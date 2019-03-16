Около 23% учителей ЕМЦ полностью или частично преподают предметы на английском языке

Астана. 15 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане около 23% учителей естественно-математического цикла (ЕМЦ) полностью или частично преподают предметы на английском языке. Об этом на запрос агентства сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По информации регионов, всего приступили к преподаванию предмета и элементов предмета на английском языке и получают доплаты: в 2017-2018 учебном году - 1467 (4%) учителей; в 2018-2019 учебном году - 7835 (22,7%) учителей", - сообщили в ведомстве.

Вместе с тем в МОН отметили, что говорить о результатах трехъязычного образования еще рано, так как в настоящее время реализуются подготовительные мероприятия, предусмотренные Дорожной картой на 2015-2020 годы.

С 2016 года МОН в рамках подготовки и переподготовки кадров для внедрения обучения на трех языках проводятся языковые курсы повышения квалификации педагогических кадров для учителей предметов "Информатика", "Физика", "Химия" и "Биология" средних общеобразовательных школ. Согласно статистическим данным НОБД, в школах республики работают 34 561 учитель предметов физики, химии, биологии и информатики. В 2016 и 2017 годах обучено 12 337 (35,7%) учителей. Из них 8385 (24,2%) учителей овладели уровнем английского языка А2; 3952 (11,4%) учителя - уровнями В1, В2, С1, С2, и имеют право преподавания предмета на английском языке.

В 2018 году обучено 7518 (21,8%) учителей с уровнем А2, В1 - согласно графику на курсах - до уровня В2. Кроме того, учителя получили знания по методологии преподавания своего предмета на английском языке - Clil.

Кроме того, в вузах республики обучаются 4749 студентов на английском языке, их них по педагогическим специальностям учителей физики, химии, информатики и биологии - 1710 студентов. Ежегодный выпуск составляет 427 человек.

В соответствии с приказом министра образования и науки от 3 сентября 2018 года, преподавание предмета на английском языке внедрено в 3372 пилотных школах. Из них в 764 школах идет полное погружение преподавания на английском языке, а 2608 школах - с элементами.

Также продолжается апробация разработанных учебников и УМК естественно-математического цикла (физика, химия, биология, информатика) на английском языке издательством "Астана-кітап" (всего 12 наименований) и издательства Express Publishing, а также учебной литературы британских издательств Cambridge University Press, Macmillan Publishers, Oxford University Press. В 2018-2019 учебном году начата апробация учебников для 9 и 10 классов.

В 2017-2018 учебном году Национальной академией образования имени И. Алтынсарина проведен мониторинг готовности школ к преподаванию предметов ЕМЦ на английском языке. В онлайн-опросе приняли участие представители 2571 школы из 16 регионов Казахстана. Среди них 9392 учителя физики, химии, биологии и информатики из всех регионов Казахстана, более 90 000 родителей и порядка 130 000 обучающихся 7-11 классов.

Мониторинг показал, что подавляющее большинство учителей ЕМЦ (около 80%) настроены повышать свой уровень владения английским языком. Порядка 90% опрошенных школьников (обучающихся 7-11 классов) хотят повысить свой уровень владения английским языком, и более 60% школьников желают изучать один или несколько предметов ЕМЦ на английском языке", - проинформировали в ведомстве.

Также в МОН рассказали о результатах внедрения обновленной программы среднего образования. Как отметили в ведомстве, традиционное обучение в системе среднего образования обеспечивает достаточный уровень академических знаний казахстанских школьников, но не готовит их к тому, чтобы самостоятельно добывать, анализировать и эффективно использовать знания.

Например, несмотря на хорошие показатели учащихся в TIMSS-2015 (4 класс - 12-е место по математике, 8-е место по естествознанию, 8 класс - 7-е место по математике, 9-е место по естествознанию), возникали трудности при выполнении заданий продвинутого и высокого уровней, в частности, при решении нестандартных задач, установлении закономерностей и связей процессов и явлений, аргументировании выводов и обосновании ответов, выполнении заданий открытого типа на применении знаний в реальных жизненных ситуациях. Поэтому Министерство образования и науки РК избрало стратегический курс ориентации содержания образования, способствующего развитию у детей навыков критического и творческого мышления, умению общаться и прививать навыки работы в команде, в том числе любознательности, инициативности, то есть развитию функциональной грамотности", - пояснили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что обновление содержания образования - это пересмотр структуры и содержания программ, методов обучения. При этом обновлению подлежит не только содержание, но и организация учебного процесса, а также система оценивания. Новый стандарт образования основан на компетентностном подходе, учебный процесс характеризуется активной деятельностью самих обучающихся. Учитель выступает организатором познавательной деятельности обучающихся, а цели обучения становятся общими для ученика и учителя.

Критериальная система оценивания внедряется всего третий учебный год, поэтому крупные выводы делать рано. Но для мониторинга внедрения критериального оценивания при обновлении содержания образования в школах страны осуществлен выборочный сбор данных качества знаний учащихся по итогам первой и второй четвертей в 251 школе республики. Анализ данных показал отсутствие определенной динамики в показателях качества знаний учащихся в текущем учебном году по сравнению с аналогичным периодом прошлого учебного года", - проинформировали в МОН.

По данным ведомства, в каждом регионе есть школы, в которых показатель качества знаний стал ниже или выше с внедрением обновленного содержания образования, а также в 4, 9-11 классах, занимающихся по ГОСО 2012 года. Например, анализ результатов учащихся 7 классов с казахским языком, обучающихся по обновленным программам, показал: качество знаний по итогам второй четверти в среднем составило 43,2%. Это на 3,7% ниже прошлогоднего значения. При этом в 84 школах качество знаний во второй четверти текущего года выше среднего значения, в 95 - ниже.

При этом в МОН подчеркнули, что качество образования зависит от множества факторов: организации образовательного процесса в целом, качества проведения урока, уровня квалификации и мастерства учителя, мотивации учащихся, степени вовлеченности родителей в обучение детей и других. Снижение показателей качества знаний в ряде школ при внедрении критериального оценивания учебных достижений учащихся, как и любой инновации, является ожидаемым, требуется определенный адаптационный период для стабилизации ситуации.

Для перехода на обновленное содержание образования и новую систему оценивания был организован ряд системных мероприятий. С 2012 года осуществлялась опережающая подготовка педагогических кадров по методике и технологиям обучения, критериальному оцениванию на курсах повышения квалификации педагогов. В 2016 году - 74 149, 2017 году - 78 318, 2018 году - 73 117 учителей прошли курсы повышения квалификации.

Для поддержки учителей при внедрении критериального оценивания из числа учителей общеобразовательных школ обучены более 7 тыс. школьных координаторов по системе оценивания. Также создан и функционирует Системно-методический комплекс smk.edu.kz, на котором размещено около 40 тыс. методических материалов, в том числе по критериальному оцениванию в разрезе классов, предметов, языков обучения.

Апробация обновленного содержания образования сопровождается мониторингом данного процесса. Основным исполнителем мониторинга является Национальная академия образования имени И. Алтынсарина при поддержке АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы".

В рамках обновления содержания образования разработаны учебники, соответствующие учебной программе по каждому предмету. Основными отличиями учебников обновленного содержания от предыдущих являются их практикориентированность и больший развивающий творческий характер. С 2017 года внедряется единый базовый учебник по каждому предмету для начального уровня образования. Внедрение базовых учебников связано с необходимостью обеспечения единых подходов к преподаванию учебных предметов начального образования, учета интересов учащихся при переводе из одной школы в другую, оптимизации процесса закупа учебников", - заключили в пресс-службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства