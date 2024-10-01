30.09.2024, 12:27 67461
Число призывников увеличили в Казахстане
Фото: Минобороны РК
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Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В постановление правительства об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы и очередном призыве граждан РК на срочную воинскую службу в 2024 году внесены изменения.
Изменение касается увеличения количества призывников.
Обеспечить проведение призыва в марте - июне и сентябре - декабре 2024 года граждан мужского пола в количестве 40 202 человека в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва", - говорится в документе.
Постановление действует с 26 сентября 2024 года.
В предыдущей редакции в армию планировалось призвать 39 180 человек. В прошлом году в армию призвали 37 056 человек в возрасте от 18 до 27 семи лет.
Ранее в Минобороны прокомментировали петицию об отмене срочной службы в Казахстане.
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01.10.2024, 17:28 4021
В МИД Казахстана осудили авиаудар по резиденции посла ОАЭ в столице Судана
Фото: gov.kz
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Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан осудили авиаудар по резиденции главы дипломатической миссии Объединенных Арабских Эмиратов в столице Судана - городе Хартуме.
Считаем абсолютно неприемлемым любое проявление насилия в отношении дипломатических миссий и их сотрудников. Подобные действия нарушают основополагающий принцип неприкосновенности дипломатических представительств, гарантируемой статьей 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, и требуют всестороннего расследования с привлечением всех причастных к ответственности", - заявили в ведомстве.
Ранее в Министерстве иностранных дел ОАЭ заявили, что самолет регулярной армии Судана атаковал резиденцию главы дипмиссии ОАЭ в Хартуме. Зданию нанесли "значительный ущерб", отметили в ведомстве. МИД заявил о намерении направить письмо о произошедшем в Лигу арабских государств, Африканский союз и ООН, информирует РБК.
Политическая ситуация в Судане обострилась весной 2023 года. Между фактическим главой государства Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет Суверенный совет, и Мухаммедом Хамданом Дагло, лидером СБР, возникли разногласия. Стороны вступили в открытый конфликт, в Судане началась гражданская война. Суверенный совет страны обвиняет ОАЭ в поставках оружия для СБР.
01.10.2024, 13:35 14691
Новый аким назначен в Уральске
Фото: gov.kz
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Уральск. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Новым акимом Уральска стал Мурат Байменов. Кандидатуру на пост представил на внеочередной сессии городского маслихата глава региона Нариман Турегалиев, сообщили в пресс-службе акимата ЗКО.
Депутаты поддержали кандидатуру.
Ранее Байменов занимал должность замакима района Байтерек.
В разные годы он также работал заместителем начальника департамента финансов по ЗКО, заместителем акима Зеленовского района, заместителем начальника управления энергетики и ЖКХ по ЗКО.
Ранее акимом Уральска был Миржан Сатканов. Он подал в отставку 22 июля по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.
Напомним, сегодня также был назначен аким Туркестана.
01.10.2024, 13:00 15846
В Акмолинской области участок стоимостью свыше 70 млн тенге вернули государству
Возвращен земельный участок площадью 1,3 га
Фото: Depositphotos
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Кокшетау. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области незаконно выданный земельный участок стоимостью свыше 70 млн тенге вернули государству, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Установлено, что местный исполнительный орган без проведения торгов в частную собственность предоставил земельный участок площадью 1,3 га для обслуживания производственной базы. По результатам принятых мер земельный участок рыночной стоимостью свыше 70 млн тенге возвращен государству", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что работа в этом приоритетном направлении продолжается.
Ранее более 50 га неиспользуемых земель вернули государству в Костанайской области.
01.10.2024, 12:55 17036
Активная фаза учения "Нерушимое братство - 2024" стартовала в Казахстане
Фото: ОДКБ
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Алматы. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На полигоне "Берег" состоялась торжественная церемония открытия командно-штабного учения с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство - 2024", сообщает пресс-служба организации.
В нем задействованы национальные контингенты миротворческих сил Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ.
Ситуация в мире остается неспокойной, и мы должны быть готовы к различным вызовам и угрозам, актуальным не только для наших стран, но и для всего мирового сообщества. Именно поэтому в рамках председательства в ОДКБ Казахстан обозначил развитие миротворческого потенциала Организации в качестве одного из приоритетов. В ходе учения будут отработаны вопросы слаженности подразделений при выполнении задач по подготовке и ведению операции по поддержанию мира Коллективными миротворческими силами", - заявил на открытии учений начальник Генерального штаба Вооруженных сил Султан Камалетдинов.
В свою очередь заместитель генерального секретаря ОДКБ Таалатбек Масадыков отметил, что территория Центральной Азии традиционно привлекает внимание глобальных военно-политических участников формирующегося миропорядка.
Большие логистические возможности региона в сочетании с запасами полезных ископаемых создают условия для постоянного соперничества сверхдержав и политическую нестабильность, включая распространение радикального экстремизма и нарастание террористической угрозы. Миротворческие силы ОДКБ, являясь неотъемлемой частью Коллективных сил, должны быть в постоянной готовности к проведению миротворческих операций в соответствии с решениями Совета ОДКБ, как на территории государств - членов Организации, так и за ее пределами по мандату ООН", - подчеркнул Масадыков.
Всего на учение привлечено более 2000 военнослужащих, 500 единиц бронетанковой и автомобильной техники, вертолеты Ми-17, Ми-35, самолеты Ил-76 и Си-295, беспилотная авиация.
В ходе проведения миротворческой операции Коллективные миротворческие силы ОДКБ выполнят учебно-боевые задачи на блокпостах и пунктах приема беженцев, при сопровождении колонн и грузов с гуманитарной помощью", - говорится в информации ОДКБ.
01.10.2024, 12:07 19411
В Казахстане появился совет по развитию ядерной физики
Подписано соответствующее распоряжение
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Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Подписано распоряжение премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова о создании совета по развитию ядерной физики в стране.
Согласно тексту документа, в состав совета включены:
- министр энергетики Республики Казахстан, председатель;
- министр науки и высшего образования Республики Казахстан, заместитель председателя;
- вице-министр энергетики Республики Казахстан, секретарь;
- депутат сената парламента Республики Казахстан;
- вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан;
- вице-министр здравоохранения Республики Казахстан;
- вице-министр транспорта Республики Казахстан;
- вице-министр финансов Республики Казахстан;
- заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан;
- вице-министр национальной экономики Республики Казахстан;
- вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
- вице-министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан;
- заведующий отделом социального развития аппарата правительства Республики Казахстан;
- руководитель Центра ядерной медицины республиканского государственного предприятия "Больница Медицинского центра управления делами президента Республики Казахстан";
- генеральный директор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный ядерный центр Республики Казахстан".
С полным текстом документа можно ознакомиться на ресурсе online.zakon.kz.
Напомним, в 2022 году стало известно, что в Казахстане будут готовить своих физиков-ядерщиков.
01.10.2024, 11:25 21996
Назначен новый аким Туркестана
Фото: gov.kz
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Туркестан. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Азимбек Пазылбекулы назначен новым акимом города Туркестана, сообщает пресс-служба акимата Туркестанской области.
Азимбек Пазылбекулы родился в 1991 году в Жанакорганском районе Кызылординской области. Имеет высшее образование, окончил Алматинский национальный университет имени аль-Фараби, Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, Казахский государственный юридический университет имени Нарикбаева и университет "Болашак".
Свою трудовую деятельность он начал в 2013 году, исполняя обязанности ведущего специалиста отдела внутренней политики города Кызылорды. В 2015 году он стал главным инспектором организационно-инспекторского отдела аппарата акима города Кызылорды. Также работал экспертом и старшим экспертом в Министерстве национальной экономики Казахстана в Комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. С 2023 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития.
Ранее Галым Ашимов был назначен акимом Темиртау.
01.10.2024, 11:14 21381
Волну детских суицидов прокомментировал генпрокурор Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный прокурор Берик Асылов прокомментировал волну детских самоубийств в Казахстане.
Резонанс в обществе вызвала волна детских самоубийств. Поручил прокурорам держать на особом контроле расследование каждого факта", - написал глава ведомства в своем Twitter.
По его словам, прокуроры добились блокировки 15 тысяч вредоносных сайтов и ссылок.
Одновременно работаем с семьями, оказавшимися в трудных бытовых условиях. Вместе с госорганами выработаем комплекс неотложных мер по профилактике суицидов", - написал Асылов.
Ранее сообщалось, что с начала года в Казахстане выявлено 43 суицидальных интернет-ресурса.
Напомним, в Алматы сразу три девочки за неделю совершили суицид. Также счеты с жизнью свели два парня, сбросившись с высотки. Позже в МВД рассказали, играли ли погибшие в Алматы девочки в суицидальные игры.
Детский омбудсмен Динара Закиева заявила о росте числа самоубийств среди детей 11-13 лет. Основными причинами суицидальных настроений становятся одиночество, проблемы в семье и буллинг.
После череды трагедий с детьми в Казахстане прошла неделя родительских собраний.
В ВОЗ заявили о резком росте проблемного использования социальных сетей подростками.
30.09.2024, 19:09 62116
Казахстанско-китайскую границу закроют на несколько дней
Граница будет закрыта с 1 по 3 октября
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Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с празднованием Дня образования Китайской Народной Республики с 1 по 3 октября пропуск людей, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.
Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат работать в штатном режиме.
Перевозчиков и всех желающих пересечь границу просят заранее планировать маршруты с учетом введенных ограничений.
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01.10.2024, 11:14Волну детских суицидов прокомментировал генпрокурор Казахстана 01.10.2024, 11:2521186Назначен новый аким Туркестана 01.10.2024, 10:3319116Железнодорожное сообщение Риддер - Новосибирск возобновят 01.10.2024, 12:0718651В Казахстане появился совет по развитию ядерной физики 01.10.2024, 08:3417451Что ждет казахстанцев в октябре 27.09.2024, 17:24204216Почти 60% опрошенных жителей Алматы заявили об ухудшении качества воздуха 25.09.2024, 15:00Казахстан и КНР планируют увеличить грузопоток в Европу по ТМТМ до двух тысяч контейнерных поездов в год202856Казахстан и КНР планируют увеличить грузопоток в Европу по ТМТМ до двух тысяч контейнерных поездов в год 26.09.2024, 12:00199131АБР снизил прогноз роста ВВП Казахстана на 2024 год до 3,6% 26.09.2024, 12:31197381До 11 млрд кубометров в год увеличится объем транзита российского газа через Казахстан в Узбекистан 26.09.2024, 11:01Срок действия норм техрегламента ЕАЭС по транспортировке природного газа продлят по инициативе Казахстана196276Срок действия норм техрегламента ЕАЭС по транспортировке природного газа продлят по инициативе Казахстана 19.09.2024, 12:36216816Финансовые нарушения на 1,2 млрд тенге выявил госаудит в обрабатывающей промышленности 19.09.2024, 12:30213806В Казахстане объем кредитов на приобретение жилья вырос на 5% за год 27.09.2024, 17:24204216Почти 60% опрошенных жителей Алматы заявили об ухудшении качества воздуха 25.09.2024, 15:00Казахстан и КНР планируют увеличить грузопоток в Европу по ТМТМ до двух тысяч контейнерных поездов в год202856Казахстан и КНР планируют увеличить грузопоток в Европу по ТМТМ до двух тысяч контейнерных поездов в год 22.09.2024, 08:49200691Конфликт с перестрелкой произошел в алматинском лаундж-баре
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Ваше мнение
В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?