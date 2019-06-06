Нур-Султан. 5 июня. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса раскритиковали критерии доплаты учителям, преподающим на английском языке, передает Kazakhstan Today.

На пленарном заседании мажилиса рассмотрены отчеты правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2018 год. Особое внимание в ходе обсуждения депутаты уделили системе образования. В частности, качеству обучения учителей-предметников английскому языку в целях перехода на трехъязычное образование . Депутаты поинтересовались, почему единственным критерием доплаты учителям является наличие сертификата без учета качества преподавания, сообщила пресс-служба палаты.

Получается, вы доплачиваете не за знание языка, вы доплачиваете за бумажку формата A4, которая называется "Сертификат". Напрашивается вывод, что вы нивелируете степень владения языком среди учителей. Понятно, зачем это делается. Это позволяет вам улучшить показатели в отчётах. Но в результате, это демотивирует все категории учителей и является самой настоящей несправедливостью", - выразил недоумение спикер мажилиса Нурлан Нигматулин, обращаясь к министру образования и науки.

Кроме этого, как отметил председатель палаты, от такого непрофессионального подхода страдает качество обучения.

Никто не говорит, что не надо преподавать предметы в школе на английском языке. Но надо только делать эту работу правильно, по-умному, а не ради отчётов", - подчеркнул он.

Вопросы у депутатов вызвало и количество учителей-предметников, прошедших обучение на языковых курсах. По словам Нигматулина, эти цифры напоминают скорее попытку искусственного достижения показателя стратегического плана министерства.

Здесь, как и в целом во всей сфере образования, необходимо навести порядок. Потому что она затрагивает большое количество граждан, касается формирования личностей, которые будут строить будущее нашей страны. Так что в сентябре ждём вас в мажилисе на Правительственном часе. Дети в сентябре в школу пойдут, а вы к нам в мажилис", - сказал спикер мажилиса, обращаясь к министру образования и науки, отметив при этом, что удельный вес расходов на образование в государственном бюджете составляет 17%, то есть почти 2 трлн тенге.

На заседании палаты речь шла и о слабом налоговом администрировании, в результате которого сумма недоимки составила 198 млрд тенге. В то время как авансовые платежи, несмотря на запрещающий приказ министра финансов, относительно 2017 года выросли на 111 млрд тенге.

По мнению спикера палаты, за счет таких авансовых изъятий налогов у бизнеса представителями налоговых органов выполняются плановые показатели. Отметив, что законодательство дает право исполнить налоговое обязательство досрочно, Нигматулин подчеркнул, что это не обязанность. При этом, по его мнению, налоговым органам следует исходить не из того, что предприниматель должен заплатить ставку налога по достигнутой прибыли прошлого года, а дать ему право скорректировать выплату корпоративного подоходного налога по результатам квартала, как это делается во всем мире по стандартам ОЭСР.

За годы реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития было введено 1250 предприятий, создано 120 тыс. рабочих мест. Вот вам налогооблагаемая база", - сказал Нигматулин, отметив необходимость координации работы министерств для формирования дополнительной налогооблагаемой базы.

По словам председателя мажилиса, есть вопросы и по возврату НДС.

Вы их, что называется, "прощаете" и не возвращаете, либо возвращаете с большой задержкой", - отметил он.

Вместе с тем Нигматулин добавил, что в настоящее время работа по улучшению налогового администрирования ведется, однако проводить ее следует более активно, чтобы был виден результат.

Депутаты обратили внимание и на работу информационных систем. Несмотря на то, что освоение бюджетных средств, выделенных на реализацию программы "Цифровой Казахстан", составило 99,7%, проблемы остаются. При этом отмечено, что за все годы из государственного бюджета на цифровизацию выделено в целом свыше 132 млрд тенге.

При этом отсутствие интеграции систем отрицательно сказывается на качестве оказания госуслуг. К примеру, только у МВД шесть информационных систем интегрированы с информационной системой корпорации "Правительство для граждан". Но практически ни одна из них бесперебойно не работает, проинформировали в пресс-службе палаты.

В результате простои в работе филиалов корпорации "Правительство для граждан" только в прошлом году составили более 356 часов. Если поделить это на 8 часов рабочего дня, то простои составили 45 рабочих дней. Вот такое, с позволения сказать, "Правительство для граждан", самим гражданам точно не нужно. Деньги выделяются и осваиваются, а система толком не работает. Не надо "заливать" проблему деньгами. Проблему надо решать", - резюмировал Нигматулин.

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