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Дело Стати: решение в пользу Казахстана вынес Суд Люксембурга

06.12.2021, 14:22 123634
Дело Стати: решение в пользу Казахстана вынес Суд Люксембурга
Фото:arnapress.kz
ЛЮКСЕМБУРГ. 6 ДЕКАБРЯ - Апелляционный суд Люксембурга 2 декабря 2021 года вынес решение в пользу Казахстана и приостановил попытки Стати по признанию и приведению в исполнение арбитражного решения, полученного мошенническим путем. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Апелляционный суд Люксембурга согласился с Казахстаном в том, что, если арбитражное решение было получено Стати мошенническим путем, "в соответствии со статьей V (2) b Нью-Йоркской Конвенции признание и исполнение данного арбитражного решения противоречило бы публичному порядку", - сообщает Министерство юстиции РК.

 
Как отметили в ведомстве, основанием для приостановления процесса послужило уголовное разбирательство против Стати по обвинению в подделке документов, мошенничестве и отмывании денег. Это решение было принято всего через две недели после решения Апелляционного суда Брюсселя.

Стати проиграли в Англии, в Бельгии, и теперь их усилия по обеспечению исполнения мошеннического арбитражного решения в Люксембурге приостановлены до завершения текущего уголовного судебного разбирательства против них. Судебное преследование за международную коррупцию и мошенничество имеет решающее значение для защиты верховенства закона. Министерство юстиции вновь повторяет, что будет прилагать все усилия, чтобы привлечь к ответственности Стати и их сообщников", - прокомментировал решение суда министр юстиции РК Марат Бекетаев.

 
 

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Казахстан повысил уровень обеспечения безопасности полетов до 84%

07.12.2021, 13:40 7642
Казахстан повысил уровень обеспечения безопасности полетов до 84%
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - Подведены итоги 2021 года в отрасли гражданской авиации. Казахстан повысил уровень обеспечения безопасности полетов до 84%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 2021 году авиационная отрасль продолжала адаптироваться к последствиям распространения пандемии коронавируса, несмотря на это текущий год оказался богатым на достижения. Одним из важнейших событий является успешно пройденная независимая проверка отрасли аудиторами ИКАО в рамках Координированной валидационной миссии ИКАО (ICVM). По итогам проверки Казахстан повысил уровень обеспечения безопасности полетов до 84%, что на 15% выше среднемирового показателя. По данному показателю мы находимся в одном ряду со странами лидерами, такими как: Нидерланды - 87%; Бельгия - 87%; Португалия - 87%; Латвия - 86%; Дания - 85%; Исландия - 84%; Польша - 84%; Словения - 82%, Кипр - 82%", - сообщили в Авиационной администрации Казахстана.

 
Были осуществлены визиты Европейской комиссии с участием представителей Европейского агентства по авиационной безопасности и авиационных властей стран Европейского союза и экспертов Администрации транспортной безопасности США (TSA).
 
Экспертами рекомендовано продолжить работу по реформированию отрасли. На сегодняшний день для казахстанских авиакомпаний отсутствуют ограничения по осуществлению полетов в Евро зону.
 
Авиационные эксперты США оценили слаженную работу Министерства, авиационного регулятора и аэропортов, отметили открытость перед аудиторами.
 
По итогам визита было решено продолжить и расширить сотрудничество между Авиационной администрацией Казахстана и Администрацией транспортной безопасности США в рамках открытия прямых рейсов в США.
 
Полностью восстановлены и превышены объемы внутренних перевозок допандемийного уровня, открыты новые маршруты. В рамках развития внутреннего туризма выполняются социально-значимые рейсы в такие туристические дестинации как Туркестан, Алаколь, Балхаш, Щучинско-Боровская курортная зона.
 
Возобновлены и открыты, совершено новые международные авиарейсы с 23-я странами по 65 маршрутам, что составляет 66% допандемийного периода. Открыты новые маршруты с Мальдивами, Катаром, Шри-Ланкой и Кувейтом.
 
В текущем году мажилисом парламента одобрен проект закона о ратификации соглашения о воздушном сообщении между правительством РК и правительством США, который создаст правовую базу для выполнения прямых регулярных рейсов между Казахстаном и США.
 
В рамках реализации контрольно-надзорных функций АО "Авиационная администрация Казахстана" была проведена сертификация 16 аэропортов и 32 инспекционные проверки. Оказано более 2 500 государственных услуг по выдаче свидетельств авиационному персоналу. Прошли сертификацию 9 авиационных учебных центров и осуществлено 17 инспекционных проверок. Приостановлена деятельность 2-х авиакомпаний: ТОО "Авиакомпания "Аэросервис-Тараз", ТОО "B&K AERO KZ" и отозваны сертификаты 3-х авиакомпаний: ТОО "JENIS AIR", ТОО "AZEE AIR" и ТОО "Sunkar Air".
 
В текущем году была осуществлена первая перерегистрация воздушного судна авиакомпании Qazaq Air из реестра Арубы в реестр гражданских воздушных судов Казахстана.
 

Дальнейшей работой по повышению уровня обеспечения безопасности полетов будет заключение контракта с Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и Ирландскими авиационными властями (IAA), - отметили в Авиационной администрации Казахстана.

 
В 2021 году Казахстан получил статус наблюдателя Европейской конференции гражданской авиации и стал третьей страной СНГ, принятой в ЕСАС.
 
Сообщается, что большое внимание уделяется модернизации наземной инфраструктуры воздушного транспорта.
 
В рамках Государственной программы инфраструктурного развития "Нурлы жол" на 2020-2025 годы осуществляется реконструкция ВПП аэропорта Усть-Каменогорска. Проектом предусмотрено удлинение полосы на 300 м и замена светосигнального оборудования для приема современных типов ВС.
 
За счет частных инвестиций продолжается строительство нового терминала аэропорта Шымкента, который позволит расширить площадь терминала с 3,8 до 35 тыс. квадратных метров и увеличить пропускную способность с 150 до 2000 пасс/час.
 
Акиматом Западно-Казахстанской области с привлечением частных инвестиций ведется работа по реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта г. Уральск. Площадь терминала будет увеличена более чем в два раза, а пропускная способность со 100 до 200 пасс/час.
 
В целях обеспечения транспортной доступности туристического центра озера Алаколь ведется работа по реконструкции ВПП и здания аэровокзала села Урджар. Также начаты работы по реконструкции ВПП, рулежной дорожки и перрона аэропорта Ушарала.
 
Как отметили в Авиационной администрации, реализация данных проектов поспособствует улучшению наземной инфраструктуры аэропортов, повышению стандартов безопасности и обслуживания.
 
Кроме того, сообщается, что важное значение в отрасли уделяется развитию цифровизации.
 
В текущем году внедрен Egov Mobile - сервис цифровых документов для подтверждения личных данных без использования оригинала удостоверения личности на внутренних рейсах.
 
Проект в настоящее время запущен в аэропортах Нур-Султана, Алматы, Актобе, Туркестана, Актау, Атырау, Шымкента, Тараза. Ожидается, что проект до конца года будет запущен во всех аэропортах РК.
 
Комитетом будет продолжена работа по восстановлению и открытию новых международного авиасообщений, модернизации инфраструктурных объектов в рамках реализации Национального проекта "Сильные регионы - драйвер развития страны" и внедрению новейших цифровых технологий.
 
В качестве основной задачи для отрасли в ближайшие три года является успешное прохождение аудита ИКАО в 2023 году с повышением уровня соответствия стандартам безопасности полетов свыше 90%.
 

Казахстан и Узбекистан подписали соглашение о строительстве железнодорожной линии Учкудук - Кызылорда

06.12.2021, 18:12 106705
НУР-СУЛТАН. 6 ДЕКАБРЯ - Сегодня в Нур-Султане президенты Казахстана и Узбекистана по итогам двусторонних переговоров в узком и расширенном составах провели совместный брифинг для СМИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметил президент РК Касым-Жомарт Токаев, Узбекистан является добрым соседом и важным партнером для Казахстана. В ходе переговоров стороны наметили пути вывода казахстанско-узбекских отношений на новый уровень, сообщила пресс-служба Акорды.
 

Мы с уважаемым Шавкатом Миромоновичем приняли решение вывести наши межгосударственные отношения на уровень союзничества. Это историческое решение продиктовано нашим обоюдным искренним стремлением к более тесному взаимодействию на основе доверия, поддержки и учета взаимных интересов. Для координации союзнических отношений мы договорились учредить Высший межгосударственный совет, Межпарламентский совет, а также рабочий орган - Совет министров иностранных дел. Принципы нашего союзничества отражены в подписанной нами только что Декларации о союзнических отношениях. Таким образом, мы с уверенностью можем заявить об открытии новой яркой страницы в славной летописи казахско-узбекских многогранных связей. Это, безусловно, серьезный вклад в обеспечение стабильности в Центрально-Азиатском регионе и его процветание, - отметил глава государства.

 
По итогам 10 месяцев текущего года товарооборот между РК и РУ увеличился на 30 % и превысил $3,2 млрд. По словам Касым-Жомарта Токаева, достижению этого результата способствовала реализация совместных проектов в промышленности, машиностроении, фармацевтике, транспорте и логистике. Стабильно развивается взаимодействие в энергетике и агропромышленном комплексе. Перед правительствами двух стран поставлена задача доведения объема торговли до $10 млрд.
 
В ходе переговоров отмечена необходимость поиска новых ниш и расширения товарной номенклатуры. Казахстан заявил о готовности увеличить поставки в Узбекистан многих товаров - от маневренных локомотивов до продукции легкой промышленности. Накануне визита Шавката Мирзиёева в Туркестане был организован III Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана. Также на днях в столице состоялось заседание Делового совета. По итогам этих мероприятий заключен внушительный пакет коммерческих соглашений и контрактов на сумму порядка $6,6 млрд.
 

Мы также обсудили перспективы создания мощной инфраструктурной базы путем запуска межгосударственной товаропроводящей системы. Она будет состоять из оптово-распределительных и агрологистических центров. Казахстанские инвесторы готовы вложить средства в их строительство в Узбекистане. Серьезный импульс взаимной торговле придаст расширение сотрудничества в агропромышленном комплексе. Наши страны способны не только обеспечивать продовольствием Центрально-Азиатский регион, но и стать своеобразными гарантами продовольственной безопасности в гораздо большем географическом масштабе. В целом взаимодействие в этой сфере развивается хорошими темпами. Вместе с тем потенциал в агропромышленном комплексе далеко не исчерпан. Казахстан готов к совместной реализации проектов, в том числе по глубокой переработке мясных изделий, овощей и фруктов. Мы согласились, что одним из драйверов партнерства служит наращивание промышленной кооперации", - подчеркнул президент Казахстана.

 
Также он отметил, что в последние годы наблюдается неуклонный рост совместных производств. На базе ТОО "СарыаркаАвтоПром" запущено совместное предприятие по выпуску автомобилей Chevrolet. Успешно действует казахско-узбекское предприятие Hyundai Auto Asia по продаже легковых автомобилей. Запущены проекты по производству и реализации сельскохозяйственной и грузовой техники, автобусов. В Казахстане открыт целый ряд перспективных производств в сфере фармацевтики, строительства и легкой промышленности.
 

Достигнуты договоренности по запуску ряда якорных проектов. Они направлены на создание тысяч рабочих мест и внесут весомый вклад в социальную поддержку граждан наших стран. К примеру, компания "Казфосфат" выразила заинтересованность в строительстве завода по производству фосфорных и комплексных удобрений в Ташкентской области на сумму около $1 млрд. Крупнейшая в Казахстане строительная компания BI group планирует возвести в Ташкенте отдельный микрорайон, вложив более $1 млрд. Флагман нашего автопрома Astana-Motors планирует построить в Узбекистане предприятие по производству автомобилей Hyundai. Большой мультипликативный эффект и выгоду даст скорейший запуск Международного центра промышленной кооперации на границе двух стран. Центр призван стать крупнейшим торгово-промышленным хабом в Центральной Азии. Он будет способствовать развитию торговли не только в двустороннем, но и в региональном масштабах, а также расширит наши транспортно-логистические возможности. В этой связи правительствам поручается ускорить строительство этого объекта", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

 
Он подчеркнул, что Казахстан и Узбекистан находятся на пересечении важных торгово-транспортных коридоров Евразии. Для дальнейшего развития этого направления достигнута договоренность ускорить реализацию ряда стратегически важных проектов.
 

Речь идет о высокоскоростной железнодорожной магистрали Туркестан-Шымкент-Ташкент, которая укрепит туристский потенциал наших государств. Считаем, что строительство железной дороги Дарбаза - Мактаарал - Джизак расширило бы наши транзитные возможности и разгрузило бы действующий пункт пропуска Сарыагаш. Мы сегодня предметно рассмотрели вопросы и предварительно соглашение подписано о строительстве железнодорожной линии Учкудук - Кызылорда. Для продвижения двусторонней торгово-экономической повестки мы назначили специальных представителей президентов. От Казахстана я определил министра торговли и интеграции Бахыта Султанова", - сказал глава государства. 

 
Кроме того, по информации Акорды, лидеры двух стран условились продолжить слаженную работу по вопросам рационального использования ресурсов трансграничных рек. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, эта задача имеет особую важность. Казахстан и Узбекистан последовательно выступают за обеспечение баланса между ирригацией, гидроэнергетикой и экологией.
 

На фоне неутешительных оценок дальнейшей водохозяйственной обстановке в регионе и мире мы с Шавкатом Миромоновичем пришли к мнению о необходимости принятия дополнительных мер. Переговорный механизм нам нужно вывести на уровень премьер-министров, учитывая важность водохозяйственной проблемы. Мы рассмотрели возможности взаимовыгодного сотрудничества в сфере новых технологий и применении цифровых решений. Казахстан выразил готовность к обмену опытом и развитию кооперации в этих направлениях. Приглашаем узбекских друзей использовать передовые продукты казахстанских разработчиков, а также широкие возможности Международного финансового центра "Астана", - отметил президент Казахстана.

 
По традиции особое внимание было уделено культурно-гуманитарным связям. Глава государства с большим удовольствием сообщил о принятом им решении возвести в столице Казахстана памятник великому поэту Алишеру Навои. Стороны также приветствовали инициативу о проведении на регулярной основе форумов творческой интеллигенции двух стран и высказались за активизацию межвузовского сотрудничества. Ряд ведущих вузов Казахстана заинтересован в открытии своих филиалов в Узбекистане. Для систематизации этой работы планируется заключить соответствующее соглашение, которое предусматривает увеличение квот для студентов. Казахстан также готов принять узбекских студентов по линии стипендии Ахмета Яссауи в одноименном университете в Туркестане.
 

Нам нужно приглашать узбекских студентов для учебы в казахстанских вузах. Выделены специальные стипендии и гранты имени Ахмета Яссауи. Я думаю, что узбекские студенты проявят интерес к обучению в казахстанских вузах. Естественно, чтобы казахстанские студенты также выезжали в Узбекистан для учебы. Я сегодня уважаемому Шавкату Миромоновичу сказал, что историю надо вспомнить: наиболее видные представители казахской интеллигенции в прошлом обучались именно в Ташкенте. Возможно, эту традицию в той или иной форме нужно возобновить", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

 
В рамках визита были также обсуждены вопросы региональной и глобальной повестки дня. В центре внимания на переговорах были вопросы обеспечения стабильности и безопасности в регионе, в том числе в контексте ситуации в Афганистане. Единая позиция двух президентов заключается в том, что обеспечение устойчивого развития Центральной Азии является общей и достижимой целью, отвечающей коренным интересам всех братских народов, заключили в пресс-службе.
 

МИИР получит функции проведения досмотра пассажиров и багажа

06.12.2021, 17:46 110350
МИИР получит функции проведения досмотра пассажиров и багажа
НУР-СУЛТАН. 6 ДЕКАБРЯ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК разработало проект постановления правительства, в соответствии с которым МИИР получит дополнительные полномочия по проведению досмотров пассажиров и багажа на объектах транспортной инфраструктуры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Документ размещен на портале "Открытые НПА". Функции центрального аппарата расширены и в случае принятия постановления будут включать подпункты 479-25) и 479-26) следующего содержания:
 
  • 479-25) утверждение правил и требований к проведению досмотра пассажиров и лиц, посещающих объекты транспортной инфраструктуры, вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа;
  • 479-26) утверждение перечня объектов транспортной инфраструктуры, на которых производится досмотр, лиц, в отношении которых не производится досмотр, а также веществ и предметов, запрещенных к вносу на объекты транспортной инфраструктуры.
 
При этом функции ведомств МИИР дополнены подпунктами 298-8) и 298-9): 
 
  • 298-8) разработка правил и требований к проведению досмотра пассажиров и лиц, посещающих объекты транспортной инфраструктуры, вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа; 
  • 298-9) разработка перечня объектов транспортной инфраструктуры, на которых производится досмотр, лиц, в отношении которых не производится досмотр, а также веществ и предметов, запрещенных к вносу на объекты транспортной инфраструктуры.
 
Как отмечается в пояснительной записке, необходимость внесения дополнений в Положение МИИР возникла в связи с принятием закона РК от 24 ноября 2021 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между уровнями государственного управления".
 

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