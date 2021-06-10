Перепись населения в Казахстане: как узнать интервьюера

НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Бюро национальной статистики опубликовали информацию о том, как будут выглядеть интервьюеры, ведущие перепись населения в Казахстане, и какие у них будут при себе документы, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Удостоверение будет содержать: фотографию интервьюера, фамилию, имя, отчество, дату выдачи и срок действия удостоверения, а также подпись и печать территориального подразделения статистики. У всех интервьюеров также должны быть шарфы и портфели синего цвета с символикой переписи населения", - отметил официальный представитель Бюро Олжас Сайлаубекулы.

Всего к Национальной переписи 2021 года привлекут более 32 тысяч человек. На должность интервьюеров смогут претендовать граждане Казахстана старше 18 лет, инициативные, ответственные, коммуникабельные, имеющие навыки работы с компьютером.

В обязанности интервьюеров будет входить сплошной обход домохозяйств в городах и селах страны. В период посещения домохозяйств интервьюерам будут выданы специальные удостоверения и атрибутика Национальной переписи.

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