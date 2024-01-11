Что даст создание нового города в Казахстане

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Алматы. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане создан новый город Алатау. В Министерстве национальной экономики рассказали, какие преимущества даст создание нового города.





Напомним, 9 января президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области", согласно которому село Жетыген Илийского района отнесено к категории города областного значения и переименовано в город Алатау.





Общая площадь города Алатау составляет 88 тысяч гектаров, население - 52,7 тысячи человек.





В рамках реализации поручения президента РК Министерством нацэкономики разработан план организационных мероприятий по созданию нового города Алатау. В соответствии с ним проведена работа по подготовке экономических расчетов, схематической карты нового города. Также проведены сходы населения, на основании которых приняты решения маслихатов Алматинской области, а также Илийского, Талгарского районов и Конаева.





Создание нового города позволит модернизировать дорожные сети, объекты инженерной, социальной инфраструктуры, создать новые рабочие места, привлечь инвестиции, технологии, дополнительные финансовые потоки, развивать предпринимательскую активность, увеличить налоговые поступления, что в свою очередь будет способствовать улучшению инвестиционной привлекательности и экономической стабильности региона", - проинформировали в Минэкономики.





Вместе с тем, по данным ведомства, правительством одобрено решение о расширении территории СЭЗ с 30 тысяч гектаров до 96,5 тысячи гектаров и переименование СЭЗ G4 City на СЭЗ Alatau. Таким образом, вся территория города Алатау и часть города Конаева отнесены к территории СЭЗ.





На территории СЭЗ предполагается размещение более 170 проектов (по 17 наименованиям общего классификатора видов экономической деятельности) по приоритетным видам деятельности на общую сумму 12,5 трлн тенге с созданием 110 тысяч новых рабочих мест.





По прогнозным данным, после выхода на проектную мощность объектов СЭЗ их оценочный суммарный вклад за весь период составит 47,3 трлн тенге, в том числе мультипликативный эффект в размере 17 трлн тенге. Необходимо отметить, что на каждый 1 тенге госинвестиций привлекается 3,8 тенге частных, добавили в министерстве.





Напомним о том, что в Алматинской области появится новый город стало известно в ноябре прошлого года. Согласно плану, Алатау должен стать точкой для привлечения отечественных и иностранных инвестиций, международным бизнес-хабом, работающим по высоким мировым стандартам. За основу взят опыт создания таких известных центров мира, как Дубай, Сингапур, Тяньцзинь и других.



