 1 мая 2021 года составила 18 млн 962,9 тыс. человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В том числе численность городского населения составила 11 221,1 тыс. (59,2%), сельского – 7741,8 тыс. (40,8%) человек. По сравнению с 1 мая 2020 года численность населения увеличилась на 251,7 тыс. человек, или 1,3%, сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

По данным статведомства, естественный прирост населения республики за январь - апрель 2021 года по сравнению с январем - апрелем 2020 года (82,5 тыс. человек) увеличился на 6,7% и составил 88,0 тыс. человек. Общий коэффициент естественного прироста на 1000 населения составил 14,08 человек.

В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь - апрель 2021 года составило 137,4 тыс. человек, что на 16,3% больше, чем за соответствующий период 2020 года (118,1 тыс. человек). Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 21,99 родившихся.

В рассматриваемом периоде число умерших составило 49,5 тыс. человек, что на 38,7% больше, чем в январе - апреле 2020 года (35,7 тыс. человек). Общий коэффициент смертности составил 7,91 умерших на 1000 человек.

За январь - апрель 2021 года в республике зарегистрировано 1109 умерших младенцев в возрасте до 1 года и по сравнению с соответствующим периодом 2020 года (916 умерших младенца) увеличилось на 21,1%. Коэффициент младенческой смертности составил 8,07 случаев на 1000 родившихся.

Миграция населения

В результате обработки сведений, предоставленных органами миграционной службы, в январе - апреле 2021 года число прибывших в страну составило 2853 человека, число выбывших из страны - 7491 человек, сальдо миграции составило - 4638 человек.

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 83,1%, выбывших - 81,7% от общего числа мигрантов.

Численность мигрантов, переезжающих в пределах республики увеличилась на 12,8%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в 4 регионах страны: городах Алматы (9597 человек), Нур-Султане (7433 человека), Шымкенте (6710 человек), и Мангистауской области (326 человек).

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