Декларацию по противодействию финансированию терроризма приняли в Алматы
С 4 по 9 июня в Алматы проходит пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Алматы. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы совершенствования антитеррористического законодательства обсудили на ІІ форуме представителей парламентских комитетов стран Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
В его работе приняли участие депутаты парламентов и руководители подразделений финансовой разведки 9 стран - участниц ЕАГ (Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). Также в качестве наблюдателей - представители Армении, США, ОДКБ и Контртеррористического управления ООН. Кроме того, в мероприятии в качестве приглашенного гостя приняли участие представители ОАЭ", - сообщает АФМ.
Парламентарии обсудили практику законодательного регулирования мер по отслеживанию, выявлению и пресечению каналов финансирования террористической и экстремистской деятельности. Поделились опытом и примерами разработки законопроектов, их экспертного и общественного обсуждения.
Участники форума выразили единую позицию, что только слаженная работа в рамках межпарламентского сотрудничества, в том числе по имплементации стандартов ФАТФ и в ускорении ратификационных процессов, наглядно отразится на повышении эффективности ЕАГ", - информирует ведомство.
В завершение форума его участники приняли итоговую декларацию, призывающую государства - члены ЕАГ принять меры по гармонизации подходов к законодательному регулированию вопросов противодействия финансированию терроризма, а также вовлечению молодежи и НКО в противоправную деятельность.
С 4 по 9 июня в Алматы проходит пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Ранее, на встрече в Бишкеке, главы стран ЦА подчеркнули недопустимость публичных призывов и подстрекательств к терроризму и экстремизму, выступили за активизацию усилий по борьбе с распространением идеологии и пропаганды терроризма через Интернет. В этой связи лидеры призвали к последовательной реализации соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН по противодействию распространению террористических, сепаратистских и экстремистских идеологий, в том числе в сети Интернет.