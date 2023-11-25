24.11.2023, 14:07 49616
Новый город в Алматинской области позволит нарастить уровень торговли с Китаем и Центральной Азией
Будет рассмотрена возможность внедрения особого правового режима, в том числе права МФЦА на территории Алатау
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Конаев. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы реализации проекта строительства города Алатау (G4 City) в Алматинской области между Алматы и Конаевым обсуждены в правительстве.
Согласно плану, Алатау должен стать точкой для привлечения отечественных и иностранных инвестиций, международным бизнес-хабом, работающим по высоким мировым стандартам. За основу будет взят опыт создания таких известных центров мира, как Дубай, Сингапур, Тяньцзинь и др., рассказали в правительстве.
В частности, развитие города Алатау позволит нарастить уровень торговли и инвестиционного взаимодействия с Китаем и странами Центральной Азии, запустить ряд новых производственных и коммерческих проектов, внедрить передовой опыт в различных сферах и отраслях. С этой целью будут предусмотрены условия и стимулы для привлечения инвестиций и ведения предпринимательской деятельности. Это в том числе касается налоговых и таможенных преференций.
Будет также рассмотрена возможность внедрения особого правового режима, в том числе права МФЦА на территории города Алатау.
Премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнул, что при реализации нужно учесть международный опыт и использовать такие меры поддержки, которые показали наибольшую эффективность.
Кроме того, обозначена необходимость активизировать строительство требуемой инфраструктуры во взаимодействии с бизнесом, в частности через механизм государственно-частного партнерства.
Напомним, село Жетыген в Алматинской области станет городом и получит новое название - Алатау.
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24.11.2023, 18:07 38221
Казахстан готов увеличить экспорт продукции в страны СПЕКА на $2,3 млрд
Фото: Depositphotos
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Баку. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на первом саммите глав государств - участников Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии заявил, что РК готова увеличить экспорт своей продукции в страны СПЕКА по 175 несырьевым товарным позициям на сумму $2,3 млрд, сообщает Акорда.
Создание "зеленых" коридоров, устранение различных барьеров придадут существенный импульс нашему торговому сотрудничеству, в том числе в таких отраслях, как строительство, химическая и пищевая промышленность. Мы также готовы рассмотреть соответствующие предложения наших партнеров", - подчеркнул глава государства.
Касым-Жомарт Токаев считает, что в рамках СПЕКА есть большой потенциал в сфере промышленной кооперации. Перспективным в этом плане представляется объединение опыта и усилий машиностроительных компаний в области разработки и выпуска инновационных образцов техники и оборудования для энергетики, транспорта и логистики, сельского и водного хозяйства. Президент уверен, что реализация на паритетных началах масштабных проектов в производственной сфере укрепит глобальную конкурентоспособность государств региона.
Казахстан стремится внести значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности. За последние пять лет мы удвоили объемы производства сельхозпродукции и сейчас экспортируем ее в более чем 80 государств. Мы намерены активно работать в этом направлении со странами СПЕКА. Отдельное внимание следует уделить созданию инструментов стимулирования инвестиционного сотрудничества между странами СПЕКА. В этой связи видится крайне актуальным учреждение целевого трастового фонда СПЕКА под эгидой ООН для содействия экономическому развитию и интеграции. Учитывая важность специальной программы, Казахстан готов внести финансовый вклад в фонд", - сообщил лидер Казахстана.
По его мнению, регион сегодня играет огромную роль в развитии и диверсификации международных транспортно-транзитных маршрутов. Глава государства полагает, что страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией.
Это колоссальное преимущество, которое нам необходимо развивать. Большие надежды в этом плане мы связываем с развитием Транскаспийского международного транспортного маршрута. Уверен, что сопряжение Среднего коридора с проектом "Пояса и пути", а также Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T) и стратегией Global Gateway придаст мощный мультипликативный эффект мировой торговле. Наряду с этим Казахстан готов к активному сотрудничеству по развитию коридора Север - Юг", - проинформировал Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, за последние 15 лет наша страна инвестировала в транспортную инфраструктуру более $35 млрд.
В течение ближайших трех лет мы планируем проложить свыше 1300 километров железных дорог. Это позволит увеличить пропускную способность в направлении Китая, Южной Азии, России и Европы. Приглашаю всех партнеров к взаимовыгодной кооперации по расширению мощностей портов Каспийского моря, а также совместному производству транспортных судов. Рассчитываем на активную техническую и экспертную поддержку со стороны ЕЭК ООН и ЭСКАТО", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Наряду с этим большое значение имеет сотрудничество в сфере экологии. Лидер Казахстана считает важным начать совместную научно-исследовательскую и прикладную работу по экологической и климатической проблематике, а также управлению трансграничными водными ресурсами. По его словам, эти вопросы затрагивают все страны СПЕКА и добиться успеха в одиночку здесь невозможно. Наглядное тому подтверждение - трагедия Арала, последствия которой ощущаются не только в странах региона, но и далеко за его пределами.
Также Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан поставил цель к 2060 году достигнуть углеродной нейтральности. Он призвал лидеров СПЕКА активизировать совместные усилия по вопросам перехода на альтернативные источники энергии и поддержать казахстанскую инициативу по созданию в Алматы проектного офиса стран Центральной Азии по климатическим вопросам.
Лидер Казахстана отметил, что Астана поддерживает процесс институционализации СПЕКА, призванный в полной мере раскрыть ее огромный потенциал для эффективного продвижения многопланового торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами региона.
Более того, в будущем были бы рады видеть новых участников СПЕКА - представителей государств-партнеров и институтов ООН. Предлагаю правительствам наших стран создать специальную рабочую группу СПЕКА. Кроме того, пользуясь возможностью, предлагаю провести специальную панельную сессию СПЕКА на полях очередного международного форума "Астана", который состоится в июне следующего года", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
В завершение своего выступления президент выразил уверенность, что сегодняшний саммит позволит выработать конкретные механизмы повышения эффективности специальной программы, еще больше укрепит дружбу и стратегическое партнерство между странами.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Баку. Ранее Токаев обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы стратегического сотрудничества двух стран.
24.11.2023, 15:30 43241
Кто будет нести ответственность за возвратность 1,5 трлн тенге пенсионных накоплений
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов прокомментировал планы по изъятию 1,5 трлн тенге из ЕНПФ для инвестирования в крупные проекты.
Сулейменов завил, что Нацбанк придерживается мнения, что все 1,5 трлн тенге из ЕНПФ не должны быть направлены на инфраструктурные объекты.
Мы считаем, треть должна быть направлена на инфраструктурные проекты, остальные деньги должны направлять в проекты, связанные с диверсификацией экономики, повышением внутреннего предложения. В частности, сельхозпереработка, обрабатывающая промышленность и так далее", - заявил Сулейменов.
Он пояснил, что "Байтерек" и "Самрук" выпустят свои облигации, эти облигации купит ЕНПФ. Затем "Байтерек" и "Самрук" сами будут финансировать конкретные проекты. Либо через Банк развития Казахстана, ФРП, либо через свои дочерние организации, если это касается "Самрук-Казыны".
Перед пенсионным фондом будут нести не конкретные проекты, а "Самрук" и "Байтерек". То есть их корпоративная гарантия, их рейтинг и их финансовая отчетность. Здесь я больших рисков точно не вижу. Суверенный рейтинг Казахстана на уровне BBB, и у "Байтерека" и "Самрука" примерно такой же рейтинг. Это надежные компании, поэтому вложение пенсионным фондом облигаций в самруковские и байтерековские - это нормальная рыночная практика", - заверил Сулейменов.
Вчера премьер-министр Алихан Смаилов заявил о намерении правительства изъять из ЕНПФ 1,5 трлн тенге пенсионных накоплений для инвестирования в крупные проекты.
24.11.2023, 14:47 46411
КТЖ и РЖД договорились о восстановлении участка Кызыл Ту - Граничная - Русская Поляна
Обсужден вопрос строительства железнодорожной линии Бахты - Аягоз
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Шымкент. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя правления АО "НК "КТЖ" Канат Альмагамбетов и первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Сергей Павлов обсудили вопрос восстановления железнодорожного участка Кызыл Ту - Граничная - Русская Поляна и строительство железнодорожной линии Бахты - Аягоз, сообщили в пресс-службе нацкомпании.
На встрече рассмотрены вопросы привлечения дополнительных грузопотоков, перевозки грузов по безбумажной технологии, развития прямого международного железнодорожно-водного сообщения, паритетного обслуживания локомотивов и локомотивных бригад и другие.
Стороны отметили, что план мероприятий по реализации основных направлений стратегического сотрудничества между КТЖ и РЖД на 2023 год выполнен. Также реализованы организационные, технические и технологические мероприятия дорожной карты по активизации перехода на перевозки грузов и вагонов по безбумажной технологии.
По итогам заседания определены приоритетные направления и мероприятия по стратегическому сотрудничеству, в частности по формированию прогноза объемов перевозок на 2024-2030 годы, в том числе по восточному маршруту международного транспортного коридора Север - Юг и по совершенствованию работы межгосударственных стыковых пунктов.
Ж/д администрации Казахстана и России продолжат работу по увеличению объемов перевозок по безбумажной технологии в международном грузовом железнодорожном сообщении. Стороны договорились обмениваться опытом в организации и проведении технологических "окон" при капитальном и текущем ремонтах пути с применением новых технологий и путевых машин, по цифровизации технологических процессов", - добавили в нацкомпании.
24.11.2023, 14:19 48221
Саудовская Аравия инвестирует более 883 млрд тенге в строительство ветроэлектростанции в Жетысу
Мощность будущей ВЭС составит 1 ГВт
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Талдыкорган. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В области Жетысу построят ветряную электростанцию мощностью 1 ГВт, сообщили в пресс-службе областного акимата.
В области Жетысу имеется огромный потенциал для развития альтернативной энергетики. На территории региона планируется строительство крупной ветровой электростанции мощностью 1 ГВт", - сказано в сообщении ведомства.
В акимате уточнили, что ВЭС планируется возвести в районе Джунгарских ворот, на территории Алакольского района. Инвестировать в проект будет Саудовская Аравия - 883,5 млрд тенге.
В настоящее время ведется подготовительная работа.
Ранее сообщалось, что в Жамбылской области установят 21 мощную ветротурбину.
24.11.2023, 13:24 47641
Пострадавшим от непогоды аграриям выделят более 31 млрд тенге из резерва правительства
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство РК выделит из резерва более 31 млрд тенге на поддержку пострадавших от непогоды аграриев и закуп фуражного зерна.
Выделить Министерству сельского хозяйства из резерва правительства, предусмотренного в республиканском бюджете на 2023 год на неотложные затраты, средства в сумме 31 млрд 375 млн тенге на пополнение уставного капитала АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация", - говорится в тексте проекта постановления, опубликованного на портале "Открытые НПА".
В пояснительной записке к документу перечислены меры, на которые выделяются средства. В частности, деньги выделяются Продкорпорации на:
- прямой закуп продовольственного и фуражного зерна нового урожая;
- поддержку сельхозтоваропроизводителей, пострадавших из-за неблагоприятных погодных условий, в том числе по пролонгации/реструктуризации лизинга и кредитов (включая проблемные) финансовых организаций АО "НУХ "Байтерек" и АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация".
Пшеницу планируется закупить в объеме 350 тысяч тонн по следующим ценам:
- 105 тысяч тенге за пшеницу 4-го класса;
- 90 тысяч тенге за пшеницу 5-го класса;
- 70 тысяч тенге - за неклассную пшеницу.
Напомним, в этом году казахстанские аграрии из-за непогоды потеряли большое количество урожая. В частности, из-за засухи значительно сократился урожай подсолнечника и лука. А в Павлодарской области по той же причине аграриям не удалось своевременно выйти на сенокосы и заготовить корм скоту. Также в этом году в республике намолотили на 30% меньше пшеницы. Кроме того, 40% пшеницы из-за дождей проросло в колосе, и теперь ее нельзя использовать для производства муки. Из-за плохого качества казахстанского зерна спрос на него на зарубежных рынках упал.
24.11.2023, 12:44 52901
Капитальные инвестиции в АПК превысили 778 миллиардов тенге за десять месяцев
71% всех инвестиций пришелся на собственные средства предприятий
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Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-октябрь текущего года инвестиции в основной капитал в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства достигли 778,2 млрд тенге - на 15,4% больше, чем годом ранее. Реальный рост с учетом инфляции составил 8,7%, сообщает Finprom.
Большая часть инвестиций пришлась на растениеводство и животноводство, охоту и предоставление услуг в этих областях: 756,8 млрд тенге. Инвестиции в рыболовство и аквакультуру составили 18,5 млрд тенге, в лесоводство и лесозаготовки - 2,9 млрд тенге", - говорится в информации.
Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года инвестиции в основной капитал в секторе составляли 674,5 млрд тенге с годовым ростом на 11,8%.
В региональном разрезе наибольший объем инвестиций пришелся на Северо-Казахстанскую область: 152,8 млрд тенге - на 7,1% больше в деньгах, чем годом ранее.
В тройке регионов-лидеров также оказались Павлодарская (111,9 млрд тенге, плюс 3% за год) и Туркестанская (88,5 млрд тенге, плюс 56,7%) области. Далее идут Костанайская (83,6 млрд тенге) и Акмолинская (76 млрд тенге) области.
Наименьшие показатели ожидаемо были зафиксированы в таких несельскохозяйственных регионах, как Алматы и Мангистауская область.
В разрезе источников финансирования большую часть инвестиций в январе-октябре 2023 года составили вложения собственных средств предприятий, на которые пришлись 70,8% всего портфеля, или 551,1 млрд тенге, - на 17% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.
Инвестиции за счет небанковских заемных средств составили 196,4 млрд тенге (плюс 19% за год), за счет кредитов банков - 30,3 млрд тенге (на 21,2% меньше, чем годом ранее). Из местного бюджета было вложено 435,1 млн тенге против всего 7,7 млн тенге год назад", - пишет агентство.
Напомним, вчера на заседании сената спикер верхней палаты Маулен Ашимбаев заявил, что правила субсидирования агропромышленного комплекса за последние годы менялись 50 раз. Из-за этого фермеры не успевают подготовиться к новым требованиям, а инвесторы не спешат вкладываться в отрасль при такой нестабильности.
24.11.2023, 12:01 55436
Нацбанк снизил базовую ставку до 15,75%
Фото: instagram/national_bank_of_kazakhstan
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Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до 15,75% годовых с коридором +/- 1 п.п, сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Годовая инфляция продолжает динамично замедляться. Ожидается переход показателя в зону однозначных значений в ближайшие месяцы. Месячная инфляция в октябре замедлилась до среднеисторических значений. Внешнее инфляционное давление продолжает смягчаться на фоне сдерживающей политики центральных банков и снижения мировых цен на продовольствие. При этом имеются отдельные факторы и риски, требующие внимания", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что во внутренней экономике сохраняется проинфляционное давление со стороны фискального стимулирования, устойчивого внутреннего спроса, высоких и нестабильных инфляционных ожиданий.
Дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от соответствия фактической динамики инфляции ее прогнозной траектории. Необходимость достижения цели по инфляции 5% требует поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий в среднесрочном периоде", - подчеркнули в Нацбанке.
Сообщается, что годовая инфляция продолжила замедление в октябре 2023 года, составив 10,8%, что ближе к нижней границе предыдущего прогнозного диапазона. Месячная инфляция в октябре 2023 года составила 0,7%, снизившись до уровня своих среднеисторических значений.
Замедление роста цен обусловлено проводимой денежно-кредитной политикой, снижением глобального инфляционного давления и издержек производства, постепенным восстановлением логистических цепочек, мерами властей, а также влиянием эффекта высокой базы прошлого года. Показатели базовой и сезонно-очищенной инфляции стабилизировались, но продолжают формироваться выше таргета и отражают устойчивый рост цен на широкий спектр товаров и услуг", - заявили в пресс-службе.
По данным Нацбанка, глобальная инфляция также продолжила замедляться.
Во многих странах, включая большую часть стран - торговых партнеров, наблюдается тренд на замедление инфляции. При этом сохраняются риски повышения внешнего инфляционного давления на фоне более высокой инфляции в России в сравнении с предыдущим прогнозом", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в октябре Нацбанк снизил базовую ставку до 16%.
23.11.2023, 18:10 68851
Экспорт казахстанской готовой продукции снизился по итогам девяти месяцев 2023 года
У товаропроизводителей есть большие внутренние резервы для улучшения ситуации, но необходимо решить сложности с транспортировкой
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Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на хорошие показатели торговли Казахстана с другими странами по итогам девяти месяцев 2023 года, экспорт готовой продукции показал снижение, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.
По сравнению с прошлым годом экспорт в разы уменьшился. С момента пандемии КТЖ приучила нас возить грузы в контейнерах, мы за два года эту работу поставили, но в сентябре 2023 года ограничили перевозку в контейнерах зерновых культур и продуктов перемола в Китай. Контейнерные перевозки у нас ограничены на 85%. Сейчас их могут осуществлять только те станции, у которых есть параграф 8 и 10. КТЖ на 60-70% урезает основной план перевозок, единственный аргумент - стыки загружены. Раньше у нас была возможность регулировать свои отгрузки с помощью подачи заявок на включение в дополнительный план перевозок. Но сегодня нам их не согласовывают", - заявил председатель ОЮЛ "Национальная ассоциация экспортеров KazGrain" Зейнулла Абдуманапов на заседании штаба по вопросам экспорта.
В свою очередь представитель Министерства транспорта Сатжан Узбеков сообщил, что нормы по параграфам были предусмотрены тогда, когда на станциях существовала вся необходимая инфраструктура, грузовые работы станция сама осуществляла.
Сейчас корректирующие нормы приняты, работа по параграфам ведется. Что касается планов, то есть правила перевозки грузов, дополнительный план согласуется не в ущерб основному. Если грузоотправитель в прошлом месяце выполнил заявленную норму, ему согласовывают план. Недобросовестным грузоотправителям отказывают в дополнительных перевозках", - добавил Сатжан Узбеков.
На заседании штаба представители бизнеса также озвучили несколько предложений для повышения эффективности планирования.
Ранее сообщалось, что более $80 млрд составил товарооборот между Казахстаном и третьими странами.
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