Депутат высказался о ситуации с приватизацией гособъектов, обеспечивающих безопасность страны

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Поводом нашего депутатского запроса стала ситуация, сложившаяся в результате приватизации отдельных государственных объектов, обеспечивающих безопасность населения и территории нашей страны", - сказал депутат сената Сергей Ершов.
Он напомнил, что президент РК в своем прошлогоднем послании отметил, что правительству нужно принять новый план приватизации. В связи с этим депутаты предлагали инициировать законодательные поправки, согласно которым приватизация любых организаций, влияющих на оборонно-промышленный потенциал страны, должна будет проходить с сохранением доли государства, либо выкупом "золотой акции" таких организаций.
Приватизация бесспорно преследует цель сократить государственное участие в экономике и улучшить ситуацию в проблемных компаниях. В то же время мы считаем, что со стороны государства необходимо оценивать, отслеживать и управлять рисками приватизации госпредприятий с обязательным участием государства в организациях, напрямую обеспечивающих безопасность его граждан и системы в целом", - сказал Ершов.
Депутат попросил главу правительства комплексно рассмотреть данный вопрос и возможность диверсификации портфеля приватизированных предприятий, а также необходимость совершенствования его нормативно-правового регулирования этого процесса.