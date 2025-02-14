Департамент юстиции ВКО осваивает искусственный интеллект для работы с населением

Одним из важных проектов является система "Цифровой судебный пристав", которая призвана автоматизировать работу с судебными делами, сделать этот процесс более быстрым и эффективным

Фото: акимат ВКО

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Усть-Каменогорск. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент юстиции Восточно-Казахстанской области осваивает искусственный интеллект для оказания юридической помощи населению, сообщает акимат региона.





акимат ВКО





Одним из важных проектов является система "Цифровой судебный пристав", которая призвана автоматизировать работу с судебными делами, сделать этот процесс более быстрым и эффективным.





В департаменте юстиции напомнили, что глава государства на расширенном заседании правительства поручил осуществить переход к новому технологическому укладу, основанному на тотальной цифровизации.





В целях снижения закредитованности граждан и дальнейшей цифровизации органов юстиции Республики Казахстан, внесены соответствующие изменения и дополнения в законодательство РК в сфере исполнительного производства. В августе 2024 года Министерством юстиции разработан и запущен в действие цифровой судебный исполнитель. Благодаря данному нововведению населению была предоставлена возможность исполнения исполнительных документов по взиманию административных штрафов, а также налоговой задолженности до 20 МРП в новом исполнительном производстве", - отметила руководитель департамента юстиции ВКО Айгуль Туктыбаева.





акимат ВКО





Она отметила, что также до 30 дней сокращен срок исполнительного производства, что экономит время граждан и должников. На сегодняшний день в Восточно-Казахстанской области через систему "Цифровой судебный исполнитель" возбуждено 10 577 дел на сумму 215,5 млн тенге, гражданам сэкономлено 32 млн тенге без учета 25% от стоимости услуг частных судебных исполнителей.





Еще одно фундаментальное отличие и преимущество упрощенного исполнительного производства - освобождение граждан от дополнительной финансовой нагрузки в виде расходов по оплате деятельности ЧСИ. Проект позволит сэкономить гражданам порядка 5 млрд тенге в год.





Также на сегодняшний день уже существует единая информационная система юридической помощи "E-ZanKomegi", предназначенная для предоставления и получения юридических услуг с обеспечением населения квалифицированной юридической помощью в онлайн-режиме. Данная система нацелена на обеспечение и упрощение доступа гражданам к квалифицированной юридической помощи с участием 1 949 адвокатов и юридических консультантов. Только за два последних года принято 88 738 дел. Портал посетили 6 749 пользователей", - рассказали в департаменте.





акимат ВКО





В настоящее время запущен функционал "Видеозвонок" с операторами правовой информационной службы, предоставляющими гражданам правовую консультацию на круглосуточной основе.





акимат ВКО





Кроме того, планируется запустить чат-бот с элементами искусственного интеллекта по правовому консультированию, который проходит тестирование и доработку в опытной среде мобильного приложения "Zan Komegi".





Департаментом юстиции проводится работа по популяризации информационной системы среди граждан, включая размещение информации, QR кода для скачивания приложения, видеороликов о возможности получения правовой помощи через информационную систему, в том числе и в местах массового скопления людей. QR коды для скачивания приложения размещены в здании аэропорта Усть-Каменогорска, железнодорожного вокзала Өскемен-Защита, областного автовокзала, в городском общественном транспорте, на территории городских рынков", - сообщили в ведомстве.